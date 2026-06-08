Největší italská banka Intesa nabídla 30,6 miliardy eur za domácího rivala Monte dei Paschi di Siena

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Největší italská bankovní skupina Intesa Sanpaolo nabídla 30,6 miliardy eur za převzetí menšího domácího konkurenta Monte dei Paschi di Siena. Oznámila to dnes v tiskové zprávě. Dodala, že spojením podniků by vznikla druhá největší banka v eurozóně podle tržní hodnoty za španělským rivalem Santander. Zatímco akcie Monte dei Paschi rostou o více než 9 %, zatímco Intesa klesá o 4 %.
Intesa nabídla za každou akcii MPS 1,6 vlastní akcie a jedno euro v hotovosti. Na konci pátečního obchodování na burze činila tržní hodnota MPS přibližně 27,2 miliardy eur, což představuje necelou třetinu ve srovnání s tržní hodnotou Intesy, upozornila agentura Bloomberg.
Spojením firem Intesa a MPS by vznikla skupina s tržní hodnotou kolem 126 miliard eur. Intesa nabídku představila poté, co italská Banco BPM o víkendu oznámila, že hodlá s Monte dei Paschi jednat o spojení, informuje agentura Reuters. Banco BPM uvedla, že tržní hodnota sloučené skupiny by činila přes 50 miliard eur.
Monte dei Paschi je považována za nejstarší banku na světě, která je stále v provozu. Dlouhou dobu byla označována za problémové dítě italského bankovního sektoru a v roce 2017 musela tuto firmu zachránit před bankrotem italská vláda. V posledních letech prošla MPS úspěšnou restrukturalizací a stát svůj podíl v bance prodal.
V loňském roce Monte dei Paschi získala kontrolu nad italskou investiční bankou Mediobanca. Stala se tak největším akcionářem italské pojišťovny Generali. Intesa se v roce 2017 pokoušela pojišťovnu Generali převzít, od svého plánu ale nakonec ustoupila a rozhodla se rozvíjet vlastní pojišťovací aktivity, píše Reuters.
Generali je největší italskou pojišťovnou, její součástí je mimo jiné Generali Česká pojišťovna. V loňském roce si významný podíl ve společnosti Generali vybudovala druhá největší italská banka UniCredit.