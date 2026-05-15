Perly týdne: Dluhové konce velkých říší

Dan Niles z Niles Investment Management hovoří o tom, že i kdyby na americkém akciovém trhu už byla bublina, neznamená to, že rally končí. Jeff Gundlach z Double Line Capital poukazuje na vztah mezi vývojem vládních dluhů a pádem velkých říší. A podíváme se i na korelaci mezi bitcoinem a akciemi softwarových společností.
Čína a Spojené státy
Bob Hormats, který působil ve vládních pozicích a vedení , hovořil na CNBC o Číně a vztazích mezi USA a touto zemí. Podle něj to byl prezident Nixon, kdo jasně rozeznal Čínu jako rodící se velmoc. I přesto, že měl negativní postoj ke komunismu, prosazoval budování vztahů s Čínou. A nyní už s ní USA jednají a musí jednat jako se zemí, která se jim v řadě oblastí vyrovná. Mimo jiné to platí na ekonomické a technologické rovině.
Čína podle experta detailně analyzovala rozpad Sovětského svazu tak, aby se vyhnula tomuto osudu. Dospěla k názoru, že významnou roli hrála „slabost strany“, vysoká závislost na několika málo komoditách, omezený počet obchodních partnerů a soupeření a tlak ze strany Spojených států. Proto se Čína snaží o rozvoj ekonomiky, a to v mnoha odvětvích a směrech, a také o vybudování pozice, kde ji nikdo nebude moci ohrožovat zvenčí. Vedle toho je tu prosazování společenské dohody, tedy snaha o zajištění dostatečného životního standardu, který zajistil podporu lidí straně a vládě.
Probíhající jednání mezi USA a Čínou druhá strana podle experta využije i k tomu, aby „dostala z Trumpa slova o mírovém řešení situace na Tchaj-wanu.“ Čína se také nyní může snažit rozšířit svůj vojenský vliv v regionu, „aby bylo pro USA těžší intervenovat, pokud by k něčemu takovému mělo dojít.“ Hormats si také myslí, že Čína a její firmy chtějí spolupráci s americkými protějšky, nechtějí se ovšem stát v technologické oblasti na USA závislé. Obávají se, že v případě závislosti by toho Spojené státy využily. A vnímají je jako „nepredikovatelné“.
Jak padají říše
Jeff Gundlach z Double Line Capital na YouTube kanále této společnosti poukazuje na práci historika Adama Fergusona. Ten zemřel v roce 1816 a během svého života a práce došel k názoru, že významné říše míří k pádu ve chvíli, kdy výdaje na pokrytí úrokových nákladů z jejich vládních dluhů překročí výdaje na obranu. Gundlach v této souvislosti citoval řadu příkladů, kdy se země dostaly do tohoto stavu a pak prošly dolů mířící spirálou. Ve své době to platilo o Francii, Anglii, Španělsku či otomanské říši.
Investor tuto úvahu prezentoval ve vztahu k současnému dění v USA. Zatímco výše zmíněné země v kritickém období čelily úrokovým nákladům převyšujícím 50 % rozpočtových příjmů (a někdy i výrazně), u Spojených států je tento poměr nyní u 20 % příjmů. A jestliže bude pokračovat současná dluhová trajektorie a nedojde ke snížení sazeb, bude tento poměr dál růst. Gundlach k tomu dodal, že pokud dluhy a úrokové náklady dosahují vysokých hodnot, nese to sebou vysokou míru korupce. „A to vidíme po celých Spojených státech.“
Podoba s internetovou bublinou
Dan Niles z Niles Investment Management na CNBC řekl, že současné dění na americkém akciovém trhu mu v něčem připomíná nafukování internetové bubliny. „To ale neznamená, že růst nemůže pokračovat.“ Připomněl, že během devadesátých let došlo také k několikaletému prudkému posílení trhu a „lze být v bublině a stále dál růst“. Niles v této souvislosti také zmínil, že Fed před rokem 2000 poskytoval trhům hodně likvidity, protože celkově panovaly obavy z toho, že přechod z roku 1999 do roku 2000 způsobí rozsáhlé problémy v počítačích a sítích. K tomu nedošlo a Fed začal likviditu stahovat.
Niles také uvedl, že ke konci minulého století už rychlost toku dat přes internet nerostla zdaleka tak rychle jako v předchozích letech. Popsaný obrat v monetární politice a tento fundamentální vývoj tak podle investora přispěly k prasknutí internetové bubliny. Hostem na CNBC byl i Ed Yardeni z Yardeni Research. Ten tvrdí, že je dobré nepodceňovat odolnost americké ekonomiky a spotřebitele. Výborně se podle něj vyvíjí i ziskovost obchodovaných společností. „Věnujeme příliš mnoho pozornosti Washingtonu,“ dodal k tomu ekonom s tím, že zprávy z oblasti určité části politiky nemusí být moc pozitivní, ale ekonomika si jde svou cestou. K ní ale přispívají i některé vládní investiční programy.
Podle ekonoma je zřejmé slábnutí inflačních tlaků ze strany mezd, situace se výrazně změnila od doby, kdy panoval nedostatek pracovní síly. Velkým příběhem současnosti je související růst produktivity, podle Yardeniho se současná celková situace na trhu práce lepší a dostává se do rovnováhy.
Bitcoin a software
Následující graf ukazuje, jak si vede bitcoin ve srovnání s akciemi softwarových společností. Existuje tu jasně patrná korelace s tím, že obojí se nyní odrazilo z nedávného lokálního dna:
Zdroj: X
Popsané korelaci se před časem věnovali na Yahoo Finance, kde poukazovali na to, že bitcoin může nebo mohl sloužit jako kolaterál při využívání dluhem financovaných pozic na softwarových akciích. „Investoři hledající zisky v softwarových akciích a těch souvisejících s umělou inteligencí mohou také držet bitcoin a používat ho k financování marží nebo derivátových pozic. Když se chuť na rizikové pozice zmenší, bitcoin se stává zdrojem likvidity, nikoli jejím cílem… Pokud tak bitcoin funguje jako zástava, pokles akcií softwarových společností může spustit jeho nucený prodej, a to i bez zpráv specifických pro kryptoměny.“
Bitcoin se tak podle Yahoo Finance „již neobchoduje jako zajištění proti riziku a jako digitální zlato… Bitcoin byl integrován do širšího technologického ekosystému a pro investory jde o zásadní posun: Riziko bitcoinu se může méně týkat fundamentu kryptoměn a více softwarových cyklů, pákového efektu a vývoje na straně likvidity.“