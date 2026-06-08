Růst japonské ekonomiky v prvním čtvrtletí po zpřesnění dat zrychlil méně

Růst japonské ekonomiky v prvním čtvrtletí v celoročním přepočtu zrychlil na 1,8 procenta z tempa 0,7 procenta v posledním čtvrtletí loňského roku. Ukázala to dnes zpřesněná zpráva statistiků japonské vlády. Výsledek je ale horší než předběžné údaje a horší byl proti původním odhadům i vývoj v předchozím čtvrtletí. Na vině jsou hlavně slabé kapitálové výdaje.
Ekonomové se ale domnívají, že širší ekonomika pravděpodobně zůstane v nadcházejících měsících odolná. Neočekávají, že by dopady konfliktu na Blízkém východě citelně ovlivnily soukromou spotřebu nebo podnikové investice. Od centrální banky se navíc pořád očekává, že bude pokračovat v plánu postupného zvyšování úrokových sazeb.
"Tlak na zpomalení bude téměř jistě pokračovat. Z pohledu centrální banky je ale větší obavou riziko, že ceny porostou příliš rychle,“ uvedl podle agentury Reuters hlavní ekonom společnosti Daiwa Securities Kento Minami. Základní úroková sazba v Japonsku je na 0,75 procenta, míra inflace v dubnu zpomalila na 1,4 procenta.
Statistici v květnu uváděli, že růst hrubého domácího produktu (HDP) přepočtený na celý rok za první čtvrtletí činil 2,1 procenta. Ačkoliv je vývoj po zpřesnění dat horší, překonal odhady analytiků. Ti očekávali, že revize ukáže celoroční růst o 1,3 procenta.
Růst za čtvrté čtvrtletí loňského roku byl však výrazně slabší, než činily původní odhady. Statistici nejprve v únoru odhadli, že celoročně přepočtený růst činil 0,2 procenta. V březnu sice zpřesněná data ukázala, že růst byl rychlejší a činil 1,3 procenta, podle květnové revize ale růst činil pouze 0,8 procenta a dnešní data údaj zpřesnila na 0,7 procenta.
Na japonskou ekonomiku citelně doléhá konflikt na Blízkém východě, který se vyhrotil koncem února, když Spojené státy a Izrael společně zaútočily na Írán. Zdůvodnily to snahou zabránit Íránu v získání jaderné zbraně. Konflikt vedl k prudkému růstu cen ropy na světových trzích, protože v jeho důsledku vázne doprava Hormuzským průlivem. Ten je klíčový pro vývoz surovin ze zemí kolem Perského zálivu a Japonsko je významným dovozcem.
"Podle mého názoru údaje o HDP za leden až březen ukazují, že japonská ekonomika byla ještě před eskalací napětí na Blízkém východě odolná. Vzhledem k údajům přicházejícím za období duben až červen a vzhledem k vládním opatřením a hospodářské politice ekonomika pravděpodobně zůstane stabilní. To naznačuje, že centrální banka může být více nakloněna dalšímu zvyšování sazeb," dodal Minami.
Bez přepočtu na roční tempo se HDP v prvním čtvrtletí zvýšil mezičtvrtletně o 0,5 procenta, což je mírně nad mediánem odhadů, který činil 0,3 procenta. Zároveň je to shodný výsledek s předběžným údajem, který statistici uvedli v květnové zprávě. V posledním čtvrtletí loňského roku činil mezičtvrtletní růst japonské ekonomiky 0,2 procenta.