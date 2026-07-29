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    Je Musk zodpovědný vůči AI, ale hovoří nezodpovědné nesmysly o Evropě?

    Je Musk zodpovědný vůči AI, ale hovoří nezodpovědné nesmysly o Evropě?

    29.07.2026 6:04
    Autor: Redakce, Patria.cz

    Zanny Minton Beddoes z The Economist na CNBC shrnula svůj rozhovor s Elonem Muskem. Ten prošel ve vztahu k umělé inteligenci určitým vývojem. Zatímco dříve zastával názor, že by v jejím rozvoji byla vhodná určitá pauza, nyní hovoří o obrovských přínosech této technologie. Během pěti let se podle něj stane inteligentnější než lidé a dlouhodobě přinese lidstvu hojnost. Rizika spojená s AI „nejsou nulová“, ale Musk se podle svých slov rozhodl zaměřit se hlavně na její pozitivní stránku.

    Podle Muska je pokrok přinesený umělou inteligencí „nevyhnutelný“. Bylo by ale přínosné, aby konkurenti vyvíjející své vlastní modely AI do určité míry spolupracovali a testovali navzájem své modely tak, aby byly odstraněny jejich nedostatky. Beddoes na to v rozhovoru reagovala s tím, že ředitelé společností zaměřujících se na rozvoj AI se často nemají moc rádi a příkladem toho je právě spor mezi Muskem a Samem Altmanem. Musk na to reagoval s tím, že i přesto by „spolu měli hovořit pro dobro lidstva“.

    Beddoes si myslí, že Musk nyní klade důraz na zodpovědnost při rozvoji AI, vzájemná komunikace a pomoc při odstraňování slabých stránek modelů umělé inteligence podle něj musí začít hned, i šest měsíců je příliš dlouhá doba. Rozhovor se také zaměřil na politické aktivity šéfa Tesly, který k nim uvedl: „Jsou to jednoduché principy a řekněte mi, co je na nich špatně? Měli bychom mít bezpečné hranice, bezpečná města. A měli bychom mít rozumné vládní výdaje. Co z toho by mělo být krajně pravicové?“ Musk dodal, že média vykreslují tento jeho pohled právě jako krajně pravicový postoj, „což je nesmysl.“



    Beddoes na Muskova slova v rozhovoru zareagovala s tím, že ale také na X, kde má obrovský počet sledujících, píše například o tom, že „občanská válka ve Velké Británii je nevyhnutelná“. Pro CNBC pak uvedla, že Musk podporuje některé krajně pravicové strany v Evropě, které jdou daleko za zmíněné tři body. K tomu Muskovi v rozhovoru řekla, že vykresluje „evropskou karikaturu, kde je tento kontinent peklem s muslimským násilím. Jde o obrovské zkreslování Evropy… Píše věci, které prostě nejsou pravda.“

    Takové postoje a slova mají své důsledky. Beddoes podle svých slov například potkává v USA lidi, kteří se „bojí posílat své děti do Londýna, protože je podle nich plný násilí… Pravda je taková, že Londýn je podle dat bezpečnější než velká města v USA.“ Z rozhovoru s Muskem je tak podle ní na jednu stranu znát jeho zodpovědný přístup k umělé inteligenci, ale na druhou stranu má naprosto zavádějící a nezodpovědný pohled a komentáře směrem k Evropě.

    Muskovy názory tak mimo jiné živí představy lidí z MAGA (Make America Great Again) o tom, že „Evropa je umírající kontinent. Má své problémy, ale ne takové, jaké vykresluje Musk, a pokud hovoří o bezpečných hranicích, městech a rozumných vládních výdajích, tak ve dvou z těchto bodů si Evropa vede lépe než USA.“

    Ke SpaceX a Tesle Beddoes řekla, že Musk explicitně nehovořil o jejich budoucí fúzi, ale z rozhovoru bylo zřejmé, že je považuje za jeden celek. Svou silnou pozici ve firmách pak považuje za nutnost s ohledem na to, kam je chce dlouhodobě směřovat. „Myslím si, že to je mimořádná osobnost, nepatřím mezi ty, kteří jej nenávidí… Rozhovor skončil hezky a doufám, že se bude opakovat, ale ohradila jsem se proti tomu, kde podle mě nemá pravdu,“ uzavřela Beddoes.

     

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      29.07.2026 7:06

      Je logické, že paní pisálková z liberálního globalistického plátku bude kopat. Poukazovat na kriminalitu v městech USA je trapná manipulace. Musk asi těžko může za to, že Biden a jeho soukmenovci otevírali dokořán hranice davům, proudícím z tzv. zemí třetího světa. Právě proto, když vidí v přímém přenosu probíhající postupnou sebevraždu původní Evropy, tak to správně pojmenuje. To se liberálům logicky moc nelíbí.
      Peté13
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