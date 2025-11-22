Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Víkendář: EU se zabývá příliš mnoha věcmi, to podstatné jí uniká

Víkendář: EU se zabývá příliš mnoha věcmi, to podstatné jí uniká

22.11.2025 10:10
Autor: Redakce, Patria.cz

Luis Garicano, Bengt Holmström a Nicolas Petit na stránkách „The Constitution of Innovation: A New European Renaissance“ poukazují na to, že v průběhu několika desetiletí po druhé světové válce byly země dnešní eurozóny schopné svým ekonomickým výkonem dohánět Spojené státy. Ale pak se tento trend zlomil.

Garicano a jeho kolegové ukazují následující graf s produktem na hlavu v eurozóně relativně k produktu na hlavu v USA. Na počátku padesátých let byly evropské země pod 50 % amerického produktu na hlavu, ale trend konvergence zvedl poměr až k 80 %. Na počátku osmdesátých let se uvedený trend zlomil směrem ke stagnaci či dokonce k opětovnému poklesu. Nyní se poměr evropského a amerického produktu na hlavu pohybuje u 70 %:
4

Podle ekonomů Evropa potřebuje hlavně „jasné zaměření na jeden cíl, a tím je ekonomická prosperita.“ Ta je „nezbytná sama o sobě a pro řadu dalších věcí včetně schopnosti podporovat chudší zemně ve světě a vypořádat se se změnami klimatu“. Podle ekonomů přitom Evropa tento směr silně zanedbává: Evropská unie v současnosti sleduje dlouhý seznam cílů, mezi které patří podpora evropského způsobu života, zdraví a dobré životní podmínky zvířat, životní prostředí, mezigenerační spravedlnost, mládež, kultura a sport, kvalitní pracovní místa.

„Vnitřní trh se mezitím natolik roztříštil, že podle nedávné analýzy MMF odpovídají vnitřní obchodní bariéry asi 44% clu na zboží a 110% clu na služby… V posledních desetiletích si Unie a její členské státy pletly regulaci s pokrokem a byrokracii s integrací.“ Pokud přitom bude Evropská unie nadále stagnovat, členské země „nebudou schopny udržet si věci, které jejich občané považují za samozřejmost.“ Tedy i podporu v nezaměstnanosti, bezplatnou zdravotní péči nebo třeba dostupné vzdělání. „Stagnace udělá z evropského sociálního státu utopii minulosti.“

Garicano a jeho kolegové nabízejí i seznam praktických doporučení včetně obnoveného úsilí o snížení obchodních bariér mezi jednotlivými členskými zeměmi EU. Ekonom Tim Taylor k tomu dodává, že recept na hospodářský růst je hodně jednoduchý: Jsou jím lidé s vysokou úrovní dovedností a vzdělání, pokračující výzkum a vývoj a investice do fyzického kapitálu. To vše se musí „integrovat v ekonomickém a institucionálním prostředí, které odměňuje práci, inovace a neustálé přizpůsobování se novým podmínkám.“

Zdroj: Constitution of innovation, The Conversable Economist





Čtěte více:

ECB ponechává sazby beze změny. Inflace je pod kontrolou, ekonomika roste
30.10.2025 14:37
ECB ponechává sazby beze změny. Inflace je pod kontrolou, ekonomika roste
Evropská centrální banka ponechala úrokové sazby beze změny již potře...
EU chystá novou obchodní dohodu s USA. Chce zafixovat 15% cla a vyřešit sporné bariéry
13.11.2025 10:26
EU chystá novou obchodní dohodu s USA. Chce zafixovat 15% cla a vyřešit sporné bariéry
Evropská unie připravuje návrh nové fáze obchodní dohody se Spojenými ...
Eurostat: Růst ekonomiky EU ve třetím čtvrtletí zrychlil na 0,3 procenta
14.11.2025 12:43
Eurostat: Růst ekonomiky EU ve třetím čtvrtletí zrychlil na 0,3 procenta
Hrubý domácí produkt (HDP) Evropské unie se ve třetím čtvrtletí zvýšil...
Evropská komise zlepšila odhad růstu české i unijní ekonomiky
17.11.2025 13:01
Evropská komise zlepšila odhad růstu české i unijní ekonomiky
Česká ekonomika letos podle Evropské komise (EK) poroste o 2,4 procent...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
22.11.2025
10:10Víkendář: EU se zabývá příliš mnoha věcmi, to podstatné jí uniká
21.11.2025
17:54Artur Gevorkyan a Andrej Bátovský o rekordních projektech, příležitostech pro akvizice, sázkách na defence sektor i burze, která posune firmu úplně jinam
17:20Kde jsou vlastně „standardní“ valuace a jak jsou na tom relativně k nim ty současné?
16:53Evropa může kompenzovat cla USA i bez nových smluv, tvrdí šéfka ECB
14:16Pozvánka na setkání s analytikem a makléřem Patrie ve středu 3. prosince v Praze
14:12Centrální banka nemusí být neomylná, ale musí být zodpovědná
12:30Perly týdne: Které akcie nejvíce těží z AI
11:21Dnes se může rozhodovat, jestli trhy vstoupí do korekce. Po veletoči na Wall Street padá i Evropa  
11:00Podnikatelská aktivita v eurozóně solidní, tempo brzdí průmysl
10:49Nové doporučení Patrie: Moneta atraktivní pro dividendy, prostor pro růst omezený  
10:35ČEB, a.s.: Informace o vyplácení úrokových výnosů z emise dluhopisů
10:03FRESH: Rozpočtové tornádo aneb co čekat od nové vlády? Odpovídá Mojmír Hampl
9:04Rozbřesk: Smíšená data z trhu práce komplikují Fedu prosincové rozhodnutí
8:48Výhled Nvidie trhy nepřesvědčil, Goldmani hlásí nárůst shortů a brexit stál Británii až 240 mld. liber  
7:14Slok: Prosincový pokles sazeb by pro Fed byl těžký
20.11.2025
22:01Wall Street pod tlakem: volatilita zasáhla technologie i kryptoměny  
17:37AI a „dobrá deflace“ druhé průmyslové revoluce
16:16Během posledních 15 let došlo k výrazné změně ve fungování Fedu a schopnosti monitorovat jeho politiku
16:02Trh s luxusním zbožím příští rok vzroste o tří až pět procent, očekává Bain
15:08Americký trh práce přinesl v září po několika slabých měsících slušné zlepšení  

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
Nebyla nalezena žádná data
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět