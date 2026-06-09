Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Průmyslová výroba v Německu poprvé od útoku na Írán vzrostla, zvýšil se i vývoz

Průmyslová výroba v Německu poprvé od útoku na Írán vzrostla, zvýšil se i vývoz

09.06.2026 11:05
Autor: ČTK

Průmyslová výroba v Německu v dubnu poprvé od vypuknutí americko-izraelské války proti Íránu meziměsíčně vzrostla, a to o 0,4 procenta. Meziročně je ale o 0,5 procenta nižší, uvedl dnes spolkový statistický úřad. Vývoz z Německa se podle dat úřadu zvýšil meziměsíčně o 0,9 procenta a meziročně o 3,6 procenta.

Statistici zároveň zpřesnili údaje za březen a uvedli, že výroba klesla o 0,1 procenta, nikoliv o původně uváděných 0,7 procenta. Naposledy průmyslová výroba mírně stoupla v lednu.

Růst průmyslové výroby dává naději, že největší evropská ekonomika zvládá prudký nárůst cen energií, uvedla agentura Bloomberg. Meziměsíční růst je zároveň v souladu s mediánem odhadů v průzkumu agentury.

Podle kalendářně a sezonně očištěných údajů činil v dubnu přebytek obchodní bilance zahraničního obchodu 14,5 miliardy eur (350,9 miliardy Kč). Německo vyvezlo zboží za 136,6 miliardy eur a dovezlo zboží za 122,1 miliardy eur. Ve srovnání s dubnem loňského roku se export zvýšil o 3,6 procenta a import o 6,2 procenta. V březnu činilo kalendářně a sezonně očištěné saldo zahraničního obchodu 14,7 miliardy eur. V dubnu loňského roku to bylo 16,9 miliardy eur.

"Situace ve výrobě stále připomíná truchlohru, teprve při pohledu pod lupou je patrné, že se na straně výroby něco pohnulo," uvedl ekonom Alexander Krüger ze společnosti Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank. Mnohamiliardový vládní finanční balík podle něj dosud nezabral.

Statistiku zlepšil zejména příznivější vývoj ve stavebnictví, napsal server týdeníku Der Spiegel. Stavební výroba meziměsíčně stoupla o 2,4 procenta. "V tomto případě zřejmě za lepším výsledkem stojí počasí," řekl týdeníku Jens-Oliver Niklasch z Landesbank Baden-Württemberg.

Export do zemí Evropské unie v dubnu meziměsíčně vzrostl o jedno procento a dovoz z těchto států o 0,4 procenta. Vývoz do zemí EU, které nejsou členy eurozóny, vzrostl o tři procenta. Dovoz ale o 3,4 procenta klesl. K těmto zemím patří také Česká republika. Vývoz do zemí mimo EU proti březnu vzrostl o 0,7 procenta, dovoz o dvě procenta.

Většina vývozu z Německa v dubnu směřovala do Spojených států, meziměsíčně byl vývoz ale vyšší o 1,8 procenta. Ve srovnání s dubnem loňského roku byl export do USA nižší o 12,9 procenta. Import z USA v dubnu vzrostl o 7,6 procenta. Export do Číny se v dubnu meziměsíčně snížil o 3,5 procenta na 5,8 miliardy eur, dovoz ale o 0,2 procenta vzrostl a činil 15,6 miliardy eur. Z Číny pochází většina dovozu do Německa.

Podle ekonoma Sebastiana Dulliena z hospodářského institutu IMK tak vývoz do EU v tuto chvíli nemůže vyvážit propad exportu na americký a čínský trh. Zejména malé a střední podniky trpí nevyzpytatelnou obchodní politikou americké vlády a průmyslovou politikou Číny. "Bez ukončení války a poklesu cen energií Německo pravděpodobně nezažije zásadní oživení ekonomiky,“ sdělil Dullien serveru týdeníku Der Spiegel.

Průzkum mnichovského ekonomického institutu Ifo ukázal, že nálada v německém exportním sektoru je nejhorší za více než rok. Důvodem je geopolitická nejistota. Podle průzkumu Německé průmyslové a obchodní komory (DIHK) počítá 29 procent průmyslových podniků s poklesem vývozu, pouze 19 procent s nárůstem. "První známky oživení vývozu na začátku roku zmařil šok na Blízkém východě," napsala DIHK.

