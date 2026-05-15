Akcie obracejí do červeného, investoři vybírají zisky

Zatímco překvapil silnějšími vyhlídkami, politické dění v Británii, nejasné dohody mezi USA a Čínou i vybírání zisků zvyšuje nejistotu.
Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 -1,3 %, FTSE 100 -0,6 % a DAX -1,2 %. Futures na americké akciové indexy: Dow Jones mini -0,4 %, S&P 500 mini -0,7 % a Nasdaq 100 mini -1,2 %.
Korejský index Kospi klesl o 6 %, když zejména zahraniční investoři vybírají zisky.
Energetická skupina zaznamenala v 1. čtvrtletí pokles provozního zisku kvůli nižším realizačním cenám elektřiny a odstávkám jaderných zdrojů, avšak čistý zisk rostl díky zrušení windfall tax a lepším výsledkům v tradingu a distribuci. Firma zároveň zvýšila celoroční výhled, především díky dočasnému růstu cen energií v souvislosti s konfliktem kolem Íránu a vyšší produkci uhelných elektráren, což ale nepředstavuje dlouhodobý strategický obrat. plánuje výrazné investice do dekarbonizace, infrastruktury a jádra, udržuje dividendovou politiku a připravuje rozdělení společnosti na dvě části, které by mohlo zvýšit atraktivitu pro investory a valuaci díky oddělení emisně náročných aktivit. Více informací najdete v rozhovoru se CFO Martinem Novákem ZDE.
Andy Burnham si zajistil cestu k boji s Keirem Starmerem o post britského premiéra. Starosta Manchesteru Burnham prohlásil, že se chce ucházet o nadcházející doplňovací volby, aby se mohl vrátit do Westminsteru. Starmer se údajně nebude snažit Burnhamovi zabránit v tom, aby se stal kandidátem labouristů ve volebním obvodu Wigan. Libra se propadla.
Donald Trump prohlásil, že během druhého dne jednání amerických a čínských lídrů v Pekingu uzavřel „fantastické obchodní dohody“ se Si Ťin-pchingem, ačkoli z něj vzešlo jen málo konkrétních dohod. Americký obchodní zástupce Jamieson Greer uvedl, že očekává, že se Čína zaváže k nákupu amerických zemědělských produktů v hodnotě miliard dolarů. Trump televizi Fox News řekl, že Si nabídl pomoc s Íránem. Peking naléhá na znovuotevření Hormuzského průlivu.
Partnerství společnosti s OpenAI se natolik vyhrotilo, že tento startup připravuje možné právní kroky, uvedli lidé obeznámení s realitou. Kalifornie navrhla novou softwarovou daň, která by se dotkla dodavatelů, jako jsou , Salesforce a . A růst akcií společnosti zvyšuje tržní kapitalizaci firmy na 6 bilionů dolarů, což je hodnota, které žádná společnost dosud nedosáhla.
Maďarská ambice připojit se k euru mění hierarchii východoevropských dluhopisových trhů způsobem, jaký se v posledních letech nestal. Poprvé od roku 2020 jsou maďarské náklady na půjčky nižší než v Polsku a rozdíl oproti českým dluhopisům se od března snížil o dva procentní body.