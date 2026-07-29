Rozbřesk: Rozhodnutí Fedu v mlze, aneb dokáže Warsh zpacifikovat ostatní, aby sazby nezvedli?

Dnes večer nás čeká jedno z nejméně predikovatelných zasedání Fedu za poslední dobu. Většinový názor trhu není vůbec pevný, výnosová křivka implikuje, že existuje jen přibližně 70% šance, že Fed sazby nezmění. Ještě pár měsíců zpět by se za takových „nejistých“ okolností objevil ve Wall Street Journal článek, který by očekávání trhu na výstupy ze zasedání Fedu na poslední chvíli sjednotil, aby nedošlo k velkému překvapení. Ne však pod novým vedením Kevina Warshe.
Proč si trh není jist, zdali Fed dnes zvedne sazby či nikoliv? Předně proto, že několik amerických centrálních bankéřů vyjádřilo v posledních týdnech značnou nevoli nad tím, že inflace začíná být zabetonovaná nad cílem (resp. nad 3 %, měřeno deflátorem PCE), což samozřejmě v situaci, kde ekonomice hnané investicemi do AI se daří, může být problém. Zdali těchto několik jasných jestřábích hlasů získá pro svůj názor většinu uvnitř výboru, jež hlasuje o úrokových sazbách (FOMC), je ale diskutabilní a my si to pro pravdě nemyslíme. Předně je třeba si vzpomenout na poslední číslo za spotřebitelskou inflaci, které bylo až podezřele nízké, resp. meziměsíční (sezonně očištěná) jádrová inflace byla v červenci dokonce záporná. Za druhé, data přicházející z reálné ekonomiky jsou sice dobrá, ale nikterak spektakulární. A konečně je tady i osoba Kevina Warshe, který se jakožto nový šéf Fedu snaží po Greenspanovsku interpretovat současný nástup umělé inteligence jakožto pozitivní šok do produktivity (nabídky), který by měl inflaci spíše brzdit. Bylo by tedy pak s podivem, kdyby se hned na svém druhém zasedání chtěl prezidentovi Trumpovi za své jmenování „odvděčit“ tím, že mu zvýší úrokové sazby.
A když už jsme zmínili Bílý dům, tak k výše uvedenému je třeba dodat, že dnešní rozhodnutí Fedu má i svoji politickou dimenzi. Ta přitom nabývá na významu s blížícími se listopadovými volbami do Kongresu. V tomto kontextu by pro Warshe & spol. bylo nepochybně strategicky lepší, kdyby zvýšili úrokové sazby již dnes, neboť pokus restriktivní krok odložit na září by se stal součástí předvolební kampaně, a to si žádný centrální bankéř nemůže přát.
Každopádně výsledek hlasování FOMC bude opravdu velmi zajímavý, a to dokonce i v situaci, kdy Fed bude hrát opatrnější hru a sazby nezmění. Počet disidentů, kteří eventuálně již dnes zvednou ruku pro vyšší úrokové sazby, pak může být tím nejdůležitějším krátkodobým signálem pro dolarovou výnosovou křivku a řadu s ní spojených trhů.
TRHY
Koruna
Koruna prozatím vzdala ambice na rozšiřování zisků a vrátila se zpět k úrovni 24,20 EUR/CZK. Vývoj na korunovém trhu je tak i nadále v zajetí prázdninové nálady a nečekáme, že by se na tom něco mělo v tomto týdnu změnit. Hlavní číslo týdne – bleskový odhad růstu HDP za druhé čtvrtletí – přijde sice na řadu již zítra, předpokládáme však, že by nemělo mít výraznější kurzotvorný dopad.
Eurodolar
Eurodolar ignoruje volatilitu na ropném trhu a spíše vyčkává na výsledek večerního zasedání Fedu. V něm spatřujeme poměrně jasnou hrozbu pro dolar, kdy trh z nemalé části (přibližně z 30 %) sází na to, že americká centrální banka by mohla zvednout úrokové sazby. Ačkoli nevylučujeme, že výstupy z jednání Fedu mohou být směrem k zářijovému zasedání vcelku jestřábí, tak nevěříme, že by centrální banka chtěla zahrát pod novým šéfem Kevinem Warshem agresivně na jestřábí notu, a to již na jeho druhém zasedání. Spíše vidíme možnost, že několik členů vedení FOMC zvedne ruku pro zvýšení sazeb již na tomto zasedání, ale tím vyšlou signál směrem k září, s čímž ovšem trh již fakticky počítá. Pro eurodolar by takový výstup mohl být krátkodobým povzbuzením.