Erste výrazně zvyšuje ambice, Íránský konflikt se znovu vyhrotil a SK Hynix zklamal

představila nové strategické cíle do roku 2030, které výrazně překonaly dosavadní očekávání trhu. Investoři sledují také další vývoj na Blízkém východě a prudký růst cen ropy. Pokračující nervozitu kolem polovodičového sektoru dnes podtrhly výsledky jihokorejského výrobce pamětí SK Hynix, jehož zářné výsledky ovšem zaostaly za očekáváním.
Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 -0,0 %, FTSE 100 +0,2 % a DAX -0,1 %. Futures na americké akciové indexy: Dow Jones mini -0,0 %, S&P 500 mini +0,1 % a Nasdaq 100 mini -0,1 %.
Erste Bank představila své finanční ambice do roku 2030. Chce zvýšit zisk na akcii na více než 15 EUR, dosáhnout v letech 2025–2030 průměrného ročního růstu EPS kolem 15 % a udržet návratnost vlastního kapitálu nad 20 %. Zprávu hodnotíme pozitivně především kvůli výrazně ambicióznějšímu růstovému výhledu ziskovosti, než trh očekával. Klíčové nyní bude, zda vedení na zítřejším konferenčním hovoru poskytne dostatečně konkrétní plán, jak těchto cílů dosáhnout.
Erste zítra před otevřením trhu zveřejní výsledky za 2Q. Patria očekává čistý úrokový výnos 2,7 mld. EUR, čisté poplatkové výnosy 976 mil. EUR, náklady na riziko -200 mil. EUR a čistý zisk 1,05 mld. EUR.
Citigroup potvrdila doporučení Buy pro a zvýšila cílovou cenu na 138 EUR ze 126 EUR. u ní potvrdila doporučení Overweight / Attractive a zvýšila cílovou cenu na 120 EUR ze 112 EUR.
Komerční banka zveřejní výsledky za 2Q zítra před otevřením trhu. Patria očekává čistý úrokový výnos 6,53 mld. Kč, čisté poplatkové výnosy 1,69 mld. Kč, náklady na riziko -115 mil. Kč a čistý zisk 4,39 mld. Kč.
Ceny ropy prudce vzrostly v důsledku vypuknutí nového kola bojů na Blízkém východě. USA uvedly, že zastavily „překvapivý“ íránský útok na vojenské základny, zatímco americké a saúdské síly provedly vojenské údery na ozbrojence podporované Teheránem v Iráku. Islámské revoluční gardy tvrdily, že zasáhly a zastavily tři tankery, aniž by uvedly, kde k incidentům došlo. Mezitím Írán obvinil Ukrajinu z útoku na íránskou obchodní loď v Kaspickém moři a uvedl, že bude hájit své národní zájmy a požaduje odškodnění za vzniklé škody. Ukrajina odmítla, že by na loď záměrně zaútočil a zdůraznila, že její vojenské akce míří pouze proti ruské agresi. Zároveň vyzvala Teherán k ukončení podpory Ruska.
Před otevřením trhu dnes reportovaly zahraniční banky. Čistý zisk s přehledem překonal očekávání a banka oznámila nový program zpětného odkupu akcií v hodnotě 3 miliard dolarů, který bude trvat do poloviny roku 2027. Příjmy z obchodování s fixními dluhopisy ve druhém čtvrtletí prudce vzrostly, jelikož tato jednotka překonala většinu svých amerických konkurentů. A oznámila zpětný odkup akcií v hodnotě 1 miliardy dolarů, když její zisky překročily odhady.
Jihokorejskému výrobci čipů SK Hynix vzrostl ve druhém čtvrtletí čistý zisk o více než 1200 procent na rekordních 94 bilionů wonů. Výsledky však zaostaly za očekáváním analytiků, což ještě více prohloubilo obavy trhu ze zpomalení výdajů velkých technologických firem za AI a akcie firmy klesají. Provozní zisk za duben až červen stoupl o 557 procent na 60 bilionů wonů. Analytici však čekali zisk až 64 bilionů wonů. Tržby vzrostly o 257 procent na 79 bilionů wonů. Analytici počítali s tržbami až 84 bilionů wonů. Jihokorejský akciový benchmark se propadl až o 13 %, tažen dolů právě SK Hynix.
Čtvrtá vlna veder, která zachvátila západní Evropu od konce května, dnes přinese do jihozápadní Francie teploty až 41 °C. Teploty a měnící se vítr riskují, že požáry, které region zpustošily, ještě prohloubí, a to i přesto, že Španělsko zaznamenalo určité zlepšení poblíž Madridu.