Maloobchodní tržby v Česku v únoru zpomalily meziroční růst na 4,1 procenta z revidovaných 4,9 procenta v lednu. Růst nejvýrazněji podpořily prodeje přes internet. Meziměsíčně tržby stagnovaly. Údaje bez započtení prodejů a oprav motorových vozů dnes na webu zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ).
"Maloobchodní tržby se v únoru po očištění o cenové vlivy meziročně zvýšily za prodej nepotravinářského zboží, pohonných hmot i potravin," uvedla vedoucí oddělení statistiky obchodu, dopravy a služeb ČSÚ Jana Gotvaldová. Tržby za nepotravinářské zboží vzrostly o 6,6 procenta, za pohonné hmoty o 3,4 procenta a za potraviny o 1,2 procenta.
"K růstu maloobchodních tržeb nejvíce přispěl prodej prostřednictvím internetu," podotkla Gotvaldová. Internetovým a zásilkovým obchodům tržby meziročně stouply o 17,6 procenta. V nespecializovaných prodejnách s převahou potravin se zvýšily o 1,2 procenta a ve specializovaných prodejnách potravin o půl procenta. Nespecializované prodejny s převahou nepotravinářského zboží utržily o 5,8 procenta víc.
"Tržby rostly ve všech sortimentních skupinách prodejen s výjimkou prodejen s výrobky pro domácnost," uvedla Gotvaldová. V obchodech s výrobky pro domácnost meziročně klesly o 1,7 procenta. Ve specializovaných prodejnách s kosmetickými a toaletními výrobky se zvýšily o 7,9 procenta, s výrobky pro kulturu, sport a rekreaci o 5,4 procenta, s farmaceutickým a zdravotnickým zbožím o 3,9 procenta, s oděvy a obuví o 3,7 procenta a s počítačovým a komunikačním zařízením o 1,5 procenta.
Ve srovnání s lednem tržby v maloobchodě bez započtení prodejů a oprav motorových vozů reálně stagnovaly. Za potraviny vzrostly o 0,4 procenta a za nepotravinářské zboží a pohonné hmoty klesly shodně o 0,2 procenta.
Tržby za prodej a opravy motorových vozidel meziměsíčně vzrostly o 1,7 procenta. Meziročně se zvýšily o 0,9 procenta, v tom za opravy motorových vozidel stouply o 2,5 procenta a za prodej motorových vozidel včetně náhradních dílů vzrostly o 0,6 procenta.