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Průmyslová výroba v Česku v dubnu zrychlila meziroční růst na 1,5 procenta

Průmyslová výroba v Česku v dubnu zrychlila meziroční růst na 1,5 procenta

08.06.2026 10:08
Autor: ČTK

Průmyslová výroba v Česku v dubnu meziročně stoupla o 1,5 procenta, po čtyřech měsících zpomalování tak zrychlila růst z 0,9 procenta v březnu. Zvýšení výroby podpořily hlavně autoprůmysl a elektrovýroba. Vyplývá to z informací na webu Českého statistického úřadu (ČSÚ). Ve srovnání s předchozím měsícem se průmyslová produkce zvýšila o 1,4 procenta, hodnota nových zakázek meziročně vzrostla o 2,7 procenta.

"V dubnu průmyslová produkce opět mírně vzrostla, a to hlavně díky výrobě motorových vozidel a jejich dílů a výrobě počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení," uvedl ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky ČSÚ Radek Matějka. K růstu podle statistiků přispěl i kovozpracující a chemický průmysl a dále výroba ostatních nekovových minerálních výrobků, zejména těch pro stavebnictví.

Meziroční pokles výroby ČSÚ zaznamenal v těžbě a dobývání, což se týkalo zejména uhlí, a také u oprav a instalací strojů a zařízení. Produkce byla meziročně nižší také v potravinářském a nápojovém průmyslu.

Ke zvýšení hodnoty nových zakázek o 2,7 procenta přispěly objednávky z ciziny i z Česka. Nové zakázky ze zahraničí se meziročně zvýšily o 3,5 procenta, tuzemské nové zakázky stouply o 1,1 procenta. Meziměsíčně byla hodnota nových zakázek vyšší o 3,3 procenta.

"Růst hodnoty nových zakázek v průmyslu podpořila zejména výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení. Zakázky přibyly i ve výrobě motorových vozidel a také ve výrobě strojů a zařízení, například stavebních strojů," uvedla vedoucí oddělení statistiky průmyslu ČSÚ Veronika Doležalová. Objednávky naproti tomu klesly v kovozpracujícím, farmaceutickém, textilním a papírenském průmyslu.

V průmyslu dál ubývalo zaměstnanců. Jejich průměrný evidenční počet se v dubnu 2026 meziročně snížil o rovné procento. Zároveň pokračoval nárůst mezd. Průměrná hrubá měsíční mzda v průmyslu se v dubnu meziročně zvýšila o 5,9 procenta.


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