Klid na Blízkém východě skončil a SK Hynix nepřesvědčil. Čeká se na Fed a velký tech

Finanční trhy dnes vstupují do vyčkávacího režimu před dvěma klíčovými událostmi týdne – zasedáním americké centrální banky Fed a výsledky společností a Meta. Podle analytika Patria Finance Tomáše Vlka zůstává hlavním tématem budoucnost investic do umělé inteligence a otázka, zda rostoucí kapitálové výdaje technologických firem dokážou ospravedlnit očekávané výnosy.
Obchodování v Evropě je dnes dopoledne spíše negativní, zatímco Amerika by podle futures mohla otevírat mírně do plusu. Index DAX odepisuje 0,4 procenta, CAC40 je dole o 0,6 pct, AEX klesá jen mírně, zatímco FTSE100 se obchoduje na zelené nule. Výnosy dluhopisů mírně rostou, přičemž eurodolar se po včerejším odpoledním nárůstu drží u 1,1400. Zlato se naopak konsoliduje po poklesu a obchoduje se u 4035 USD. Koruna má tendenci nepatrně ztrácet k euru.
Negativním směrem se vyvíjí situace na Blízkém východě. Po přerušení bojů přicházejí zprávy o novém íránském ostřelování amerických základen, zatímco USA a někteří spojenci ze Zálivu útočili na šíitské milice v Iráku. Ropa spolu s tím přerušila pokles a vrací se o něco výš, do okolí 87 dolarů. Přispívá rovněž k nárůstu výnosů na dluhopisech.
Zásadním tématem zůstává budoucnost investic do AI a čipového byznysu. Klíčový producent pamětí SK Hynix vykázal masivní, meziročně šetinásobný nárůst zisku, ale investory nepřesvědčil. Akcie se propadla, neboť očekávání byla ještě výš, a navíc pokračují obavy z vysokého capexu, když i tato firma ohlásila velké investice. V americkém obchodování to však vypadá na zklidnění.
Během dne to tentokrát bude hlavně o vyčkávání. Večer nás čeká jednak zasedání Fedu a po závěru výsledky Mety a . Od americké centrální banky se žádná akce ještě nečeká, ale je otázkou, nakolik bude naznačeno zvyšování sazeb na příštím zasedání. Napovědět může počet hlasů pro zvýšení už dnes stejně jako komentář k průběhu jednání. V tomto případě ale čekáme od Kevina Warshe spíše málo informací.
Výsledky velkého techu jsou sledovány především kvůli investičním plánům. Alphabetu jejich navýšení neprospělo i přes skvělé výsledky. Meta a budou rovněž pod tlakem zvedat kapitálové výdaje, neboť cena za budování datacenter hlavně kvůli zdražujícím pamětem stoupá. Spolu s výsledky a efektem AI na výnosy pak bude capex příspěvkem do nekončící debaty o výnosnosti masivních investic.
Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 12:36 SEČ:
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|CZK/USD
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|0.0448
|21.2425
|21.1980
|HUF/EUR
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|362.5926
|359.6971
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|4.3305
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