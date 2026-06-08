Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články  
AI rally slábne, eskalace na Blízkém východě zvyšuje nervozitu a do toho se čekají vyšší sazby Fedu

AI rally slábne, eskalace na Blízkém východě zvyšuje nervozitu a do toho se čekají vyšší sazby Fedu

08.06.2026 8:51
Autor: Gabriela Rainová, Patria Finance

Globální trhy zahajují týden kombinací geopolitických rizik, očekávaných vyšších úrokových sazeb a vybírání zisků po AI rally. Eskalace konfliktu na Blízkém východě žene vzhůru ceny ropy, zatímco akcie i dluhopisy klesají a volatilita roste. Aktuální mix tak testuje dosavadní sílu býčího trendu.

Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 -1,6 %, FTSE 100 -0,7 % a DAX -1,7 %. Futures na americké akciové indexy: Dow Jones mini -0,4 %, S&P 500 mini -0,0 % a Nasdaq 100 mini +0,1 %.
Ministr průmyslu Havlíček znovu potvrzuje, že menšinový podíl v novém subjektu ČEZ (Distribuce/Prodej) bude prodán buď na akciovém trhu, nebo investorům. Dodává, že zpětný odkup akcií ČEZ musí být proveden za férovou cenu.

Dceřiná společnost ČEZ, Elevion Group B.V., a Techem Energy Services GmbH podepsaly smlouvu o koupi 100% podílu ve společnosti Techem Solutions GmbH, předním dodavateli energetických služeb v Německu. Transakce by měla být uzavřena ve druhé polovině roku 2026 po schválení regulačními orgány. Cena nebyla zveřejněna.

Akcie a dluhopisy klesají v reakci na trojici nepříznivých faktorů: vybírání zisků z AI sázek, rostoucím sázkám na zvýšení úrokových sazeb v USA a rostoucím cenám ropy v důsledku zhoršení konfliktu na Blízkém východě. Současný pokles akcií a dluhopisů představuje největší test pro býčí trh za poslední měsíce.

Jihokorejské akcie dnes prudce klesly (index Kospi o více než 8 %). Trh provází výrazná volatilita, částečně kvůli obavám z přehřátí technologického sektoru a masivním pozicím investorů v polovodičových firmách jako Samsung a SK Hynix, často skrze páková ETF, která kolísání cen ještě zesilují. Výprodeje podpořil i odliv zahraničního kapitálu a rekordní zadlužení investorů, přesto někteří analytici považují pokles spíše za zdravou korekci v dlouhodobém růstovém trendu, podpořeném silnými fundamenty a pokračujícími investicemi do AI.

Izrael přistoupil k úderům na Írán, ačkoliv americký prezident Donald Trump vyzval izraelskou vládu, aby na nedělní útoky neodpověděla. Izraelské letectvo oznámilo, že provádí údery na vojenské cíle v západní a centrální části Íránu. Íránská státní média informovala o explozích v Teheránu, Tabrízu a Isfahánu. Íránské revoluční gardy uvedly, že izraelské letectvo použilo k úderům balistické rakety vypálené ze vzduchu. V reakci na to cena ropy Brent roste o 4,8 % na 97,53 USD/barel a cena ropy WTI roste o 4,13 % na 94,7 USD/barel. Aktuální napětí testuje příměří, a to v době, kdy USA a Írán nedosahují velkého pokroku směrem k prozatímní dohodě o ukončení války, přestože Trump opakovaně prohlásil, že dohoda je blízko.

Úrokové swapy naznačují, že obchodníci očekávají do prosincového zasedání Fedu zvýšení úrokových sazeb o čtvrt procentního bodu a s přibližně 60% pravděpodobností očekávají, že k tomu dojde v říjnu. Vyšší úrokové sazby v USA odčerpávají kapitál z rozvíjejících se trhů, posilují dolar a zvyšují náklady na půjčky, což vytváří horší pozadí pro akcie. Pozornost se nyní upírá na další zasedání tvůrců politik Fedu 16.–17. června pod vedením nového předsedy Kevina Warshe.

