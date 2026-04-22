SpaceX si zajistila opci na odkup startupu Cursor za 60 miliard dolarů

22.04.2026 9:18
Autor: ČTK

Společnost SpaceX amerického miliardáře Elona Muska oznámila, že si zajistila opci buď na akvizici startupu Cursor za 60 miliard dolarů (přes 1,2 bilionu Kč) do konce letošního roku, nebo na zaplacení deseti miliard dolarů za nové partnerství s touto firmou zabývající se generováním kódů. Dnes to napsala agentura Reuters, podle níž se SpaceX dále prosazuje na lukrativním trhu s vývojářskými nástroji pro umělou inteligenci (AI).

Cursor, startup zabývající se prodejem modelů AI pro kódování úkolů, je spolu s OpenAI a Anthropic jedním z několika startupů z kalifornského Silicon Valley, které přilákaly vlny vývojářů díky využití AI k automatizaci kódování. Jde o oblast, v níž firmy zabývající se touto technologií zaznamenaly brzký komerční úspěch.

Díky dohodě by společnost xAI, výrobce chatbota Grok, s nímž se SpaceX v únoru spojila, mohla získat silnější pozici na trhu s kódováním pro AI, kde dosud zaostávala za konkurencí. Dohoda také Cursoru poskytuje větší výpočetní kapacitu pro vývoj modelů umělé inteligence.

"Spojením špičkového produktu společnosti Cursor a jeho distribuce mezi zkušenými softwarovými inženýry s výcvikovým superpočítačem Colossus společnosti SpaceX, jehož výkon odpovídá milionu procesorů (čipů Nvidia) H100, budeme moci vytvářet nejužitečnější modely na světě," napsala SpaceX v úterý na sociální síti X.

Colossus je superpočítačový cluster společnosti xAI v Memphisu, který firma prezentuje jako největší na světě. Společnost do infrastruktury pro umělou inteligenci investovala miliardy dolarů.

Toto oznámení přichází před velmi očekávaným vstupem společnosti SpaceX na burzu, k němuž podle Reuters dojde v nadcházejících měsících. Společnost počítá s tržní hodnotou téměř 1,75 bilionu dolarů a získáním 75 miliard dolarů, což by mohlo znamenat největší primární emisi akcií (IPO) v historii.

Dva vedoucí produktového vývoje v Cursoru Andrew Milich a Jason Ginsberg v březnu oznámili, že nastoupili do SpaceX, aby se podíleli na jejích měsíčních projektech a na projektu xAI. To je Muskův startup v oblasti umělé inteligence, který je nyní součástí SpaceX.


Ztráta v řádu miliard a plánované IPO. SpaceX sází na historický start na trhu
10.04.2026 9:59
Ztráta v řádu miliard a plánované IPO. SpaceX sází na historický start na trhu
Společnost SpaceX miliardáře Elona Muska loni vykázala ztrátu téměř pě...
Další Muskova sázka na nemožné: Chce ovládnout trh výroby čipů, a to „rychlostí světla"
17.04.2026 14:40
Další Muskova sázka na nemožné: Chce ovládnout trh výroby čipů, a to „rychlostí světla"
Elon Musk rozjíždí další z velkých plánů. Jeho tým podle informací age...
Prodeje Cybertrucku drží nad vodou Muskovy firmy. Běžní zákazníci se mu vyhýbají
16.04.2026 16:10
Prodeje Cybertrucku drží nad vodou Muskovy firmy. Běžní zákazníci se mu vyhýbají
Prodeje futuristického pick-upu Tesla Cybertruck v posledních měsících...


