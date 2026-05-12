Skupina ČSOB v 1. čtvrtletí: Pokračující růst úvěrů firmám na investice i domácnostem na nové bydlení

Ke konci 1. čtvrtletí vzrostl počet aktivních klientů ČSOB meziročně o 77 tisíc. Nadále významně rostly objemy úvěrů pro firmy a domácnosti. Pokračoval i silný příliv prostředků do podílových fondů. Čistý zisk skupiny ČSOB činil 4,4 miliardy korun.
„Letošní první tři měsíce plynule navázaly na loňský vývoj, kdy podniky i domácnosti aktivně investovaly a důvěra v ekonomiku se zvyšovala i díky nízké inflaci, nezaměstnanosti a reálnému zvyšování mezd. Konflikt na Blízkém východě v březnu globální ekonomiku znejistil, ale české firmy i podnikatelé mají solidní základy a nevidíme, že by slevovali ze svých plánů. Česká ekonomika zůstává zdravá a pozitivní trend v letošním roce by měl pokračovat, i když se patrně nevyhneme zpomalení růstu,“ říká Aleš Blažek, generální ředitel ČSOB.
Hospodářské výsledky za 1. čtvrtletí roku 2026
- Čistý zisk byl 4,4 mld. Kč (meziročně stabilní).
- Celkový objem úvěrů dosáhl 1 084 mld. Kč (meziročně vyšší o 7 %).
- Objem úvěrů na bydlení stoupl na 595 mld. Kč (meziročně o 8 %).
- Objem úvěrů firmám a podnikatelům vzrostl na 429 mld. Kč (meziročně o 5 %).
- Klientské vklady se zvýšily na 1 320 mld. Kč (meziročně o 2 %).
- Objem investičních aktiv klientů vzrostl na 637 mld. Kč (meziročně o 13 %).
- Objem majetku v podílových fondech vzrostl na 320 mld. Kč (meziročně o 15 %).
- Provozní výnosy stouply na 12 mld. Kč (meziročně o 7 %).
- Provozní náklady bez bankovních daní činily 6 mld. Kč (meziroční zvýšení o 7 %).
- Počet aktivních klientů stoupl meziročně o 77 tisíc.
- Kapitálová a likviditní pozice banky zůstávají silné. Kapitálový poměr Tier 1 činil 20,8 %.
- Podíl nevýkonných úvěrů poklesl na 1,28 % (meziročně -0,06 p.b.).
- Ukazatel nákladů na úvěrové riziko (CCR) dosáhl 0,28 % (meziročně +0,15 p.b.), přičemž tvorba opravných položek odrážela geopolitické a makroekonomické nejistoty.
Novinky ze skupiny ČSOB
- Hlavním vizuálním symbolem skupiny ČSOB se stal od 1. dubna modrý Good Point, symbolizující aktivní a partnerskou roli ČSOB v životě klientů plném změn.
- Patria Finance ve spolupráci s Asset Management uvedla první globální akciový ETF zajištěný do CZK, který českým investorům nabízí expozici vůči vyspělým trhům bez měnového rizika.
- Virtuální asistentka Kate postupně přechází na novou verzi 2.0 s využitím velkých jazykových modelů (LLM), což přináší přirozenější komunikaci a širší využití ze strany klientů.
- Nová verze programu odměn Kate Coin 2.0 rozšiřuje nabídku partnerů, u nichž lze Kate Coiny získávat i uplatňovat, vedle vlastních nabídek ČSOB.
- Klientům v zahraničí zasaženým konfliktem na Blízkém východě bylo automaticky prodlouženo cestovní pojištění až o 30 dnů a byly posíleny komunikační linky.
- Platforma Green0meter vedle environmentálních témat nově zahrnuje také oblast sociálních a řídicích otázek, jako je rovnost odměňování, a podporu kybernetické bezpečnosti v souladu s novými evropskými pravidly.
- Maďarská pobočka Patria Finance získala ocenění Best Domestic Equity Trading Platform, udělované Budapešťskou burzou cenných papírů na základě hlasování investorů. Maďarské obchodní platformy jsou postaveny na stejném řešení jako v České republice.
- ČSOB získala titul Best Bank for Sustainable Finance in the Czech Republic 2026 v rámci mezinárodních prestižních Global Finance Sustainable Finance Awards.
- Patria Finance je nejlepším poskytovatelem Dlouhodobého investičního produktu (DIP) podle Scott & Rose.
Pokračující růst financování bydlení
Klienti ČSOB v prvním čtvrtletí uzavřeli hypoteční úvěry za 26 miliard korun, což bylo meziročně o 36 procent více, a úvěry ze stavebního spoření v objemu 6 miliard korun, což byl meziroční nárůst o 62 procent.
„Trh s bydlením v prvním kvartále pokračoval v dynamickém růstu. Aktivita na trhu zůstává zvýšená a ceny bytů a domů nadále rostou, i když mírnějším tempem. Abychom pomohli zajistit dostupnost bydlení pro všechny skupiny obyvatel, zaměřujeme se i na širší podporu družstevního bydlení, která má v českých podmínkách velký potenciál,“ doplňuje Aleš Blažek.
Mobilní bankovnictví využívá 1,6 milionu klientů
Počet aktivních uživatelů mobilního bankovnictví ČSOB Smart dosáhl v prvním čtvrtletí 1,6 milionu, což představuje meziroční nárůst o 8 %. Podíl těchto uživatelů na celkovém počtu aktivních digitálních klientů činil 86 %. Digitální asistentka Kate, která je důležitou součást aplikace, postupně přechází na novou verzi s využitím velkých jazykových modelů (LLM). Ročně zpracovává miliony interakcí se zákazníky, zejména v oblasti plateb, karet, identity a akčních nabídek, a pomáhá také s pojištěním a investicemi.
Rostoucí zájem firem o financování
Objem úvěrů pro firmy a podnikatele v 1. čtvrtletí meziročně narostl o pět procent. Na tomto růstu se podílely všechny firemní segmenty od menších firem až po větší korporace. Vedle tradičních firemních segmentů však měly v 1. čtvrtletí značný podíl na meziročním nárůstu objemů také úvěry pro municipality a bytová družstva.
Kyberbezpečnostní mise v polovině a kampaň Jeden klik
Nový vzdělávací projekt na zvýšení kyberbezpečnosti firem, podnikatelů a institucí, který společně loni spustily ČSOB, Policie ČR a , už absolvovalo 125 tisíc podniků, živnostníků, bytových družstev, obcí, škol nebo nemocnic. Tato tzv. Mise 250 je tedy v polovině, jejím cílem je celkem čtvrt milionu proškolených. Vedle toho ČSOB, Policie ČR a Mastercard spustily edukativní kampaň Jeden klik. Její součástí jsou osvětová komunikace, praktická doporučení i vzdělávací programy zaměřené na zaměstnance, management i veřejnou správu.