Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články  
Ropa nad 110 dolary, futures v rudém. Po summitu USA-Čína se pozornost vrací k Íránu

Ropa nad 110 dolary, futures v rudém. Po summitu USA-Čína se pozornost vrací k Íránu

18.05.2026 8:51
Autor: Gabriela Rainová, Patria Finance

Zatímco ceny ropy ženou vzhůru obavy z vleklého konfliktu na Blízkém východě, dluhopisy i futures míří dolů. Do toho se přichází dozvuky summit mezi USA a Čínou, politické turbulence v Británii i firemní výsledky.

Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 -1,3 %, FTSE 100 -0,4 % a DAX -1,2 %.

Ministr průmyslu a obchodu Havlíček říká, že pokud by se současná energetická krize extrémně zhoršila, mohly by se zavést stropy pro ceny energií, což by podle něj mělo dopad i na státní rozpočet.

Po summitu USA-Čína, který měl za cíl obnovit obchodní vazby mezi těmito dvěma největšími ekonomikami, se Čína zavázala, že bude ročně nakupovat zemědělské výrobky ze Spojených států za nejméně 17 miliard dolarů v letech 2026, 2027 a 2028. Nyní se už ale ministři financí z celého světa zaměří v Paříži na problémy světového růstu. Francie vychvaluje skupinu G-7 jako fórum pro Evropany a USA, kde se mohou stále vést smysluplné diskuse.

Propad globálních dluhopisů se zintenzivnil, když cena ropy opět vystoupala nad 111 USD a prohloubila tak obavy z inflace za barel kvůli patové situaci ohledně íránské války. Donald Trump varoval Teherán, že dochází čas na mírovou dohodu a obě strany se přitom ani zdaleka nepřiblížily dohodě o znovuotevření Hormuzského průlivu.

Wes Streeting využil svého prvního veřejného vystoupení od rezignace na funkci britského ministra zdravotnictví k tomu, aby se postavil potenciálnímu kandidátovi na vedení a vyzval Británii k návratu do EU. Mezitím také Andy Burnham, starosta Manchesteru, který v červnových doplňovacích volbách plánuje kandidovat za labouristickou stranu a chce vyzvat Keira Starmera v boji o post lídra strany, uvedl, že tu jsou důvody pro opětovné připojení k unii.

Irská společnost Ryanair, která je největším leteckým dopravcem v Evropě, v uplynulém finančním roce zvýšila zisk po zdanění bez mimořádných položek o 40 procent na rekordních 2,26 miliardy eur, když analytici očekávali za rok do konce března zisk 2,2 miliardy eur. Celoroční tržby se zvýšily o 11 procent na 15,5 miliardy eur. Ceny letenek stouply o deset procent, což kompenzovalo sedmiprocentní pokles v předchozím roce. Počet přepravených cestujících stoupl o čtyři procenta na 208,4 milionu. Obsazenost letadel zůstala na 94 procentech.

WHO vyhlásila celosvětový stav nouze kvůli šíření eboly v Demokratické republice Kongo a Ugandě. Vzácný kmen viru, proti kterému neexistuje vakcína, je spojen s 91 úmrtími.

 

Čtěte více:

Proč v USA reagují trhy na AI jinak než v Evropě?
17.05.2026 14:56
Proč v USA reagují trhy na AI jinak než v Evropě?
Nová data z USA ukazují, že vyšší počet nabídek práce v oblasti umělé ...
AI boom dělá z pamětí nedostatkové zboží. Nůžky mezi výherci a poraženými se rychle rozevírají
18.05.2026 5:52
AI boom dělá z pamětí nedostatkové zboží. Nůžky mezi výherci a poraženými se rychle rozevírají
Boom umělé inteligence proměňuje trh s paměťovými čipy v arénu extrémn...
Retailoví investoři ženou trhy na rekordy. Goldman Sachs odhalila jejich největší favority
16.05.2026 13:56
Retailoví investoři ženou trhy na rekordy. Goldman Sachs odhalila jejich největší favority
Retailoví investoři se vracejí na trh ve velkém stylu a podle Goldman ...
Výběr zisku na Wall Street
15.05.2026 22:02
Výběr zisku na Wall Street
Wall Street v pátek oslabila, přičemž náladu negativně ovlivnila kombi...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
18.05.2026
14:34NextEra Energy koupí Dominion Energy za 66,8 miliardy dolarů
14:25Dluhopisy pod tlakem. Výnosy v USA i Japonsku na víceletých maximech  
12:45Týdenní výhled: Nvidia otestuje optimismus, zatímco se do hry vrací inflace  
12:03Úvod týdne trhům kazí dražší ropa a Japonsko  
11:08Varovný signál z Číny. Dubnová data zklamala napříč sektory, nerovnováha se prohlubuje  
9:12Rozbřesk: Česko vládne evropské nezaměstnanosti. Ale je to opravdu důvod k oslavě?
8:51Ropa nad 110 dolary, futures v rudém. Po summitu USA-Čína se pozornost vrací k Íránu  
5:52AI boom dělá z pamětí nedostatkové zboží. Nůžky mezi výherci a poraženými se rychle rozevírají
17.05.2026
14:56Proč v USA reagují trhy na AI jinak než v Evropě?
9:00Víkendář: Bude to s AI a trhem práce podobné, jako s předchozími technologiemi?
16.05.2026
13:56Retailoví investoři ženou trhy na rekordy. Goldman Sachs odhalila jejich největší favority
9:00Víkendář: Dojde nakonec ke znárodnění umělé inteligence?
15.05.2026
22:02Výběr zisku na Wall Street  
18:08Složitý rytmus čtvrtletních výsledkových tanců
17:13Maďarský comeback. Dluhopisy raketově rostou, CEE region cítí tlak  
15:45Akcie zbrojařů pod tlakem: Citi varuje před předčasným nákupem i přes očekávané zlepšení
15:11Footshop a.s.: Pozvánka na valnou hromadu
14:52Zisk Nubank zaostal za odhady kvůli rostoucím nákladům  
14:13Raiffeisenbank a.s.: Výplata úrokového výnosu dluhopisů XS2821764326 a XS2821774390
13:44Perly týdne: Dluhové konce velkých říší

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
4:00Čína - Maloobchodní tržby, y/y
4:00Čína - Průmyslová výroba, y/y
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět