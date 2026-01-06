Hledat v komentářích

Čína zakázala vývoz zboží použitelného i pro zbrojní účely do Japonska

Čína zakázala vývoz zboží použitelného i pro zbrojní účely do Japonska

06.01.2026 11:47
Autor: ČTK

Čína zakázala vyvážet do Japonska zboží dvojího užití, tedy toho, které by mohlo použito i pro zbrojní účely. Vyplývá to z dnešního prohlášení čínského ministerstva obchodu, z nějž citovala agentura Reuters. Jedná se o nejnovější krok Pekingu v reakci na nedávné prohlášení japonské premiérky Sanae Takaičiové o Tchaj-wanu.

Výrobky dvojího užití jsou zboží, software nebo technologie, které mají civilní i vojenské využití. Spadají mezi ně i některé prvky vzácných zemin, které jsou nezbytné pro výrobu dronů a čipů.

Podle prohlášení čínského ministerstva obchodu je zakázán vývoz těchto výrobků pro jakékoli účely, které by přispívaly k vojenské síle Japonska. Organizace nebo jednotlivci, kteří by tento zákaz porušili, ponesou právní odpovědnost, dodalo ministerstvo.

Vztahy Číny s Japonskem jsou v posledních měsících mimořádně napjaté. Peking popudilo, když japonská premiérka Takaičiová loni v listopadu naznačila, že by Tokio mohlo podniknout vojenskou akci, pokud by Peking zaútočil na Tchaj-wan. Čína pokládá tento demokraticky spravovaný ostrov za součást svého území, což tchajwanská vláda odmítá.

Čínské ministerstvo zahraničí později zpochybnilo motivaci japonského prohlášení ohledně Tchaj-wanu. Podle Pekingu jde o provokaci, která může sloužit jako záminka k budování japonských ozbrojených sil a zahraničních misí.

Na konci prosince 2025 japonská vláda schválila rekordní balíček výdajů pro fiskální rok začínající letos v dubnu, včetně 3,8procentního zvýšení ročního vojenského rozpočtu na devět bilionů jenů (1,8 bilionu jenů).


