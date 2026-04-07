Maloobchodní tržby v Česku v únoru zpomalily meziroční růst na 4,1 procenta

07.04.2026 9:51
Autor: ČTK

Maloobchodní tržby v Česku v únoru zpomalily meziroční růst na 4,1 procenta z revidovaných 4,9 procenta v lednu. Růst nejvýrazněji podpořily prodeje přes internet. Meziměsíčně tržby stagnovaly. Údaje bez započtení prodejů a oprav motorových vozů dnes na webu zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ).

"Maloobchodní tržby se v únoru po očištění o cenové vlivy meziročně zvýšily za prodej nepotravinářského zboží, pohonných hmot i potravin," uvedla vedoucí oddělení statistiky obchodu, dopravy a služeb ČSÚ Jana Gotvaldová. Tržby za nepotravinářské zboží vzrostly o 6,6 procenta, za pohonné hmoty o 3,4 procenta a za potraviny o 1,2 procenta.

"K růstu maloobchodních tržeb nejvíce přispěl prodej prostřednictvím internetu," podotkla Gotvaldová. Internetovým a zásilkovým obchodům tržby meziročně stouply o 17,6 procenta. V nespecializovaných prodejnách s převahou potravin se zvýšily o 1,2 procenta a ve specializovaných prodejnách potravin o půl procenta. Nespecializované prodejny s převahou nepotravinářského zboží utržily o 5,8 procenta víc.

"Tržby rostly ve všech sortimentních skupinách prodejen s výjimkou prodejen s výrobky pro domácnost," uvedla Gotvaldová. V obchodech s výrobky pro domácnost meziročně klesly o 1,7 procenta. Ve specializovaných prodejnách s kosmetickými a toaletními výrobky se zvýšily o 7,9 procenta, s výrobky pro kulturu, sport a rekreaci o 5,4 procenta, s farmaceutickým a zdravotnickým zbožím o 3,9 procenta, s oděvy a obuví o 3,7 procenta a s počítačovým a komunikačním zařízením o 1,5 procenta.

Ve srovnání s lednem tržby v maloobchodě bez započtení prodejů a oprav motorových vozů reálně stagnovaly. Za potraviny vzrostly o 0,4 procenta a za nepotravinářské zboží a pohonné hmoty klesly shodně o 0,2 procenta.

Tržby za prodej a opravy motorových vozidel meziměsíčně vzrostly o 1,7 procenta. Meziročně se zvýšily o 0,9 procenta, v tom za opravy motorových vozidel stouply o 2,5 procenta a za prodej motorových vozidel včetně náhradních dílů vzrostly o 0,6 procenta.


PODCAST Analytický radar: Vyšší cílová cena ČEZ, ale také opatrnost. Restrukturalizace jako klíč?
07.04.2026 6:06
PODCAST Analytický radar: Vyšší cílová cena ČEZ, ale také opatrnost. Restrukturalizace jako klíč?
ČEZ je kombinací stabilního dividendového titulu a politické sázky. Kr...
CSG hrozí žalobou Kofingu, Trumpovy výhrůžky zvedají ceny ropy a americké pojišťovny slaví
07.04.2026 8:49
CSG hrozí žalobou Kofingu, Trumpovy výhrůžky zvedají ceny ropy a americké pojišťovny slaví
Napětí mezi CSG a skupinou Promet se vyostřuje předžalobní výzvou na t...
Rozbřesk: Inflace v potravinách bude vyšší zejména v roce 2027, růst cen koruně nepomůže
07.04.2026 9:12
Rozbřesk: Inflace v potravinách bude vyšší zejména v roce 2027, růst cen koruně nepomůže
Česká inflace vyskočila v březnu z únorových 1,4 % na 1,9 % — těsně po...
Šéf IEA: Válka na Blízkém východě nastartuje růst obnovitelných zdrojů
07.04.2026 9:15
Šéf IEA: Válka na Blízkém východě nastartuje růst obnovitelných zdrojů
Nejhorší energetická krize způsobená válkou na Blízkém východě urychlí...


Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
07.04.2026
13:22Týdenní výhled: Trh přestal brát Trumpovy hrozby vážně, americká inflace má skokově narůst  
12:21OpenAI, Google a Anthropic se spojují proti čínským kopiím svých AI modelů
11:40Akcie se dopoledne vydávají vzhůru bez ohledu na další Trumpovo ultimátum  
11:37Samsung rozdrtil odhady. Provozní zisk za první čtvrtletí je vyšší než za celý loňský rok
10:34Jeden z nových akciových normálů
10:25Pershing Square chce koupit Universal Music se štědrou prémii. Může ale narazit na odpor Bollorého
10:07Maloobchodní tržby v únoru vzrostly. Jaké šrámy zanechá íránský šok na spotřebě domácností?
9:59Meziroční inflace v březnu zrychlila na 1,9 procenta, vyplývá z odhadu ČSÚ
9:51Maloobchodní tržby v Česku v únoru zpomalily meziroční růst na 4,1 procenta
9:15Šéf IEA: Válka na Blízkém východě nastartuje růst obnovitelných zdrojů
9:12Rozbřesk: Inflace v potravinách bude vyšší zejména v roce 2027, růst cen koruně nepomůže
8:55Komerční banka, a.s.: Oznámení o umístění evropských krytých dluhopisů
8:49CSG hrozí žalobou Kofingu, Trumpovy výhrůžky zvedají ceny ropy a americké pojišťovny slaví  
6:06PODCAST Analytický radar: Vyšší cílová cena ČEZ, ale také opatrnost. Restrukturalizace jako klíč?  
06.04.2026
22:00S&P 500 rostl čtvrtým dnem v řadě; čeká se na Trumpovo ultimátum  
14:36Big Tech ztrácí roli bezpečného přístavu. Valuace klesají, zisky ale zůstávají silné  
11:25Boockvar: Naděje na pokles sazeb jsou pryč
7:53Dunnová: Investoři řeší, kdo ponese dlouhodobé náklady války. Banky na volatilitě vydělají  
05.04.2026
10:07Víkendář: Možná je načase, aby se Švédsko připojilo k euru
04.04.2026
10:04Víkendář: Pro a proti členství v eurozóně

Kalendář událostí
ČasUdálost
9:00CZ - CPI, y/y
9:00CZ - Maloobchodní tržby, y/y
9:00CZ - Obchodní bilance - nár. pojetí, mld. Kč
14:30USA - Objednávky zboží dlouh. spotřeby, m/m
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět