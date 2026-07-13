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Konflikt mezi Íránem a USA opět eskaluje

13.07.2026 22:05
Autor: Matěj Vlček, Patria Finance

Americký akciový index S&P 500 dnes 13.7. 2026 oslabuje o 0,8 %. Hlavní technologický index USA Nasdaq dnes také oslabuje, a to o 1,9 %.

Německý index DAX oslabuje o 0,4 %. Hlavní měnový pár EUR/USD dnes oslabuje o 0,3 % na úroveň 1,1383. Zlato dnes oslabuje o 2,9 % a obchoduje se na úrovni 4002 USD za unci. Výnosy na desetiletých amerických státních dluhopisech vykazují denní změnu o +0,055 p. b. na úroveň 4,616 %.

Konflikt mezi Íránem a USA opět nabírá na intenzitě, což na finančních trzích zvyšuje nervozitu investorů. Po výrazném růstu akciových indexů přichází vybírání zisků a technický obrázek zatím naznačuje pokračování bočního trendu, který trvá již několik měsíců.

Další směr trhu určí především nadcházející výsledková sezóna a vývoj poptávky v polovodičovém sektoru, který zůstává jedním z klíčových tahounů globálních akciových trhů.


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