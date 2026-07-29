Morgan Stanley radí vsadit na kombinaci kvality a dividendy

Vzhledem k tomu, že technologický sektor čelí zvýšené volatilitě a investoři stále častěji zpochybňují vysoké valuace některých AI titulů, doporučují stratégové zaměřit se na kvalitní společnosti s robustním cash flow, silnými rozvahami a stabilní ziskovostí. Do konce roku nadále očekává růst amerických akcií, byť s odlišnými lídry, než jací dominovali dosavadní AI rally.
V úterý posílil index Dow Jones Industrial Average, zatímco Nasdaq Composite oslabil. ETF Technology Select Sector SPDR Fund (XLK), které sleduje technologický sektor, kleslo na nejnižší úroveň od 7. května. Naopak rostly akcie ze zdravotnictví a finančního sektoru. Přesun investorů ke kvalitním společnostem představuje „klasickou přechodovou fázi uprostřed hospodářského cyklu, kdy ekonomika dozrává,“ uvedl hlavní americký akciový stratég Mike Wilson.
Krátkodobě nelze podle Wilsona vyloučit konsolidaci nebo i další pokles směrem k 7 000 bodům na indexu S&P 500, pokud by konflikt na Blízkém východě dále eskaloval nebo by Fed dnes nečekaně zvýšil sazby. Rotace směrem ke kvalitním titulům by však měla ve výsledku podpořit odolnost indexu i širší účast jednotlivých sektorů na růstu, byť s jinými lídry než doposud, domnívá se Wilson s tím, že hranice 7 000 bodů by měla být „ubráněna“ a do konce roku by mohl index vzrůst až k 8 000 bodům, cituje CNBC.
V současném prostředí preferuje společnosti s vysokým výnosem volného cash flow, nízkou kolísavostí zisku na akcii (EPS), silnými rozvahami a vysokými maržemi. Wilson a jeho tým proto vybrali kvalitní společnosti, na které má banka doporučení Overweight, u nichž mnohé z těchto firem vyplácejí dividendy. CNBC zveřejnila dividendové tituly, které tímto sítem prošly:
Cola
|KO
|
|Spotřeba
|25,66%
|2,41%
|CL
|Colgate-Palmolive
|Spotřeba
|18,51%
|2,26%
|SLB
|SLB
|Energetika
|30,98%
|2,35%
|TRGP
|Targa Resources
|Energetika
|42,07%
|1,91%
|LNC
|Lincoln National
|Finance
|-4,06%
|4,21%
|GILD
|Gilead Sciences
|Zdravotnictví
|9,92%
|2,43%
|NOC
|
| Průmysl
|-3,57%
|1,80%
|ROL
|Rollins
| Průmysl
|-35,20%
|1,88%
nabízí dividendový výnos
2,41 %. Včera vzrostly její akcie o více než 4 % po zveřejnění výsledků hospodaření za druhý kvartál, kdy tento nápojový gigant překonal očekávání trhu jak na úrovni tržeb, tak zisku a zároveň zvýšil celoroční výhled. na ni minulý měsíc potvrdila doporučení Overweight.
„Coca Cola zůstává naším nejatraktivnějším tipem. Nadprůměrný dlouhodobý růst organických tržeb podporuje několik pozitivních krátkodobých faktorů, včetně zrychlujícího růstu značky Fairlife v USA díky navyšování výrobních kapacit. Zároveň si Cola udržuje silnou cenotvorbu ve srovnání s ostatními výrobci spotřebního zboží. Domníváme se, že její konkurenční výhoda vůči klíčovým rivalům, jako jsou a Keurig Dr Pepper, se dále zvyšuje,“ uvedl analytik Dara Mohsenian v komentáři z 10. června. Akcie Coly od začátku roku vzrostly o 26 %.
Na seznam kvalitních dividendových titulů se dostala také společnost Colgate-Palmolive
, která nabízí dividendový výnos
2,26 %. Výrobce produktů osobní hygieny a péče o domácnost zveřejní výsledky za druhé čtvrtletí v pátek. u něj v květnu potvrdila doporučení Overweight a podle analytika Dary Mohseniana se dlouhodobý výhled firmy zlepšuje. „I po solidním růstu akcií od začátku roku nadále vidíme prostor pro růst valuace,“ uvedl Mohsenian ve zprávě klientům. Akcie Colgate Palmolive od začátku roku 2026 vzrostly přibližně o 18 %.
Společnost SLB
, dříve , je poskytovatelem služeb pro ropný a plynárenský průmysl
a letos si připsala růst o 31 %. Firma navíc nedávno zveřejnila výsledky za druhé čtvrtletí, které překonaly očekávání trhu na úrovni tržeb i zisku. Podle společnosti vyšší aktivita těžby na moři více než vykompenzovala narušení způsobená situací na Blízkém východě.
„Bez efektů Blízkého východu rostly tržby mezikvartálně ve všech divizích. Podpořila je vyšší aktivita v offshore projektech, oživení těžby z nekonvenčních ložisek v USA a silná poptávka po řešeních pro těžbu a zvyšování výtěžnosti ložisek,“ uvedl CEO Olivier Le Peuch. SLB nabízí dividendový výnos
2,35 %.
Targa Resources
je jedna z největších severoamerických midstream energetických společností, která zajišťuje těžbu, zpracování, přepravu a skladování ropy
a zemního plynu a měla by těžit z nárůstu těžby v Permské pánvi. Podle dat Bloombergu u ní 20 analytiků drží doporučení „buy“, 4 „hold“ s průměrnou cílovou cenou 289,40 USD/akcie, která naznačuje potenciální zhodnocení o 10,6 %. Letos si připsala již přes 40 % a dividendový výnos
u ní činí 1,9 %.
Lincoln National
je finanční společnost, která nabízí dividendový výnos
4,2 %. Bloomberg u ní monitoruje 6 nákupních doporučení, 6 doporučení držet a 2 prodejní doporučení. Cílová cena 44,31 USD
představuje potenciální výnos
3,5 %, přičemž za letošní rok odepsala 4 %. Výsledky bude firma reportovat zítra a trh počítá s poklesem upraveného zisku na akcii asi o 15 %, ale se zdravým momentem u výnosů a snižováním nákladů.
Mezi další kvalitní dividendové tituly zařadila také Gilead Sciences
, která zveřejní své nejnovější výsledky příští týden. ve zprávě z počátku měsíce uvedl, že letos očekává tržby z preventivní HIV injekce Yeztugo od společnosti Gilead Sciences 1,1 miliardy dolarů
, tj. nad tržním konsensem 1,05 miliardy dolarů
i oficiálním výhledem Gileadu, který počítá s 1 miliardou dolarů
. Akcie Gilead Sciences, která nabízí dividendový výnos
2,43 %, letos vzrostly téměř o 10 %.
, jeden z největších světových obranných a letecko-kosmických koncernů, nabízí dividendový výnos
1,80 %. V průzkumu Bloombergu u něj má 14 analytiků doporučení koupit a 9 držet. Průměrná cílová cena 650,5 USD
nabízí 18,4% možný výnos
a za letošní rok akcie firmy klesly o necelá 4 %. Trh u firmy očekává růst tržeb o vysoká jednociferná čísla díky rekordním nevyřízeným objednávkám za 105 miliard dolarů
.
Rollins
, přední světová firma v oblasti hubení škůdců, nabízí dividendový výnos
1,9 % a od začátku roku tato akcie odepsala více než třetinu své hodnoty. Bloomberg u ní monitoruje 8 doporučení koupit, 8 držet a 3 prodat. Průměrná cílová cena 43,56 USD
nabízí možnost 11,7% zisku. nicméně upozorňuje, že tržby za 2Q byly slabší, než očekával trh, i přes snížené odhady a že může ještě nějakou dobu trvat, než se plně obnoví organický růst.