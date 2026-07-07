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Volkswagen pod lupou: šéf koncernu volá po hlubokém řezu, překážkou budou odbory a politici

Volkswagen pod lupou: šéf koncernu volá po hlubokém řezu, překážkou budou odbory a politici

07.07.2026 13:45
Autor: Adam Kahánek, Patria Finance

Generální ředitel koncernu Volkswagen Oliver Blume si zadal nelehkou misi: zefektivnit chod obřího kolosu a zlepšit jeho ziskovost. V cestě mu ale stojí složitá struktura podniku, která vyžaduje u radikálních změn souhlas odborů, regionálních politiků a akcionářů.

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