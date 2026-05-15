Akcie obracejí do červeného, investoři vybírají zisky

15.05.2026 8:49
Autor: Gabriela Rainová, Patria Finance

Zatímco ČEZ překvapil silnějšími vyhlídkami, politické dění v Británii, nejasné dohody mezi USA a Čínou i vybírání zisků zvyšuje nejistotu.

Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 -1,3 %, FTSE 100 -0,6 % a DAX -1,2 %. Futures na americké akciové indexy: Dow Jones mini -0,4 %, S&P 500 mini -0,7 % a Nasdaq 100 mini -1,2 %.

Korejský index Kospi klesl o 6 %, když zejména zahraniční investoři vybírají zisky.

Energetická skupina ČEZ zaznamenala v 1. čtvrtletí pokles provozního zisku kvůli nižším realizačním cenám elektřiny a odstávkám jaderných zdrojů, avšak čistý zisk rostl díky zrušení windfall tax a lepším výsledkům v tradingu a distribuci. Firma zároveň zvýšila celoroční výhled, především díky dočasnému růstu cen energií v souvislosti s konfliktem kolem Íránu a vyšší produkci uhelných elektráren, což ale nepředstavuje dlouhodobý strategický obrat. ČEZ plánuje výrazné investice do dekarbonizace, infrastruktury a jádra, udržuje dividendovou politiku a připravuje rozdělení společnosti na dvě části, které by mohlo zvýšit atraktivitu pro investory a valuaci díky oddělení emisně náročných aktivit. Více informací najdete v rozhovoru se CFO Martinem Novákem ZDE.

Andy Burnham si zajistil cestu k boji s Keirem Starmerem o post britského premiéra. Starosta Manchesteru Burnham prohlásil, že se chce ucházet o nadcházející doplňovací volby, aby se mohl vrátit do Westminsteru. Starmer se údajně nebude snažit Burnhamovi zabránit v tom, aby se stal kandidátem labouristů ve volebním obvodu Wigan. Libra se propadla.

Donald Trump prohlásil, že během druhého dne jednání amerických a čínských lídrů v Pekingu uzavřel „fantastické obchodní dohody“ se Si Ťin-pchingem, ačkoli z něj vzešlo jen málo konkrétních dohod. Americký obchodní zástupce Jamieson Greer uvedl, že očekává, že se Čína zaváže k nákupu amerických zemědělských produktů v hodnotě miliard dolarů. Trump televizi Fox News řekl, že Si nabídl pomoc s Íránem. Peking naléhá na znovuotevření Hormuzského průlivu.

Partnerství společnosti Apple s OpenAI se natolik vyhrotilo, že tento startup připravuje možné právní kroky, uvedli lidé obeznámení s realitou. Kalifornie navrhla novou softwarovou daň, která by se dotkla dodavatelů, jako jsou Microsoft, Salesforce a Oracle. A růst akcií společnosti Nvidia zvyšuje tržní kapitalizaci firmy na 6 bilionů dolarů, což je hodnota, které žádná společnost dosud nedosáhla.

Maďarská ambice připojit se k euru mění hierarchii východoevropských dluhopisových trhů způsobem, jaký se v posledních letech nestal. Poprvé od roku 2020 jsou maďarské náklady na půjčky nižší než v Polsku a rozdíl oproti českým dluhopisům se od března snížil o dva procentní body.


15.05.2026
9:39ČNB připouští možné zvýšení sazeb kvůli dopadům dražší ropy
9:27Rozbřesk: Dluhopisy Republiky jsou zpět. Stabilní investice, nebo drahý luxus pro stát?
8:55RMS Mezzanine, a.s.: Oznámení výsledků rozhodovaní Per rollam valné hromady akciové společnosti RMS Mezzanine, a.s.
8:52Direct Financing s.r.o.: Potvrzení o plnění ukazatele LTV
8:49Akcie obracejí do červeného, investoři vybírají zisky  
8:13Footshop a.s.: Vnitřní informace - Footshop oznamuje výsledky za první kvartál 2026 a zvažovanou fúzi se 100% dceřinou společností Queens Store s.r.o.
8:10Ocenění dvou nových firem má potenciál pro růst i přilákat nové investory do dluhopisů, říká Martin Novák z ČEZ
6:05Malé datové centrum v každé domácnosti?
14.05.2026
22:01Na rekord se už vyšplhal i DJIA; Cerebras při svém debutu +68 %  
15:45Vrací se protiinflační dluhopisy, stát si plánuje půjčit 20 miliard
14:00Strnad: Investoři CSG podhodnocují, pochybnosti o výrobních kapacitách jsou nesmysl
13:40První malý modulární reaktor v Česku může být v Moravskoslezském kraji, prohlásil Havlíček
12:24Karman: Příliš mnoho elektromobilů, příliš málo zákazníků. Evropské automobilky to může stát miliardy
12:20Unikátní korunové ETFko na světové akcie už zítra poprvé zamíří do Pravidelných investic. Co nabízí další dvě desítky nováčků?
11:54Primoco UAV SE: Pozvánka na valnou hromadu společnosti
11:31Trhům pomáhá vzhůru IPO Cerebrasu, výhled Cisca i naděje na dobré zprávy z Číny  
10:42ČEZ má za sebou silný start roku, klíčovým tématem zůstává restrukturalizace  
10:03UNICAPITAL Invest VI a.s.: Oznámení o čtvrté výplatě úrokového výnosu, ISIN CZ0003561904
9:38Japonská automobilka Honda vykázala první celoroční ztrátu za téměř 70 let
9:35Novým šéfem centrální banky USA bude Kevin Warsh, potvrdil ho Senát

Kalendář událostí
ČasUdálost
10:00CZ - Běžný účet, mld. Kč
14:30USA - Empire State Manufacturing index
15:15USA - Průmyslová výroba, m/m
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět