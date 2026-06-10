Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Rozbřesk: Paradoxy tuzemského trhu práce

Rozbřesk: Paradoxy tuzemského trhu práce

10.06.2026 8:50
Autor: Jan Bureš & Jan Čermák & Dominik Rusinko, Patria Finance a ČSOB Finanční trhy

Podíl nezaměstnaných dle metodiky MPSV v květnu poklesl ze 4,9 % na 4,8 %. Po očištění o příznivý vliv sezónnosti ale míra nezaměstnanosti pátý měsíc v řadě vzrostla na 5,0 %, tedy na nejvyšší úroveň od roku 2016. Úřad práce evidoval na konci května 358 852 uchazečů o zaměstnání, zatímco zaměstnavatelé inzerovali celkem 94 380 volných pracovních míst.

Míra nezaměstnanosti sice klesá třetí měsíc v řadě, stojí za tím ale sezónní efekty. V květnu se již každoročně projevuje zvýšená poptávka po pracovní síle před nástupem letní sezóny, a to zejména v pohostinství a cestovním ruchu. Hlad po zaměstnancích je vidět také ve stavebnictví. Tento pozitivní sezónní vývoj ale maskuje pozvolný strukturální nárůst míry nezaměstnanosti, především v průmyslu. Jeho výkon stagnuje již od roku 2019 a blízkovýchodní konflikt nyní sektor vystavuje dalšímu negativnímu šoku.

Naopak svižně rostoucí mzdová dynamika – v prvním čtvrtletí meziročně o 8,1 % – signalizuje přetrvávající napětí na trhu práce. To platí především pro sektor služeb, kde pozorujeme dvouciferné tempo růstu mezd, podobně jako v segmentu stavebnictví. Oba sektory mají jeden společný jmenovatel – nedostatek pracovní síly, který táhne mzdový růst nahoru.

Celkově tak hodnotíme podmínky na tuzemském trhu práce jako stále napjaté. Svědčí o tom i pohled na obecnou míru nezaměstnanosti (publikovanou Eurostatem na základě výběrového šetření), která v dubnu lehce poklesla na 3,1 % a nadále zůstává jedna z nejnižších v EU.

Pokles registrované míry nezaměstnanosti dosáhl v květnu svého maxima. V červnu dojde ke stagnaci a v červenci k opětovnému nárůstu v souladu s typickou sezónností. Celkově v letošním roce odhadujeme průměrnou míru nezaměstnanosti na úrovni 4,9 %. Rizikem je z našeho pohledu zejména vývoj zaměstnanosti v průmyslu vzhledem k negativním dopadům íránského šoku, ať už přímo skrze drahé energie nebo nepřímo skrze slabší zahraniční poptávku.

TRHY

Koruna

Česká koruna se posunula pod hladinu 24,20 EUR/CZK, nehledě na opětovně turbulentní vývoj konfliktu na Blízkém východě. Dnes bude korunový trh sledovat komentáře členů bankovní rady před začátkem zítřejší mediální karantény. Trhy jsou nadále nastaveny na vcelku jasný posun sazeb směrem vzhůru již na měnově-politickém zasedání v příštím týdnu. Dle nás nebude rozhodování ČNB tak jasné, ale rovněž se kloníme ke scénáři signalizačního zvýšení sazeb. Ostatně podobně, jako k tomu již zítra přistoupí ECB.

Eurodolar

Írán včera sestřelil americkou helikoptéru, na což USA odpověděly nočními údery. Tato přestřelka však nakonec není tím hlavním, co hýbe eurodolarem. Jsou to spíše akciové trhy, které jsou před blížícími se velkými IPO na Wall Street velmi volatilní a způsobují tak pohyby na dolarové výnosové křivce (a tím nepřímo ovlivňují i kurz dolaru).

Dnes by však měl největší pozornost přitáhnout report o americké inflaci za květen, která by měla dále zrychlit. Trh může zajímat primárně vývoj jádrové inflace, neboť americký trh práce se zlepšuje a začíná se sázet na to, že by Fed mohl příští rok sazby začít zvyšovat.



Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
10.06.2026
12:20Brzdou jsou pro ekonomiku dražší nemovitosti. Proč?
12:03ČEZ vybuduje na Orlické přehradě velkou přečerpávací elektrárnu
11:32Technologie zůstávají pod tlakem před rizikovým inflačním reportem  
11:19ČEZ, a.s.: Oznámení o výplatě úrokového výnosu
10:31ASML na maximech, ale s otazníky: valuace vůči konkurenci je nejnižší za několik let  
10:11Inflace v květnu zpomalila na 2,1 procenta, potvrdil ČSÚ
10:10UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.: Oznámení výplaty úrokového výnosu z hypotečních zástavních listů, ISIN XS2188802404
8:50Rozbřesk: Paradoxy tuzemského trhu práce
8:37USA provedly odvetné údery na Írán, trh čeká na americkou inflaci. Evropa otevře v plusu  
6:04Siegel: Fed nechce zopakovat svou předchozí inflační chybu
09.06.2026
18:10Setrvačné akcie jsou opět v kurzu. Jak se chovají během nafukování a vyfukování bubliny?
16:49KKCG Financing a.s.: Oznámení o osmé výplatě úrokového výnosu
15:49Analytický radar: AI rally nekončí. Hardware bere vše, software krvácí a lano se začíná napínat
14:43Silná data z trhu práce mění očekávání. Trh začíná počítat s růstem sazeb  
12:05Banka of America vidí na trhu mnoho varovných signálů. Je čas vybírat zisky, tvrdí
11:14Zájem o AI se mísí s obavami ze souboje o kapitál. Akcie dnes převážně rostou  
11:05Průmyslová výroba v Německu poprvé od útoku na Írán vzrostla, zvýšil se i vývoz
10:47Raiffeisenbank a.s.: Výplata úrokového výnosu dluhopisu XS2348241048
10:15OpenAI podala žádost o vstup na burzu. S IPO zatím počítá na podzim
9:21Zisk Bezvavlasy.cz narostl v 1Q o 155 procent. Po dokončení transformace chce vytěžit synergie

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
3:30Čína - CPI, y/y
9:00CZ - CPI, y/y
14:30USA - CPI, y/y
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět