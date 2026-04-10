Nezaměstnanost v Česku v březnu klesla na 5 procent, opět přibylo volných míst

Nezaměstnanost v Česku v březnu klesla proti únoru o dvě desetiny procentního bodu na rovných pět procent. Lidí bez práce ubylo o 9367, úřady práce evidovaly ke konci měsíce 372 338 uchazečů. Počet volných míst stoupl o 1840, úřady nabízely 91 545 pracovních pozic. Údaje dnes zveřejnil Úřad práce ČR.
"Trh práce se v březnu posunul do fáze, která bývá z hlediska pracovních možností tradičně příznivá, a počet uchazečů klesl ve všech krajích," podotkl generální ředitel Úřadu práce ČR Roman Chlopčík. Loni v březnu byla nezaměstnanost 4,3 procenta. Práci tehdy přes úřady hledalo 322.140 lidí a v nabídce bylo 91.752 pracovních míst.
Ve srovnání krajů byla v březnu nezaměstnanost nejvyšší v Ústeckém se 7,5 procenta, následoval Moravskoslezský kraj se sedmiprocentní nezaměstnaností. Nejmenší podíl nezaměstnaných byl 3,8 procenta v Praze. Mezi okresy vykazuje nejvyšší nezaměstnanost Karvinsko s 10,4 procenta a Mostecko s 10,3 procenta. Nejnižší podíl nezaměstnaných pod třemi procenty byl v okresech Praha-východ a Praha-západ a také na Rychnovsku.
Nejvíce volných pracovních pozic nabízeli v březnu nadále zaměstnavatelé v Praze, téměř čtvrtinu z celku. Následoval Středočeský kraj. Práce je nejvíc ve zpracovatelském průmyslu, administrativních a podpůrných činnostech, na stavbách, v dopravě a skladování a také v ubytovacích a stravovacích službách.
Na jedno volné pracovní místo připadalo v březnu v průměru přibližně 4,1 uchazeče o zaměstnání. Nejvíc to bylo na Karvinsku s téměř 21 zájemci o jedno místo, na Sokolovsku je to skoro 19 a na Děčínsku víc než 15 lidí na jednu pracovní pozici. Naproti tomu jen mírně přes jednoho zájemce v průměru na jedno místo bylo v okresech Praha-východ a Praha-západ a také na Mladoboleslavsku.