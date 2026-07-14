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Wells Fargo: Odklon od streamingu by mohl akcie Disney zvednout o 40 procent

Wells Fargo: Odklon od streamingu by mohl akcie Disney zvednout o 40 procent

14.07.2026 10:15
Autor: Adam Kahánek, Patria Finance

Akcie společnosti Walt Disney čelí dlouhodobě výraznému útlumu. Zatímco širší index S&P 500 posílil za posledních pět let o vyšší desítky procent, tak akcie zábavního konglomerátu ztratily za stejné období přibližně polovinu své hodnoty. Podle Wells Fargo však existuje potenciální krok, který by mohl náladu investorů zásadně změnit: oddělit, či dokonce zcela opustit vlastní streamovací byznys a místo toho se soustředit na tvorbu a licencování obsahu.

Analytik Wells Fargo Steven Cahall odhaduje, že větší zaměření na duševní vlastnictví a segment zážitků, kam spadají například zábavní parky a další spotřebitelské aktivity, by mohly zvýšit hodnotu akcií Disneyho až o 40 procent. Podle něj se totiž streamovací strategie, ačkoliv je mezi diváky populární (zejména ve srovnání s tradičními televizními a kinosálními produkcemi) nepromítla do odpovídajících výnosů pro akcionáře.

Cahall je toho názoru, že Disney není připraven konkurovat velkým hráčům s vysokým objemem produkce jako jsou Netflix nebo YouTube a "zůstává otázkou, zda je jejich tempo vydávání obsahu dostatečné“ k udržení předplatitelů a k dosažení atraktivních dlouhodobých marží.

Ačkoliv banka snížila cílovou cenu akcie na 125 dolarů z dřívějších 146 dolarů, tak titul nadále doporučuje k nákupu. Aktuálně se akcie obchodují kolem 95 dolarů za kus.

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Analytik vidí namísto provozování vlastní streamovací služby Disney+ větší potenciál v širším licencování rozsáhlého portfolia značek a titulů, které zahrnují klasické disneyovské animované filmy, produkci od Pixaru či populární franšízy Marvel a Star Wars. Podle něj by v prostředí sílící konkurence mezi streamovacími platformami mohly být podobné obsahové knihovny stále cennější.

O licenční práva na atraktivní obsah by pak podle Wells Fargo mohli usilovat provozovatelé největších streamovacích služeb Apple, Amazon, Netflix, YouTube nebo Paramount Skydance. Namísto distribuce prostřednictvím vlastní platformy by tak Disney mohl z licencí generovat stabilnější a ziskovější příjmy.

Pokud by se domov Mickeyho Mouse „zaměřoval čistě na obsah versus distribuci“, mohly by roční příjmy z licencování překročit 15 miliard dolarů, odhaduje Wells Fargo. To by znamenalo výrazný růst oproti období před rokem 2019, kdy společnost zahájila výraznější orientaci na vlastní streamovací služby.

„Nemyslíme si, že by tržby z kin, divize zážitků (zábavní parky, plavby) nebo síla značky utrpěly, kdyby knihovna byla na konkurenčním globálním streamovacím kanálu,“ dodal na závěr Cahall.


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