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Maloobchod v dubnu prudce zpomalil, tržby meziměsíčně klesly

Maloobchod v dubnu prudce zpomalil, tržby meziměsíčně klesly

05.06.2026 9:41
Autor: ČTK

Maloobchodní tržby v Česku v dubnu výrazně zpomalily své tempo růstu a meziměsíčně dokonce klesly, což naznačuje opatrnější spotřebitelské chování. Zatímco prodeje nepotravinářského zboží a e-commerce si drží solidní dynamiku, slabší výkon potravin a pohonných hmot ukazuje na přetrvávající tlak na domácnosti.

Maloobchodní tržby v Česku bez započtení prodejů a oprav motorových vozidel letos v dubnu zpomalily meziroční růst na 1,6 procenta. V březnu rostly po revizi o 6,2 procenta. Údaje dnes zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). Meziměsíčně tržby obchodníků o 0,9 procenta klesly.

"Maloobchodní tržby po očištění o cenové vlivy v dubnu pokračovaly v meziročním růstu, avšak tempo růstu oproti předchozím měsícům zpomalilo. Tržby vzrostly za prodej nepotravinářského zboží, naopak za prodej pohonných hmot a potravin klesly. Nižší tržby jsme zaznamenali také u specializovaných prodejen s počítačovým a komunikačním zařízením," sdělila vedoucí oddělení statistiky obchodu, dopravy a služeb ČSÚ Jana Gotvaldová.

Tržby za nepotravinářské zboží v dubnu meziročně stouply o 5,1 procenta, za pohonné hmoty o 3,1 procenta klesly a za potraviny byly meziročně nižší o 1,2 procenta.

Internetovým a zásilkovým obchodům tržby vzrostly o 11,8 procenta. Ve specializovaných prodejnách s kosmetickými a toaletními výrobky tržby v dubnu meziročně vzrostly o devět procent. V prodejnách s farmaceutickým a zdravotnickým zbožím byly vyšší o 6,2 procenta, s oděvy a obuví o 3,2 procenta a s výrobky pro domácnost stouply o 1,9 procenta. Nepatrně vyšší tržby zaznamenali i obchodníci s výrobky pro kulturu, sport a rekreaci. Naopak v prodejnách s počítačovým a komunikačním zařízením tržby v dubnu meziročně klesly o 3,7 procenta.

Tržby v nespecializovaných prodejnách s převahou potravin se snížily o 1,3 procenta a ve specializovaných prodejnách potravin klesly o 0,8 procenta. Tržby v nespecializovaných prodejnách s převahou nepotravinářského zboží se zvýšily o 4,9 procenta.

Tržby za prodej a opravy motorových vozidel v dubnu meziročně vzrostly o 5,3 procenta a meziměsíčně klesly o 0,3 procenta.

 

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