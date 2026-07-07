Jan Bureš: Maloobchod opět šlape na plyn, česká ekonomika by měla zrychlit

Květnová data z českého maloobchodu podle hlavního ekonoma ČSOB Jana Bureše potvrdila, že domácí spotřeba zůstává hlavním motorem tuzemské ekonomiky. Maloobchodní tržby výrazně překonaly očekávání díky silnému trhu práce, rychlému růstu reálných mezd a stále relativně dobré náladě českých domácností. Pozitivní vývoj podle něj naznačuje zrychlení růstu HDP ve druhém čtvrtletí a podporuje výhled, že česká ekonomika letos poroste tempem blížícím se dvěma procentům.
Maloobchod v květnu výrazně překonal naše očekávání a zrychlil svoji meziroční reálnou dynamiku na 4,7 % (versus naše očekávání na 3 %). V pozadí je velmi dobrá kondice českého spotřebitele, na kterého na rozdíl od německého dopadají „chmury“ spojené s vyššími cenami energií a strukturálními proměnami v průmyslu. V pozadí „úspěchu maloobchodu“ samozřejmě stojí solidní vývoj zaměstnanosti a velmi rychlý růst české reálné mzdy. I když je z dlouhodobého pohledu toto tempo těžko udržitelné, letos z něj nade vší pochybnosti česká ekonomika těží.
Tržby tradičně rostly napříč spektrem hlavních sledovaných prodejen – nejvíc ve specializovaných prodejnách s oděvy (+15,7 % meziročně) a u internetových obchodů (+11,7 % meziročně). Z řady vybočují pouze kamenné prodejny s elektronikou, které však zaznamenávají spíše strukturální odliv poptávky a neukazují tolik na aktuální kondici spotřebitele.
Ta je bez pochyby dobrá. Více než 6% růst reálné mzdy a pokračující růst zaměstnanosti jsou znát i na průzkumech mezi spotřebiteli. Celková spotřebitelská nálada od prosincových maxim poklesla jen minimálně a ostře kontrastuje s pesimismem sousedních Němců. Češi hodnotí pozitivně zejména současnou situaci a zatím se nijak nelimitují ani ve „velkých nákupech“, zhoršila se zatím zejména očekávání na příští rok. To v zásadě dává smysl, protože stávající tempo růstu reálné mzdy se zdá být neudržitelné – v příštím roce předpokládáme jednak pomalejší dynamiku nominální mzdy a současně i vyšší inflaci.
Dnešní silný maloobchod ukazuje na zrychlení růstu spotřeby českých domácností i českého HDP ve druhém kvartále. To je konzistentní také s naším výhledem za zrychlení růstu HDP z mezikvartálních 0,2 % na 0,7 % a následně i s celoročním letošním růstem české ekonomiky v blízkosti 2 %. To vše za předpokladu, že ekonomiku opět nebude držet na uzdě horší vnější rovnováha – daná rychlým růstem dovozů. Další díl do skládačky by nám měl přidat ve čtvrtek květnový výsledek českého průmyslu.