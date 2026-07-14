Ve Spojených státech sílí odpor k datovým centrům, hledají se alternativy

OilPrice se věnuje tématu budování datových center v USA s tím, že stále více projektů je blokováno nesouhlasem místních obyvatel. „Po celých Spojených státech byly jen v prvních třech měsících roku 2026 zastaveny nebo zpožděny projekty v celkové hodnotě přesahující 130 miliard dolarů.“ Došlo tak k odmítnutí projektů, o kterých si největší jména v oboru myslela, že je dokážou realizovat kdekoli.
Společnosti Bitzero, která je obchodována na americkém akciovém trhu, se to podle OilPrice snaží řešit tím, že se již několik let zaměřuje na zahraniční země. Nyní tak disponuje více než jedním gigawattem „levné a čisté energetické kapacity v Norsku a Finsku.“ Tam pak hodlá rozvíjet „potenciál umělé inteligence, který je v USA odmítán… Ten musí jít někam, kde je povoleno jej budovat.“
Odmítání datových center je podle OilPrice v USA stále častějším jevem. Místním lidem většinou vadí mimo jiné vyšší ceny elektrické energie, které mají pokrýt modernizaci distribučních sítí nutnou na to, aby odpovídala nárokům datových center. K tomu se zvedá i spotřeba vody používané na chlazení zařízení. Zákonodárci tak „v prvních šesti týdnech roku 2026 předložili více než 300 zákonů o datových centrech a 14 států vydalo úplná moratoria na jejich novou výstavbu.“
Velké technologické firmy tedy „usilovně hledají řešení“ a zmíněná společnost Bitzero si už „roky připravuje půdu jinde… Proto výstavba v severských zemích probíhá podle plánu, zatímco srovnatelné americké projekty jsou pozastaveny.“ Prvním velkým omezením pro výstavbu datových center byly přitom čipy, zejména ty od společnosti NVIDIA. Pak se jím podle OilPrice stala elektřina, nyní je to odpor veřejnosti.
Většina společností budujících datová centra podle OilPrice stále postupuje tak, že si „nejprve zajistí pozemek a projekt a pak doufá, že bude elektřina a potřebná povolení.“ Bitzero postupuje opačně. „Její vlajková loď se nachází ve středním Norsku, v Namsskoganu, kde používá 100% obnovitelnou vodní energie za 3 až 4 centy za kilowatthodinu. Takže výdaje na elektřinu jsou jen zlomkem toho, čemu čelí typické americké datové centrum.“ Společnost má přitom vlastní licenci k přímému připojení k vysokonapěťové síti, což je status, jehož získání obvykle trvá roky.
Konkurence ovšem podle OilPrice „nedokáže tuto strategii kopírovat… Norsko už omezilo povolení pro nová datová centra na pět megawattů.“ Jedno centrum přitom „může snadno odebírat více než 100 megawattů, takže tento strop fakticky zavřel dveře dalším společnostem poté, co Bitzero ještě jede podle starých pravidel.“ Jde přitom o firmu, která se dříve věnovala těžbě bitcoinů.
Boom umělé inteligence spouští nečekaný a bezprecedentní býčí růst akcií společností zabývajících se zemním plynem a energetikou. Pokud nevěnujete pozornost energetické náročnosti datových center, propásnete největší energetický příběh desetiletí. Chytré peníze se již tiše přesouvají do několika málo společností připravených pohánět biliónový stroj s umělou inteligencí.