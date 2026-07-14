Goldman Sachs těžila z tržní volatility, obchodování s akciemi bylo znovu rekordní

Podobně jako či hlásí silné hospodářské výsledky za letošní druhý kvartál také další americká banka . Ta zaznamenala rekordní čtvrtletí v obchodování s akciemi - výnosy zde meziročně vzrostly o 72 procent na rekordních 7,42 miliardy dolarů. Pozoruhodná je skutečnost, že se jedná už o třetí čtvrtletí v řadě, během něhož banka překonala v tomto segmentu své předchozí maximum.
Co se týče hlavních čísel, tak celkové tržby vzrostly meziročně o 39 procent na rekordních 20,34 mld. USD při konsenzu 16,35 mld. USD. Zisk na akcii činil 20,98 USD (+92 % y/y), což bylo rovněž výrazně nad odhadem ve výši 14,45 USD.
Banka uvedla, že růst podpořily jak příjmy z financování klientských pozic, tak z aktivit spojených s tvorbou a realizací investičních strategií. Pozitivně překvapilo také obchodování s úrokovými produkty, které se po slabším začátku roku vrátilo k růstu.
Významným zdrojem příjmů bylo také investiční bankovnictví. Poplatky za poradenství při fúzích a akvizicích, emise akcií a dluhopisů dosáhly 3,4 miliardy dolarů a rovněž překonaly očekávání analytiků. Šlo o nejsilnější čtvrtletí investičního bankovnictví od roku 2021.
Silné výsledky potvrzují pokračující oživení na trhu korporátních transakcí. patřila mezi hlavní organizátory některých nejvýznamnějších obchodů posledních měsíců včetně rekordního vstupu společnosti SpaceX na burzu a kapitálové transakce technologického gigantu Alphabet. Výnosy z akciového financování firem se meziročně více než zdvojnásobily.
Banka si zároveň upevňuje dominantní postavení na trhu fúzí a akvizic. Podle dostupných dat se letos podílela na transakcích v celkovém objemu přesahujícím jeden bilion dolarů a drží více než třetinový podíl na globálním trhu poradenství v oblasti M&A, píše Bloomberg.
Rekordní výsledky přicházejí v období, kdy investoři ve velkém přesouvají kapitál do technologických firem profitujících z rozvoje AI. Akciové trhy přitom pokračovaly v růstu navzdory geopolitickým rizikům spojeným s konfliktem na Blízkém východě. Index S&P 500 zaznamenal během čtvrtletí jeden z nejsilnějších výkonů za poslední roky.
Generální ředitel David Solomon již dříve uvedl, že na trzích aktuálně převažuje chuť riskovat nad obavami z možného zpomalení ekonomiky. Investoři podle něj aktivně vstupují do nových akciových emisí a využívají příznivého tržního prostředí.