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    SK Hynix roste rekordním tempem, ale trhu to nestačí. AI lídr doplatil na přehnaná očekávání

    SK Hynix roste rekordním tempem, ale trhu to nestačí. AI lídr doplatil na přehnaná očekávání

    29.07.2026 13:32
    Autor: Jakub Blaha, Patria Finance

    Výsledky jihokorejského výrobce pamětí potvrdily mimořádně silnou poptávku po čipech pro umělou inteligenci, přesto na trhu vyvolaly rozpačitou reakci.

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