JPMorgan ve druhém čtvrtletí výrazně překonala očekávání, pomohlo obchodování s akciemi

Americká banka vykázala za druhé čtvrtletí fiskálního roku 2026 výrazně lepší výsledky, než očekával trh. Upravené tržby dosáhly 58,02 miliardy dolarů, zatímco konsenzus analytiků počítal s 51,39 miliardy dolarů. Zisk na akcii činil 7,70 dolaru. Podle generálního ředitele Jamieho Dimona dosáhla banka rekordních výnosů ve všech hlavních obchodních liniích, přičemž výsledky podpořilo mimořádně příznivé tržní prostředí. Akcie banky reagují v premarketu poklesem o 2 %.
Významným tahounem byly kapitálové trhy. Výnosy z obchodování s akciemi dosáhly 6,03 miliardy dolarů, což výrazně překonalo očekávání analytiků na úrovni 3,98 miliardy dolarů. Naopak výnosy z obchodování na trzích s pevným výnosem, měnami a komoditami (FICC) dosáhly 6,05 miliardy dolarů a mírně zaostaly za odhady 6,29 miliardy dolarů.
Silné čtvrtletí zaznamenala také investiční banka. Výnosy z investičního bankovnictví činily 3,90 miliardy dolarů, což je výrazně nad očekávanými 3,06 miliardy dolarů. K výsledku přispěly zejména emise cenných papírů. Výnosy z upisování akcií dosáhly 829 milionů dolarů oproti očekávaným 621 milionům dolarů a výnosy z dluhopisových emisí činily 1,44 miliardy dolarů proti odhadu 1,17 miliardy dolarů. Jedinou slabší složkou investičního bankovnictví bylo poradenství při transakcích, kde banka vykázala výnosy 1,01 miliardy dolarů, mírně pod konsenzem 1,07 miliardy dolarů.
Základní úrokový byznys zůstal stabilní. Řízený čistý úrokový výnos dosáhl 25,62 miliardy dolarů, prakticky v souladu s očekáváním trhu ve výši 25,64 miliardy dolarů. Čistý výnos z úročených aktiv činil 2,4 %, což bylo mírně pod odhadem 2,45 %.
Bilance banky dále rostla. Objem úvěrů vzrostl na 1,54 bilionu dolarů a překonal očekávaných 1,52 bilionu dolarů. Vklady klientů dosáhly 2,71 bilionu dolarů oproti odhadům 2,69 bilionu dolarů. Hotovost a prostředky uložené u bank činily 24,72 miliardy dolarů, rovněž nad konsenzem analytiků.
Na straně nákladů však banka vykázala určité tlaky. Personální náklady dosáhly 15,16 miliardy dolarů, zatímco analytici očekávali 14,87 miliardy dolarů. Celkové neúrokové náklady činily 27,32 miliardy dolarů a rovněž překročily odhad trhu 26,38 miliardy dolarů. Přesto se podařilo udržet řízený poměr nákladů k výnosům na úrovni 47 %, což je výrazně lepší výsledek než trhem očekávaných 51,9 %.
Banka rovněž vykázala velmi silnou ziskovost. Návratnost vlastního kapitálu (ROE) dosáhla 24 % oproti očekávaným 18 %, zatímco návratnost hmotného vlastního kapitálu (ROTCE) činila 29 %, výrazně nad odhadem 21,2 %. Kapitálová přiměřenost vyjádřená standardizovaným ukazatelem CET1 dosáhla 14,1 %.
Spravovaná aktiva vzrostla na 5,1 bilionu dolarů a překonala očekávání 5,04 bilionu dolarů. Hmotná účetní hodnota na akcii dosáhla 113,35 dolaru oproti odhadu 111,02 dolaru a účetní hodnota na akcii činila 133,01 dolaru proti očekávaným 131,10 dolaru.
Výsledky navíc podpořily významné jednorázové položky. zaúčtovala čistý zisk ve výši 4,6 miliardy dolarů související s podílem ve společnosti a dalších 1,0 miliardy dolarů z některých kapitálových investic. Jamie Dimon nicméně upozornil, že současné výsledky odrážejí mimořádně příznivé podmínky a že rizika se podle něj „přesouvají pod povrch jako tektonické desky“, což naznačuje opatrnost ohledně budoucího vývoje ekonomického a tržního prostředí.