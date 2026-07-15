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V německém průmyslu vloni zaniklo 177.000 pracovních míst, uvedl úřad práce

V německém průmyslu vloni zaniklo 177.000 pracovních míst, uvedl úřad práce

15.07.2026 16:33
Autor: ČTK

Německý průmysl v loňském roce ztratil zhruba 177.000 pracovních míst, informoval dnes Spolkový úřad práce. Koncem loňského roku v německém průmyslu podle úřadu pracovalo kolem 6,5 milionu lidí se sociálním pojištěním. Německý průmysl v posledních letech čelí řadě problémů, včetně nedostatku kvalifikovaných pracovních sil, vysokých cen energií, amerických cel či rostoucí konkurence z Číny.

V ostatních odvětvích německé ekonomiky se počet pracovních míst v loňském roce zvýšil, tento nárůst však nedokázal kompenzovat úbytek míst v průmyslu. Celkově tak vloni v německé ekonomice zaniklo kolem 108.000 pracovních míst, uvedl úřad.

V německém automobilovém průmyslu v loňském roce podle úřadu zaniklo zhruba 52.000 pracovních míst. Ve strojírenství počet pracovních míst klesl o 28.000 a v kovoprůmyslu o 24.000.

Úbytek pracovních míst v německém průmyslu se nezastavil ani v letošním roce. Šéfka Spolkového úřadu práce Andrea Nahlesová podle agentury DPA koncem června uvedla, že průmysl v současné době ztrácí zhruba 15.000 pracovních míst měsíčně.

Německo je největší ekonomikou v Evropě a největším obchodním partnerem České republiky. Řada českých firem je na výkonu německého hospodářství závislá. Německá ekonomika vloni poprvé za poslední tři roky vzrostla, hrubý domácí produkt (HDP) se ale zvýšil pouze o 0,2 procenta.

Vláda kancléře Friedricha Merze nyní předpokládá, že letos růst HDP zrychlí na 0,5 procenta. Ještě loni na podzim přitom letošní růst odhadovala na 1,3 procenta. Ke zhoršení výhledu velkou měrou přispěly negativní hospodářské dopady konfliktu na Blízkém východě.


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    řekli to uršule?
    15.07.2026 17:23

    jen že zase začínají vytahovat klimadaně, tak možná by jí to měl někdo přeložit do bruselského dialektu
    Mike -Green D. is killing Europe
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