Ropa nad 110 dolary, futures v rudém. Po summitu USA-Čína se pozornost vrací k Íránu

Zatímco ceny ropy ženou vzhůru obavy z vleklého konfliktu na Blízkém východě, dluhopisy i futures míří dolů. Do toho se přichází dozvuky summit mezi USA a Čínou, politické turbulence v Británii i firemní výsledky.
Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 -1,3 %, FTSE 100 -0,4 % a DAX -1,2 %.
Ministr průmyslu a obchodu Havlíček říká, že pokud by se současná energetická krize extrémně zhoršila, mohly by se zavést stropy pro ceny energií, což by podle něj mělo dopad i na státní rozpočet.
Po summitu USA-Čína, který měl za cíl obnovit obchodní vazby mezi těmito dvěma největšími ekonomikami, se Čína zavázala, že bude ročně nakupovat zemědělské výrobky ze Spojených států za nejméně 17 miliard dolarů v letech 2026, 2027 a 2028. Nyní se už ale ministři financí z celého světa zaměří v Paříži na problémy světového růstu. Francie vychvaluje skupinu G-7 jako fórum pro Evropany a USA, kde se mohou stále vést smysluplné diskuse.
Propad globálních dluhopisů se zintenzivnil, když cena ropy opět vystoupala nad 111 USD a prohloubila tak obavy z inflace za barel kvůli patové situaci ohledně íránské války. Donald Trump varoval Teherán, že dochází čas na mírovou dohodu a obě strany se přitom ani zdaleka nepřiblížily dohodě o znovuotevření Hormuzského průlivu.
Wes Streeting využil svého prvního veřejného vystoupení od rezignace na funkci britského ministra zdravotnictví k tomu, aby se postavil potenciálnímu kandidátovi na vedení a vyzval Británii k návratu do EU. Mezitím také Andy Burnham, starosta Manchesteru, který v červnových doplňovacích volbách plánuje kandidovat za labouristickou stranu a chce vyzvat Keira Starmera v boji o post lídra strany, uvedl, že tu jsou důvody pro opětovné připojení k unii.
Irská společnost , která je největším leteckým dopravcem v Evropě, v uplynulém finančním roce zvýšila zisk po zdanění bez mimořádných položek o 40 procent na rekordních 2,26 miliardy eur, když analytici očekávali za rok do konce března zisk 2,2 miliardy eur. Celoroční tržby se zvýšily o 11 procent na 15,5 miliardy eur. Ceny letenek stouply o deset procent, což kompenzovalo sedmiprocentní pokles v předchozím roce. Počet přepravených cestujících stoupl o čtyři procenta na 208,4 milionu. Obsazenost letadel zůstala na 94 procentech.
WHO vyhlásila celosvětový stav nouze kvůli šíření eboly v Demokratické republice Kongo a Ugandě. Vzácný kmen viru, proti kterému neexistuje vakcína, je spojen s 91 úmrtími.