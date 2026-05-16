Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Víkendář: Dojde nakonec ke znárodnění umělé inteligence?

Víkendář: Dojde nakonec ke znárodnění umělé inteligence?

16.05.2026 9:00
Autor: Redakce, Patria.cz

Ekonom Noah Smith na stránkách Noahpinion píše, že „ve světě umělé inteligence se nedávno stala velká událost: Sam Altman, zakladatel a generální ředitel společnosti OpenAI, prohlásil, že účelem umělé inteligence není brát lidem práci.“ Smith pak rozvíjí úvahu o tom, že vlivní zastánci umělé inteligence mění to, jak o této technologii hovoří, aby byla více přijatelná pro celou společnost. 

Podle ekonoma se dříve zdálo, že Altman souhlasí s rozšířeným názorem, že účelem umělé inteligence je nahrazovat zaměstnance. Například v roce 2014 varoval, že by mohla vzniknout „třída zahálejících“. A v této souvislosti se věnoval úvahám o univerzálním základním příjmu jako řešení tohoto problému. V roce 2021 zase napsal, že „cena mnoha druhů práce klesne k nule““. V posledních letech však Altman podle Smithe opakovaně prohlašoval, že ačkoliv umělá inteligence zničí mnoho profesí, vytvoří nové.

V roce 2024 například Altman hovořil o tom, že nemá obavy, že by došly zdroje práce. Podobně mluvil v roce 2025: „Najdeme nové věci k práci, nové způsoby, jak si být navzájem užiteční a nové způsoby, jak soutěžit, ale nemusí se moc podobat dnešním povoláním.“ Z toho je podle Smithe vidět, že se „točí směr větru“. „Ve skutečnosti vždy existovala skupina technologických lídrů, kteří byli ohledně umělé inteligence a pracovních míst obecně optimističtí a kteří se nyní ozývají hlasitěji. Třeba Jensen Huang ze společnosti Nvidia soustavně předpovídal, že umělá inteligence vytvoří více pracovních míst, než kolik jich zničí. A nedávno ostře kritizoval generální ředitele společností zabývajících se umělou inteligencí, kteří dokola tvrdí, že jejich technologie pracovní místa ničí.“

Smith pokračuje s tím, že vlivný investor v oblasti rizikového kapitálu Marc Andreessen se ostře postavil proti teoriím o ztrátě pracovních míst vyvolané umělou inteligencí. Podle ekonoma přitom „v podstatě každý aktuální průzkum ukazuje, že se americká veřejnost velmi silně obrací proti umělé inteligenci. To zvyšuje pravděpodobnost, že se umělá inteligence stane středem populistického hněvu. A že politici budou soupeřit o to, aby získali nerozhodné voliče svými sliby o přijetí kroků proti AI.

To se podle ekonoma možná už děje. Například Bernie Sanders jde za „tradiční progresivní obavy ohledně spotřeby vody v datových centrech a porušování autorských práv a varuje před katastrofickými riziky umělé inteligence… Jiní začínají otevřeně hovořit o možnosti znárodnění velkých laboratoří umělé inteligence. Washington se totiž „začíná obávat mocenské nerovnováhy mezi společnostmi zabývajícími se umělou inteligencí a vládou. Během uplynulého roku tak několik senátorů navrhlo legislativu, která by federálním agenturám nařídila prozkoumat potenciální znárodnění AI.“ 

Samuel Hammond z The Foundation for American Innovation si například myslí, že vláda by mohla regulovat společnosti zabývající se umělou inteligencí, stejně, jako to dělá v oblasti veřejných služeb. A pokud by modely umělé inteligence vytlačily lidi z velké části trhu práce a hrstka společností by řídila většinu ekonomiky, pak by se nějaký druh znárodnění stal potenciálně nezbytným.“ 

Pokračování v zítřejším Víkendáři.

Zdroj: Noahpinion



Čtěte více:

Jak (ne)potěšit akcionáře
15.05.2026 10:18
Jak (ne)potěšit akcionáře
Na akciovém trhu už nějakou dobu probíhá významná a hojně diskutovaná ...
Arista Networks: AI může firmě zajistit příznivý vítr do zad
15.05.2026 12:04
Arista Networks: AI může firmě zajistit příznivý vítr do zad
Během korekce v uplynulých týdnech Arista Networks v rámci sektoru zao...
Perly týdne: Dluhové konce velkých říší
15.05.2026 13:44
Perly týdne: Dluhové konce velkých říší
Dan Niles z Niles Investment Management hovoří o tom, že i kdyby na am...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
16.05.2026
13:56Retailoví investoři ženou trhy na rekordy. Goldman Sachs odhalila jejich největší favority
9:00Víkendář: Dojde nakonec ke znárodnění umělé inteligence?
15.05.2026
22:02Výběr zisku na Wall Street  
18:08Složitý rytmus čtvrtletních výsledkových tanců
17:13Maďarský comeback. Dluhopisy raketově rostou, CEE region cítí tlak  
15:45Akcie zbrojařů pod tlakem: Citi varuje před předčasným nákupem i přes očekávané zlepšení
15:11Footshop a.s.: Pozvánka na valnou hromadu
14:52Zisk Nubank zaostal za odhady kvůli rostoucím nákladům  
14:13Raiffeisenbank a.s.: Výplata úrokového výnosu dluhopisů XS2821764326 a XS2821774390
13:44Perly týdne: Dluhové konce velkých říší
13:18UNIMEX GROUP, uzavřený investiční fond, a. s.: Sdělení klíčových informací
13:10Patria Finance upozorňuje na podvodný účet na Instagramu zneužívající naši identitu
13:04KKCG Real Estate Financing a.s. : Oznámení o první výplatě úrokového výnosu, ISIN CZ0003578510
12:04Arista Networks: AI může firmě zajistit příznivý vítr do zad  
11:41Zklamání z Trumpovy cesty? Dluhopisy i akcie v pátek padají  
11:09Zbrojař Strnad diverzifikuje. Mimo zbrojní sektor plánuje nasadit až 10 miliard eur
10:18Jak (ne)potěšit akcionáře
9:39ČNB připouští možné zvýšení sazeb kvůli dopadům dražší ropy
9:27Rozbřesk: Dluhopisy Republiky jsou zpět. Stabilní investice, nebo drahý luxus pro stát?
8:55RMS Mezzanine, a.s.: Oznámení výsledků rozhodovaní Per rollam valné hromady akciové společnosti RMS Mezzanine, a.s.

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
Nebyla nalezena žádná data
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět