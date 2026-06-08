AI rally slábne, eskalace na Blízkém východě zvyšuje nervozitu a do toho se čekají vyšší sazby Fedu

Globální trhy zahajují týden kombinací geopolitických rizik, očekávaných vyšších úrokových sazeb a vybírání zisků po AI rally. Eskalace konfliktu na Blízkém východě žene vzhůru ceny ropy, zatímco akcie i dluhopisy klesají a volatilita roste. Aktuální mix tak testuje dosavadní sílu býčího trendu.
Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 -1,6 %, FTSE 100 -0,7 % a DAX -1,7 %. Futures na americké akciové indexy: Dow Jones mini -0,4 %, S&P 500 mini -0,0 % a Nasdaq 100 mini +0,1 %.
Ministr průmyslu Havlíček znovu potvrzuje, že menšinový podíl v novém subjektu (Distribuce/Prodej) bude prodán buď na akciovém trhu, nebo investorům. Dodává, že zpětný odkup akcií musí být proveden za férovou cenu.
Dceřiná společnost , Elevion Group B.V., a Techem Energy Services GmbH podepsaly smlouvu o koupi 100% podílu ve společnosti Techem Solutions GmbH, předním dodavateli energetických služeb v Německu. Transakce by měla být uzavřena ve druhé polovině roku 2026 po schválení regulačními orgány. Cena nebyla zveřejněna.
Akcie a dluhopisy klesají v reakci na trojici nepříznivých faktorů: vybírání zisků z AI sázek, rostoucím sázkám na zvýšení úrokových sazeb v USA a rostoucím cenám ropy v důsledku zhoršení konfliktu na Blízkém východě. Současný pokles akcií a dluhopisů představuje největší test pro býčí trh za poslední měsíce.
Jihokorejské akcie dnes prudce klesly (index Kospi o více než 8 %). Trh provází výrazná volatilita, částečně kvůli obavám z přehřátí technologického sektoru a masivním pozicím investorů v polovodičových firmách jako Samsung a SK Hynix, často skrze páková ETF, která kolísání cen ještě zesilují. Výprodeje podpořil i odliv zahraničního kapitálu a rekordní zadlužení investorů, přesto někteří analytici považují pokles spíše za zdravou korekci v dlouhodobém růstovém trendu, podpořeném silnými fundamenty a pokračujícími investicemi do AI.
Izrael přistoupil k úderům na Írán, ačkoliv americký prezident Donald Trump vyzval izraelskou vládu, aby na nedělní útoky neodpověděla. Izraelské letectvo oznámilo, že provádí údery na vojenské cíle v západní a centrální části Íránu. Íránská státní média informovala o explozích v Teheránu, Tabrízu a Isfahánu. Íránské revoluční gardy uvedly, že izraelské letectvo použilo k úderům balistické rakety vypálené ze vzduchu. V reakci na to cena ropy Brent roste o 4,8 % na 97,53 USD/barel a cena ropy WTI roste o 4,13 % na 94,7 USD/barel. Aktuální napětí testuje příměří, a to v době, kdy USA a Írán nedosahují velkého pokroku směrem k prozatímní dohodě o ukončení války, přestože Trump opakovaně prohlásil, že dohoda je blízko.
Úrokové swapy naznačují, že obchodníci očekávají do prosincového zasedání Fedu zvýšení úrokových sazeb o čtvrt procentního bodu a s přibližně 60% pravděpodobností očekávají, že k tomu dojde v říjnu. Vyšší úrokové sazby v USA odčerpávají kapitál z rozvíjejících se trhů, posilují dolar a zvyšují náklady na půjčky, což vytváří horší pozadí pro akcie. Pozornost se nyní upírá na další zasedání tvůrců politik Fedu 16.–17. června pod vedením nového předsedy Kevina Warshe.
Největší italská bankovní skupina Intesa Sanpaolo podala nabídku na převzetí menšího domácího konkurenta Monte dei Paschi di Siena (MPS) za 30,6 miliardy eur. Intesa za každou akcii MPS nabízí 1,6 vlastní akcie a jedno euro v hotovosti. Na konci pátečního obchodování na burze činila tržní hodnota MPS zhruba 27,2 miliardy eur. To představuje necelou třetinu ve srovnání s tržní hodnotou firmy Intesa. Monte dei Paschi je považována za nejstarší banku na světě, která je stále v provozu. Dlouhou dobu byla označována za problémové dítě italského bankovního sektoru a v roce 2017 musela tuto firmu zachránit před bankrotem italská vláda. V posledních letech prošla MPS úspěšnou restrukturalizací a stát svůj podíl v bance prodal.
Německým výrobcům automobilů klesá odbyt, zatímco jejich konkurenti ze Spojených států a Japonska rostou. Největším problémem zůstává pro německé automobilky čínský trh, vyplývá z analýzy poradenské společnost EY, která srovnávala 19 největších prodejců aut na světě.