IBM po předběžných výsledcích prudce padá. V pre-marketu odepsalo přes 20 %

dnes nepříjemně překvapilo investory předběžnými výsledky za 2Q 2026. Tržby zaostaly za očekáváním trhu a marže meziročně klesly. Akcie v předobchodní fázi propadly až o 23 %.
Firma vykázala tržby ve výši 17,2 miliardy dolarů, což je zhruba o 600 milionů méně, než očekávala Wall Street. Prodeje softwaru vzrostly o 5 %, zatímco tržby z infrastruktury klesly o 7 %. Příjmy z consultingu zůstaly meziročně beze změny.
Šéf Arvind Krishna v dopise akcionářům uvedl, že problém nespočívá ve strategii firmy, ale v kombinaci několika nepříznivých faktorů. Hlavní brzdou byla slabší výkonnost mainframového byznysu. letos vsadilo na novou generaci mainframů z17 a očekávalo, že půjde o nejsilnější rozjezd mainframového cyklu v historii společnosti. To se však nenaplnilo.
Krishna dále uvedl, že v posledních týdnech mnoho zákazníků změnilo investiční priority a místo projektů spojených s nakupovali servery, paměti a další produkty, u kterých hrozilo zdražení nebo nedostatek dodávek. Kapitálové výdaje (CAPEX), které mohly směřovat do softwaru, služeb nebo modernizačních projektů , tak skončily v nákupech fyzické infrastruktury.
Zároveň se firmě nepodařilo dotáhnout několik důležitých kontraktů. „Současné podmínky vyžadují perfektní exekuci, ve které jsme tento kvartál zaostávali,“ uvedl Krishna. Podle něj nereagovalo dostatečně rychle na změny na trhu a řada velkých transakcí nebyla uzavřena v termínech, které společnost očekávala. také zmínilo oslabení segmentu zpracování transakcí.
Přes slabý kvartál se však vedení snažilo zdůraznit, že dlouhodobý investiční příběh firmy zůstává beze změny. Tržby dceřiné společnosti Red Hat vzrostly o 11 % a tempo růstu se dokonce zrychlilo. Její vlajkový produkt Red Hat Enterprise Linux tvoří základ mnoha podnikových cloudů a datových center, přičemž přes něj prodává řešení pro hybridní cloud, automatizaci i umělou inteligenci.
Vedle toho firma hlásí silný výkon nedávných akvizic HashiCorp a Confluent, zatímco poptávka po AI projektech podporovala růst nových zakázek v konzultační divizi.
Dařilo se také části infrastrukturního byznysu mimo hlavní mainframy. Segment Distributed Infrastructure, zahrnující například servery Power a úložná řešení, vzrostl o rekordních 37 % a čtvrtletí zakončil s backlogem kolem 500 milionů dolarů. navíc upozorňuje, že nový mainframe z17 není neúspěšný produkt a stále si vede výrazně lépe než předchozí generace ve stejné fázi cyklu. Většina zákazníků navíc zachovává nebo navyšuje své kapacity.
Firma zároveň nadále vykazuje solidní ziskovost, pokračuje v rozvoji AI platformy Lightwell a plánuje více než 10 miliard dolarů investic do kvantových technologií.