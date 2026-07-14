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Morgan Stanley: Akciová rally se může rozšířit i mimo technologické giganty

Morgan Stanley: Akciová rally se může rozšířit i mimo technologické giganty

14.07.2026 6:05
Autor: Gabriela Rainová, Patria Finance

Nadcházející výsledková sezona by podle stratégů Morgan Stanley mohla potvrdit, že růst zisků amerických firem už není doménou pouze technologických gigantů.

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