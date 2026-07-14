Citi překonala všechny odhady zisku s tím, jak přestavba pod vedením CEO Fraserové nabírá na obrátkách

Obchodníci s akciemi společnosti dosáhli rekordních tržeb a postavili se do čela řady klíčových obchodních divizí společnosti, které překonaly očekávání Wall Streetu. Celkově čtyři z pěti hlavních divizí společnosti – bankovnictví, služby, trhy a správa majetku – překonaly odhady analytiků sestavené agenturou Bloomberg. Zisk na akcii činil 3,15 USD, čímž překonal všech 20 odhadů analytiků. Akcie banky nicméně v premarketu reagují poklesem o 2 %.
Tržby z obchodování s akciemi ve druhém čtvrtletí meziročně vzrostly o 45 % na 2,3 miliardy dolarů, což je o přibližně 11 % více než rekordní hodnota zaznamenaná v prvních měsících tohoto roku. Banka se snaží přilákat více hedgeových fondů, aby rozšířila tuto oblast svého podnikání, která je menší než u jejích hlavních konkurentů na Wall Street.
Stejně jako v jiných velkých bankách vydělali investiční bankéři nejvíce od roku 2021, kdy pandemické otřesy a extrémně nízké úrokové sazby vyvolaly v celém odvětví vlnu obchodních transakcí. V této divizi dochází k personálním změnám na manažerských pozicích poté, co se v roce 2024 ujal vedení Vis Raghavan.
Jedná se o první výsledky od doby, kdy generální ředitelka Jane Fraserová v květnu představila nové cíle ziskovosti, které u akcionářů vyvolaly obecně optimistický pohled na směřování společnosti. Cena akcií se za posledních 18 měsíců téměř zdvojnásobila, zatímco Fraserová pokračovala v již několik let trvajícím zefektivňování globálních operací .
Na květnovém dni investorů generální ředitelka předpověděla, že rentabilita hmotného kmenového kapitálu , klíčového ukazatele ziskovosti, dosáhne do roku 2031 přibližně 14 % až 15 %. Společnost ve druhém čtvrtletí vykázala 13 %, čímž překonala odhady analytiků ve výši 11,3 %.
To posiluje dynamiku obnovy banky, která minulý měsíc sklidila pochvalu od prezidenta Donalda Trumpa na sociálních sítích. Jeho syn Eric nedávno založil ve společnosti svěřenský fond s penězi svého otce. Fraserová vyvinula soustředěné úsilí o zlepšení vztahů své společnosti ve Washingtonu.
Přestože výsledky překonaly očekávání, 45% růst zaznamenaný divizí akciového obchodování byl pomalejší než u jejích větších konkurentů, jako jsou a , které zaznamenaly růst o 86 %, respektive 72 %.
Ukazatel efektivity banky, který udává, kolik banka utratí za každý dolar vygenerovaných tržeb, klesl na přibližně 57 %, čímž se společnost přiblížila ziskovějším konkurentům, jako je , jehož ukazatel v prvním čtvrtletí činil 54 %.
Přesto segment spotřebitelských karet nedosáhl odhadů analytiků, protože náklady vzrostly o 10 % oproti předchozímu roku v důsledku vyšších nákladů na odstupné. Tato divize provádí reorganizaci části svého týmu v souvislosti s integrací části karetního portfolia společnosti ve spolupráci s American Airlines.