Německo je největším obchodním partnerem České republiky, řada českých firem je na výkonu německého hospodářství závislá. V posledních letech se ale německá ekonomika potýká s řadou problémů, mimo jiné kvůli nedostatku kvalifikovaných pracovních sil, americkým clům či konkurenci z Číny. K tomu se přidaly problémy s růstem cen energií vyvolaným konfliktem na Blízkém východě a narušením plavby Hormuzským průlivem, který je klíčový pro přepravu ropy z Perského zálivu.

Německá ekonomika v letošním prvním čtvrtletí vzrostla proti předchozímu kvartálu o 0,3 procenta. Na začátku dubna přední německé hospodářské instituty snížily odhad růstu hrubého domácího produktu (HDP) na letošní rok na 0,6 procenta. Vláda kancléře Friedricha Merze předpokládá, že HDP se zvýší o 0,5 procenta. Ještě loni na podzim odhadovaly instituty i vláda letošní růst na 1,3 procenta.


Čtěte více:

Rozbřesk: Revidujeme vzhůru výhled na sazby ČNB, zvýšení bude ve hře již v červnu
09.06.2026 8:51
Rozbřesk: Revidujeme vzhůru výhled na sazby ČNB, zvýšení bude ve hře již v červnu
Natahující se uzavření Hormuzského průlivu, zvyšující se inflační rizi...
Zisk Bezvavlasy.cz narostl v 1Q o 155 procent. Po dokončení transformace chce vytěžit synergie
09.06.2026 9:21
Zisk Bezvavlasy.cz narostl v 1Q o 155 procent. Po dokončení transformace chce vytěžit synergie
Bezvavlasy.cz zahájila rok silným růstem ziskovosti díky dokončení int...
OpenAI podala žádost o vstup na burzu. S IPO zatím počítá na podzim
09.06.2026 10:15
OpenAI podala žádost o vstup na burzu. S IPO zatím počítá na podzim
OpenAI podala u americké Komise pro cenné papíry (SEC) žádost o vstup ...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
09.06.2026
12:05Banka of America vidí na trhu mnoho varovných signálů. Je čas vybírat zisky, tvrdí
11:14Zájem o AI se mísí s obavami ze souboje o kapitál. Akcie dnes převážně rostou  
11:05Průmyslová výroba v Německu poprvé od útoku na Írán vzrostla, zvýšil se i vývoz
10:47Raiffeisenbank a.s.: Výplata úrokového výnosu dluhopisu XS2348241048
10:15OpenAI podala žádost o vstup na burzu. S IPO zatím počítá na podzim
9:21Zisk Bezvavlasy.cz narostl v 1Q o 155 procent. Po dokončení transformace chce vytěžit synergie
8:51Rozbřesk: Revidujeme vzhůru výhled na sazby ČNB, zvýšení bude ve hře již v červnu
8:51ČEZ bojuje s Gazpromem, Apple posouvá Siri a OpenAI oficiálně zamíří na burzu  
5:54Arnott: Obří IPO SpaceX, OpenAI a dalších mění pravidla hry na burze a vysávají kapitál z trhu
08.06.2026
16:29PODCAST Týdenní výhled: Trojice problémů tížící trhy a rekordní IPO SpaceX  
15:19Nový „největší problém“, umělá inteligence a Fed
12:03AI teprve začíná, tvrdí Huang. Výprodej techu je podle něj šance na nákup  
11:25Míra nezaměstnanosti v Česku klesá. Ale jen opticky
11:09Zatímco v Evropě doznívá propad akcií, Amerika se po víkendu bude snažit zvednout  
10:39Růst japonské ekonomiky v prvním čtvrtletí po zpřesnění dat zrychlil méně
10:29Léky na obezitu míří za hranice USA. Eli Lilly a Novo Nordisk cílí na globální trh, klíčovou roli sehraje cena
10:08Průmyslová výroba v Česku v dubnu zrychlila meziroční růst na 1,5 procenta
9:30Největší italská banka Intesa nabídla 30,6 miliardy eur za domácího rivala Monte dei Paschi di Siena
9:19ČEZ, a.s.: Vnitřní informace: Elevion Group B.V. a Techem Energy Services GmbH podepsaly smlouvu o koupi 100% podílu ve společnosti Techem Solutions GmbH
9:18Rozbřesk: Rychlý růst cen nemovitostí v Česku asi zpomalí zejména v nejdražších lokalitách

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
Čína - Obchodní bilance, mld. USD
8:00DE - Průmyslová výroba, y/y
16:00USA - Prodeje starších domů
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět