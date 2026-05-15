ČNB připouští možné zvýšení sazeb kvůli dopadům dražší ropy

15.05.2026 9:39
Autor: ČTK

Česká národní banka zatím drží úrokové sazby beze změny, ale rostoucí geopolitická nejistota může její postoj brzy posunout. Debata uvnitř bankovní rady ukazuje, že prodlužující se konflikt na Blízkém východě zvyšuje riziko inflačních tlaků, které by si mohly vyžádat zpřísnění měnové politiky. Klíčovým faktorem přitom nebudou samotné ceny ropy, ale jejich dopad do širší ekonomiky.

Pokud se bude prodlužovat konflikt na Blízkém východě, bude pravděpodobně nutné upravit české úrokové sazby. Shodla se na tom část bankovní rady České národní banky (ČNB) na svém jednání minulý týden. Vyplývá to ze záznamu z jednání, který dnes ČNB zveřejnila. Bankovní rada minulý týden jednomyslně rozhodla o ponechání základní úrokové sazby na 3,5 procenta, na stejné úrovni je sazba od loňského května.

V důsledku války na Blízkém východě skokově vzrostly ceny ropy, což se v Česku zatím projevilo zejména zdražením pohonných hmot. Členové bankovní rady se shodli na tom, že by ČNB neměla reagovat na samotný vývoj cen ropy. Měla by ale podle nich sledovat druhotné dopady tohoto zdražení do cen jiných výrobků.

Člen bankovní rady Jakub Seidler podle záznamu uvedl, že s prodlužující se délkou konfliktu se postupně snižuje pravděpodobnost, že bude možné přečkat cenový šok bez úpravy úrokových sazeb. Podobně se vyjádřila viceguvernérka Eva Zamrazilová. Podle záznamu uvedla, že když neuvidí nějaké uklidňující signály, bude pro ni relevantní úvaha o případném zvýšení sazeb. Podle člena bankovní rady Jana Procházky musí být ČNB připravena sazby zvýšit, pokud poroste výhled inflace kvůli druhotným dopadům konfliktu na Blízkém východě.

O možném zvýšení úrokových sazeb mluvil i člen bankovní rady Jan Kubíček. Důvodem je ale podle něj zejména domácí vývoj. Od bezprostředního dopadu růstu cen kvůli konfliktu na Blízkém východě může měnová politika do značné míry odhlédnout, uvedl podle záznamu Kubíček.

Procházka také upozornil na to, že s prodlužováním války na Blízkém východě se prodlužuje i doba, která bude potřebná k návratu k normálu po skončení konfliktu. Podle něj by se pak mohla zhoršit globální ekonomická situace. Procházka si ale podle záznamu v současnosti nedovede představit, že by ČNB kvůli hospodářskému zpomalení úrokové sazby snižovala.

 
 

