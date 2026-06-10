Rozbřesk: Paradoxy tuzemského trhu práce

Podíl nezaměstnaných dle metodiky MPSV v květnu poklesl ze 4,9 % na 4,8 %. Po očištění o příznivý vliv sezónnosti ale míra nezaměstnanosti pátý měsíc v řadě vzrostla na 5,0 %, tedy na nejvyšší úroveň od roku 2016. Úřad práce evidoval na konci května 358 852 uchazečů o zaměstnání, zatímco zaměstnavatelé inzerovali celkem 94 380 volných pracovních míst.
Míra nezaměstnanosti sice klesá třetí měsíc v řadě, stojí za tím ale sezónní efekty. V květnu se již každoročně projevuje zvýšená poptávka po pracovní síle před nástupem letní sezóny, a to zejména v pohostinství a cestovním ruchu. Hlad po zaměstnancích je vidět také ve stavebnictví. Tento pozitivní sezónní vývoj ale maskuje pozvolný strukturální nárůst míry nezaměstnanosti, především v průmyslu. Jeho výkon stagnuje již od roku 2019 a blízkovýchodní konflikt nyní sektor vystavuje dalšímu negativnímu šoku.
Naopak svižně rostoucí mzdová dynamika – v prvním čtvrtletí meziročně o 8,1 % – signalizuje přetrvávající napětí na trhu práce. To platí především pro sektor služeb, kde pozorujeme dvouciferné tempo růstu mezd, podobně jako v segmentu stavebnictví. Oba sektory mají jeden společný jmenovatel – nedostatek pracovní síly, který táhne mzdový růst nahoru.
Celkově tak hodnotíme podmínky na tuzemském trhu práce jako stále napjaté. Svědčí o tom i pohled na obecnou míru nezaměstnanosti (publikovanou Eurostatem na základě výběrového šetření), která v dubnu lehce poklesla na 3,1 % a nadále zůstává jedna z nejnižších v EU.
Pokles registrované míry nezaměstnanosti dosáhl v květnu svého maxima. V červnu dojde ke stagnaci a v červenci k opětovnému nárůstu v souladu s typickou sezónností. Celkově v letošním roce odhadujeme průměrnou míru nezaměstnanosti na úrovni 4,9 %. Rizikem je z našeho pohledu zejména vývoj zaměstnanosti v průmyslu vzhledem k negativním dopadům íránského šoku, ať už přímo skrze drahé energie nebo nepřímo skrze slabší zahraniční poptávku.
TRHY
Koruna
Česká koruna se posunula pod hladinu 24,20 EUR/CZK, nehledě na opětovně turbulentní vývoj konfliktu na Blízkém východě. Dnes bude korunový trh sledovat komentáře členů bankovní rady před začátkem zítřejší mediální karantény. Trhy jsou nadále nastaveny na vcelku jasný posun sazeb směrem vzhůru již na měnově-politickém zasedání v příštím týdnu. Dle nás nebude rozhodování ČNB tak jasné, ale rovněž se kloníme ke scénáři signalizačního zvýšení sazeb. Ostatně podobně, jako k tomu již zítra přistoupí ECB.
Eurodolar
Írán včera sestřelil americkou helikoptéru, na což USA odpověděly nočními údery. Tato přestřelka však nakonec není tím hlavním, co hýbe eurodolarem. Jsou to spíše akciové trhy, které jsou před blížícími se velkými IPO na Wall Street velmi volatilní a způsobují tak pohyby na dolarové výnosové křivce (a tím nepřímo ovlivňují i kurz dolaru).
Dnes by však měl největší pozornost přitáhnout report o americké inflaci za květen, která by měla dále zrychlit. Trh může zajímat primárně vývoj jádrové inflace, neboť americký trh práce se zlepšuje a začíná se sázet na to, že by Fed mohl příští rok sazby začít zvyšovat.