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Obchodní divize Bank of America hlásí nejúspěšnější půlrok v její historii

Obchodní divize Bank of America hlásí nejúspěšnější půlrok v její historii

14.07.2026 13:26
Autor: Adam Kahánek, Patria Finance

Bank of America (BofA) oznámila za druhé čtvrtletí letošního roku výrazně lepší výsledky, když její čistý zisk meziročně vzrostl o 27 procent na 9,1 miliardy dolarů. Zisk na akcii činil 1,21 USD, což bylo čtyři centy nad konsenzem, zatímco tržby vzrostly o 15 procent na 31,6 miliardy dolarů při očekávání 30,5 miliardy dolarů.

K růstu přispěly především rekordní výnosy z obchodování s akciemi a silnější aktivita v investičním bankovnictví, které těžilo z obnoveného zájmu firem o fúze, akvizice a vstupy na burzu.

Výnosy z obchodování s akciemi meziročně vzrostly o 70 procent na 3,6 mld. USD. Trh přitom čekal „jen“ 2,7 mld. USD. Dařilo se také obchodování s dluhopisy, měnami a komoditami, kde tržby stouply téměř o devět procent na 3,5 mld. USD. První pololetí tak bylo pro obchodní divizi BofA nejúspěšnější v její historii, informuje Bloomberg.

Investiční bankovnictví vygenerovalo na tržbách 2,2 mld. USD, zatímco analytici v průměru očekávali necelé dvě miliardy. Nejrychleji pak rostly příjmy z poradenství při fúzích a akvizicích, které se meziročně zvýšily o téměř dvě třetiny na 558 milionů dolarů.

„V krátkodobém horizontu zůstává objem rozjednaných obchodů silný a pozorujeme také oživení komerčního úvěrování,“ uvedl Brian Moynihan, generální ředitel BofA.

Bank of America tak potvrzuje trend, který je letos patrný napříč Wall Street. Zvýšená volatilita na finančních trzích vytvořila příznivé podmínky pro obchodníky velkých bank. Silnými výsledky dnes překvapila také JPMorgan, jejíž obchodování s akciemi vygenerovalo 6,03 mld. UISD, což výrazně překonalo očekávání analytiků na úrovni 3,98 mld. USD.

Výsledky BofA jsou mj. považovány za důležitý indikátor stavu americké ekonomiky. Investoři sledují zejména schopnost domácností a firem vyrovnat se s vyššími cenami energií a s nejistotou související s geopolitickým napětím i proměnlivou situací na finančních trzích.

Podle Moynihana zůstává ekonomické prostředí příznivé. „Na pozadí zdravé ekonomiky se odolní spotřebitelé a firmy obracejí na Bank of America, aby své peníze utratili, investovali nebo si je půjčili,“ dodal.

Dalším pozitivním faktorem byl růst čistého úrokového výnosu, tedy rozdílu mezi příjmy z úvěrů a náklady na depozita. Ten se meziročně zvýšil o 8,5 procenta na téměř 16 mld. USD, což rovněž překonalo očekávání analytiků.

Akcie banky po zveřejnění výsledků v premarketu nejprve mírně posilovaly, později ztrácely necelé procento. Za posledních dvanáct měsíců si pak titul připsal přibližně 27 procent.


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