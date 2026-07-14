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Citi překonala všechny odhady zisku s tím, jak přestavba pod vedením CEO Fraserové nabírá na obrátkách

Citi překonala všechny odhady zisku s tím, jak přestavba pod vedením CEO Fraserové nabírá na obrátkách

14.07.2026 14:27
Autor: Redakce, Patria.cz

Obchodníci s akciemi společnosti Citigroup dosáhli rekordních tržeb a postavili se do čela řady klíčových obchodních divizí společnosti, které překonaly očekávání Wall Streetu. Celkově čtyři z pěti hlavních divizí společnosti – bankovnictví, služby, trhy a správa majetku – překonaly odhady analytiků sestavené agenturou Bloomberg. Zisk na akcii činil 3,15 USD, čímž překonal všech 20 odhadů analytiků. Akcie banky nicméně v premarketu reagují poklesem o 2 %.

Tržby z obchodování s akciemi ve druhém čtvrtletí meziročně vzrostly o 45 % na 2,3 miliardy dolarů, což je o přibližně 11 % více než rekordní hodnota zaznamenaná v prvních měsících tohoto roku. Banka se snaží přilákat více hedgeových fondů, aby rozšířila tuto oblast svého podnikání, která je menší než u jejích hlavních konkurentů na Wall Street.

Stejně jako v jiných velkých bankách vydělali investiční bankéři Citi nejvíce od roku 2021, kdy pandemické otřesy a extrémně nízké úrokové sazby vyvolaly v celém odvětví vlnu obchodních transakcí. V této divizi dochází k personálním změnám na manažerských pozicích poté, co se v roce 2024 ujal vedení Vis Raghavan.

Jedná se o první výsledky od doby, kdy generální ředitelka Jane Fraserová v květnu představila nové cíle ziskovosti, které u akcionářů vyvolaly obecně optimistický pohled na směřování společnosti. Cena akcií se za posledních 18 měsíců téměř zdvojnásobila, zatímco Fraserová pokračovala v již několik let trvajícím zefektivňování globálních operací Citi.

Na květnovém dni investorů generální ředitelka Citi předpověděla, že rentabilita hmotného kmenového kapitálu Citi, klíčového ukazatele ziskovosti, dosáhne do roku 2031 přibližně 14 % až 15 %. Společnost ve druhém čtvrtletí vykázala 13 %, čímž překonala odhady analytiků ve výši 11,3 %.

To posiluje dynamiku obnovy banky, která minulý měsíc sklidila pochvalu od prezidenta Donalda Trumpa na sociálních sítích. Jeho syn Eric nedávno založil ve společnosti svěřenský fond s penězi svého otce. Fraserová vyvinula soustředěné úsilí o zlepšení vztahů své společnosti ve Washingtonu.

Přestože výsledky překonaly očekávání, 45% růst zaznamenaný divizí akciového obchodování Citi byl pomalejší než u jejích větších konkurentů, jako jsou JPMorgan a Goldman Sachs, které zaznamenaly růst o 86 %, respektive 72 %.

Ukazatel efektivity banky, který udává, kolik banka utratí za každý dolar vygenerovaných tržeb, klesl na přibližně 57 %, čímž se společnost přiblížila ziskovějším konkurentům, jako je JPMorgan, jehož ukazatel v prvním čtvrtletí činil 54 %.

Přesto segment spotřebitelských karet nedosáhl odhadů analytiků, protože náklady vzrostly o 10 % oproti předchozímu roku v důsledku vyšších nákladů na odstupné. Tato divize provádí reorganizaci části svého týmu v souvislosti s integrací části karetního portfolia společnosti Barclays ve spolupráci s American Airlines.



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