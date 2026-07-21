Tesla slibuje AI revoluci, ale letošní investice těžce zaostávají. Středeční výsledky budou testem trpělivosti

Před výsledky za druhé čtvrtletí čelí otázkám ohledně své schopnosti plnit ambiciózní plány v oblasti umělé inteligence, autonomního řízení a robotiky. Společnost v letošním roce utratila jen zlomek plánovaných kapitálových výdajů, což zhoršuje důvěryhodnost růstového příběhu Tesly. V době, kdy technologičtí konkurenti investují do AI stovky miliard dolarů a kdy na trh vstoupila další Muskova firma, bude trh od Tesly chtít slyšet nejen další sliby, ale především vidět konkrétní důkazy o pokroku při jejich plnění.
Po nespočtu slibů Tesly o umělé inteligenci, autonomním řízení a robotice utratil tento výrobce elektromobilů zatím pouze 2,5 miliardy dolarů z celkových 25 miliard dolarů, které předpovídal v dubnu v rámci kapitálových výdajů za rok 2026. Toto pomalé tempo vyvolává otázky, zda utrácí dost na to, aby dosáhla pokroku, který si vytyčila.
„Je to kapitálově náročné odvětví,“ řekl Jay Van Sciver, partner a výkonný ředitel společnosti Hedgeye Risk Management. „Neexistuje způsob, jak se skutečně dostat z bodu A do bodu B s menšími výdaji.“
Opačná mechanika
Tesla se tak staví na zcela jinou trajektorii než většinu ostatních technologických gigantů, jejichž akcie jsou naopak trestány za příliš rozmařilé výdaje na umělou inteligenci. Čtyři konkurenti Tesly z velké sedmičky – Alphabet, .com, Meta Platforms a – předpovídají v roce 2026 kombinované kapitálové výdaje ve výši 725 miliard dolarů. Pro srovnání, roční prognóza kapitálových výdajů Tesly ve výši 25 miliard dolarů vypadá sice konzervativně, přesto její akcie v roce 2026 klesly o 18 %, což je nejhorší výkon v celé skupině.
Akciím Tesly by proto naopak navýšení kapitálových výdajů ve středeční zprávě o hospodaření pravděpodobně pomohlo, protože by to signalizovalo, že se vývoj produktů ubírá správným směrem. „U růstových akcií jsou kapitálové výdaje nejlepším ukazatelem budoucího růstu,“ podotkl analytik Mike Tyndall, který má u této akcie doporučení prodat. „Pokud peníze neutrácíte, pak nedosáhnete růstu.“
Kapitálové výdaje jsou pro společnosti jako „kontrolou důvěryhodnosti“, protože prodávají dlouhodobé vize, tvrdí Haris Khurshid, investiční ředitel společnosti Karobaar Capital, která vlastní akcie Tesly prostřednictvím derivátů. Realita je však taková, že Muskova historie je plná zmeškaných termínů a zrušených projektů. Investoři to vědí, a proto chtějí začít vidět známky hmatatelného pokroku.
„Méně se zaměřuji na jedno číslo, ale spíše na to, zda je celkový příběh vnitřně konzistentnější,“ řekl Khurshid. „Ukazují kapitálové výdaje, komentáře managementu a časové harmonogramy stejným směrem? To je to, co odděluje přesvědčivou vizi od přesvědčivé investice.“
Drahá
Na druhou stranu produkty, které vyvíjí, se zásadně liší od toho, co dělají ostatní velké technologické firmy – tj. především rozšiřují kapacitu cloudových výpočtů a budují AI služby. se zaměřuje na fyzickou stránku umělé inteligence a prezentuje budoucnost samořídících aut a robotických komorníků.
Tesla je přitom oceňována, jako by tu už tato budoucnost byla. S přibližně 163násobkem zisku za příštích 12 měsíců je to druhá nejdražší společnost v indexu S&P 500 a zdaleka nejdražší člen velké sedmičky, přičemž nejblíže je jí s přibližně 34násobkem budoucího zisku. Celý index S&P 500 se obchoduje s přibližně 20násobkem zisku.
Očekává se, že ve druhém čtvrtletí vykáže čistý zisk ve výši 1,2 miliardy dolarů, což je o 2,7 % více než před rokem, a tržby ve výši 26 miliard dolarů, což je o 17 % více než ve stejném období předchozího roku. Celkové prostředí pro elektromobily ale zůstává pochmurné. Přestože společnost ve druhém čtvrtletí zaznamenala prudký nárůst dodávek vozidel, investoři po této zprávě vybírali zisky, což 2. července způsobilo pokles akcií o 7,5 % a šlo tak o nejhorší den v roce.
„Myslím, že tu je nyní mnohem méně důvodů věřit v Teslu než kdykoli předtím,“ řekl David Trainer, generální ředitel technologické výzkumné firmy New Constructs. „Její hlavní podnikání konkuruje v extrémně kapitálově náročné oblasti superspolečnostem, které již byly ziskové a jsou ochotny zisk nevykazovat.“
Faktor SpaceX
Tlak na Teslu, aby dodržela své sliby, se od vstupu Muskovy druhé společnosti SpaceX minulý měsíc na burzu výrazně zvýšil. Pokud zisky Tesly nesplní vysoká očekávání, budou ambice SpaceX kolonizovat Mars a provozovat orbitální datová centra pro Muskovy fanoušky pravděpodobně zajímavější. SpaceX by měl své výsledky zveřejnit 4. srpna.
Přitom se již šíří spekulace o fúzi mezi oběma společnostmi – od Muskova společného vlastnictví, přes podíl Tesly v nyní SpaceX vlastněné společnosti xAI, až po společný podnik Terafab na výrobu čipů. SpaceX má velké ambice v oblasti umělé inteligence a pilně získává hotovost po svém přelomovém IPO v hodnotě 75 miliard dolarů a následném prodeji dluhopisů za 25 miliard dolarů.
Schopnost Tesly provozovat roboty a robotická taxislužby by proto mohla rozhodnout o tom, zda si v budoucnu zachová nezávislost. Veřejně obchodovaná SpaceX „nutí Teslu ke kratším časovým harmonogramům se skutečnými výsledky,“ řekl Max Gokhman ze společnosti Franklin Templeton Investment Solutions. „Nemyslím si, že investoři budou trpěliví s nedodrženými termíny nebo prázdnými sliby, jako tomu bylo předtím, než existoval jasný způsob, jak si zahrát s Elonem Mars.“