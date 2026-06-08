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Největší italská banka Intesa nabídla 30,6 miliardy eur za domácího rivala Monte dei Paschi di Siena

Největší italská banka Intesa nabídla 30,6 miliardy eur za domácího rivala Monte dei Paschi di Siena

08.06.2026 9:30, aktualizováno: 8.6. 9:35
Autor: ČTK

Aktualizováno

Největší italská bankovní skupina Intesa Sanpaolo nabídla 30,6 miliardy eur za převzetí menšího domácího konkurenta Monte dei Paschi di Siena. Oznámila to dnes v tiskové zprávě. Dodala, že spojením podniků by vznikla druhá největší banka v eurozóně podle tržní hodnoty za španělským rivalem Santander. Zatímco akcie Monte dei Paschi rostou o více než 9 %, zatímco Intesa klesá o 4 %.

Intesa nabídla za každou akcii MPS 1,6 vlastní akcie a jedno euro v hotovosti. Na konci pátečního obchodování na burze činila tržní hodnota MPS přibližně 27,2 miliardy eur, což představuje necelou třetinu ve srovnání s tržní hodnotou Intesy, upozornila agentura Bloomberg.

Spojením firem Intesa a MPS by vznikla skupina s tržní hodnotou kolem 126 miliard eur. Intesa nabídku představila poté, co italská Banco BPM o víkendu oznámila, že hodlá s Monte dei Paschi jednat o spojení, informuje agentura Reuters. Banco BPM uvedla, že tržní hodnota sloučené skupiny by činila přes 50 miliard eur.

Monte dei Paschi je považována za nejstarší banku na světě, která je stále v provozu. Dlouhou dobu byla označována za problémové dítě italského bankovního sektoru a v roce 2017 musela tuto firmu zachránit před bankrotem italská vláda. V posledních letech prošla MPS úspěšnou restrukturalizací a stát svůj podíl v bance prodal.

V loňském roce Monte dei Paschi získala kontrolu nad italskou investiční bankou Mediobanca. Stala se tak největším akcionářem italské pojišťovny Generali. Intesa se v roce 2017 pokoušela pojišťovnu Generali převzít, od svého plánu ale nakonec ustoupila a rozhodla se rozvíjet vlastní pojišťovací aktivity, píše Reuters.

Generali je největší italskou pojišťovnou, její součástí je mimo jiné Generali Česká pojišťovna. V loňském roce si významný podíl ve společnosti Generali vybudovala druhá největší italská banka UniCredit.


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