Největší italská bankovní skupina Intesa Sanpaolo podala nabídku na převzetí menšího domácího konkurenta Monte dei Paschi di Siena (MPS) za 30,6 miliardy eur. Intesa za každou akcii MPS nabízí 1,6 vlastní akcie a jedno euro v hotovosti. Na konci pátečního obchodování na burze činila tržní hodnota MPS zhruba 27,2 miliardy eur. To představuje necelou třetinu ve srovnání s tržní hodnotou firmy Intesa. Monte dei Paschi je považována za nejstarší banku na světě, která je stále v provozu. Dlouhou dobu byla označována za problémové dítě italského bankovního sektoru a v roce 2017 musela tuto firmu zachránit před bankrotem italská vláda. V posledních letech prošla MPS úspěšnou restrukturalizací a stát svůj podíl v bance prodal.

Německým výrobcům automobilů klesá odbyt, zatímco jejich konkurenti ze Spojených států a Japonska rostou. Největším problémem zůstává pro německé automobilky čínský trh, vyplývá z analýzy poradenské společnost EY, která srovnávala 19 největších prodejců aut na světě.

 

Čtěte více:

Zapomenutý gigant s obřím dluhem. Může Xerox investory překvapit?
08.06.2026 6:01
Zapomenutý gigant s obřím dluhem. Může Xerox investory překvapit?
Tržby jako CSG a kapitalizace nižší než Kofola. I tak by se dala popsa...
Nvidia a další ukazují, že zisková bublina je mylný koncept. Ale i tak ukazuje správným směrem
05.06.2026 17:14
Nvidia a další ukazují, že zisková bublina je mylný koncept. Ale i tak ukazuje správným směrem
Ceny akcií stojí na současných ziscích generovaných obchodovanými spol...
Síla trhu práce přibližuje vyšší sazby Fedu
05.06.2026 15:23
Síla trhu práce přibližuje vyšší sazby Fedu
Květnová data z amerického trhu práce byla překvapivě silná, což jako ...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
08.06.2026
16:29PODCAST Týdenní výhled: Trojice problémů tížící trhy a rekordní IPO SpaceX  
15:19Nový „největší problém“, umělá inteligence a Fed
12:03AI teprve začíná, tvrdí Huang. Výprodej techu je podle něj šance na nákup  
11:25Míra nezaměstnanosti v Česku klesá. Ale jen opticky
11:09Zatímco v Evropě doznívá propad akcií, Amerika se po víkendu bude snažit zvednout  
10:39Růst japonské ekonomiky v prvním čtvrtletí po zpřesnění dat zrychlil méně
10:29Léky na obezitu míří za hranice USA. Eli Lilly a Novo Nordisk cílí na globální trh, klíčovou roli sehraje cena
10:08Průmyslová výroba v Česku v dubnu zrychlila meziroční růst na 1,5 procenta
9:30Největší italská banka Intesa nabídla 30,6 miliardy eur za domácího rivala Monte dei Paschi di Siena
9:18Rozbřesk: Rychlý růst cen nemovitostí v Česku asi zpomalí zejména v nejdražších lokalitách
8:51AI rally slábne, eskalace na Blízkém východě zvyšuje nervozitu a do toho se čekají vyšší sazby Fedu  
6:01Zapomenutý gigant s obřím dluhem. Může Xerox investory překvapit?  
07.06.2026
10:42Víkendář: Jak zamezit opakování inflace sedmdesátých let
06.06.2026
9:28Víkendář: Ponaučení pro centrální banky – vyvarujte se velkých akcí
05.06.2026
22:28Americké technologie čelí enormním výprodejům  
17:14Nvidia a další ukazují, že zisková bublina je mylný koncept. Ale i tak ukazuje správným směrem
16:58J&T Global Finance XVI., s.r.o: Oznámení o čtvrté výplatě úrokového výnosu
16:00Dekáda robotů. Humanoidi promění průmysl i domácnosti, míní investoři
15:23Síla trhu práce přibližuje vyšší sazby Fedu  
14:41IPO SpaceX zavírá dveře investorům z Číny a Hongkongu. Úpisu se nezúčastní z bezpečnostních důvodů

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
8:00DE - Průmyslové objednávky, y/y
9:00CZ - Obchodní bilance - nár. pojetí, mld. Kč
9:00CZ - Průmyslová výroba, y/y
10:00CZ - Nezaměstnanost
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět