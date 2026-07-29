Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
    více...
     

    Detail - články  
    Klid na Blízkém východě skončil a SK Hynix nepřesvědčil. Čeká se na Fed a velký tech

    Klid na Blízkém východě skončil a SK Hynix nepřesvědčil. Čeká se na Fed a velký tech

    29.07.2026 12:37
    Autor: Tomáš Vlk, Patria Finance

    Finanční trhy dnes vstupují do vyčkávacího režimu před dvěma klíčovými událostmi týdne – zasedáním americké centrální banky Fed a výsledky společností Microsoft a Meta. Podle analytika Patria Finance Tomáše Vlka zůstává hlavním tématem budoucnost investic do umělé inteligence a otázka, zda rostoucí kapitálové výdaje technologických firem dokážou ospravedlnit očekávané výnosy.

    Obchodování v Evropě je dnes dopoledne spíše negativní, zatímco Amerika by podle futures mohla otevírat mírně do plusu. Index DAX odepisuje 0,4 procenta, CAC40 je dole o 0,6 pct, AEX klesá jen mírně, zatímco FTSE100 se obchoduje na zelené nule. Výnosy dluhopisů mírně rostou, přičemž eurodolar se po včerejším odpoledním nárůstu drží u 1,1400. Zlato se naopak konsoliduje po poklesu a obchoduje se u 4035 USD. Koruna má tendenci nepatrně ztrácet k euru.

    Negativním směrem se vyvíjí situace na Blízkém východě. Po přerušení bojů přicházejí zprávy o novém íránském ostřelování amerických základen, zatímco USA a někteří spojenci ze Zálivu útočili na šíitské milice v Iráku. Ropa spolu s tím přerušila pokles a vrací se o něco výš, do okolí 87 dolarů. Přispívá rovněž k nárůstu výnosů na dluhopisech.

    Zásadním tématem zůstává budoucnost investic do AI a čipového byznysu. Klíčový producent pamětí SK Hynix vykázal masivní, meziročně šetinásobný nárůst zisku, ale investory nepřesvědčil. Akcie se propadla, neboť očekávání byla ještě výš, a navíc pokračují obavy z vysokého capexu, když i tato firma ohlásila velké investice. V americkém obchodování to však vypadá na zklidnění.

    Během dne to tentokrát bude hlavně o vyčkávání. Večer nás čeká jednak zasedání Fedu a po závěru výsledky Mety a Microsoftu. Od americké centrální banky se žádná akce ještě nečeká, ale je otázkou, nakolik bude naznačeno zvyšování sazeb na příštím zasedání. Napovědět může počet hlasů pro zvýšení už dnes stejně jako komentář k průběhu jednání. V tomto případě ale čekáme od Kevina Warshe spíše málo informací.

    Výsledky velkého techu jsou sledovány především kvůli investičním plánům. Alphabetu jejich navýšení neprospělo i přes skvělé výsledky. Meta a Microsoft budou rovněž pod tlakem zvedat kapitálové výdaje, neboť cena za budování datacenter hlavně kvůli zdražujícím pamětem stoupá. Spolu s výsledky a efektem AI na výnosy pak bude capex příspěvkem do nekončící debaty o výnosnosti masivních investic.

    Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 12:36 SEČ:
    Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
    CZK/EUR 24.1864 0.0391 24.2067 24.1677
    CZK/USD 21.2320 0.0448 21.2425 21.1980
    HUF/EUR 362.4559 0.5574 362.5926 359.6971
    PLN/EUR 4.3281 0.0549 4.3305 4.3241
    Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
    CNY/EUR 7.7092 -0.0527 7.7224 7.7066
    JPY/EUR 186.4220 -0.0981 186.6427 186.1847
    JPY/USD 163.6720 -0.0849 163.8830 163.2790
    USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
    GBP/EUR 0.8568 -0.0333 0.8576 0.8563
    CHF/EUR 0.9341 0.1056 0.9342 0.9316
    NOK/EUR 11.0205 -0.1928 11.0386 11.0076
    SEK/EUR 11.0575 0.2276 11.0613 11.0294
    USD/EUR 1.1390 -0.0255 1.1404 1.1382
    Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
    AUD/USD 1.4409 0.5022 1.4411 1.4331
    CAD/USD 1.4103 -0.0191 1.4111 1.4085
    * vůči závěru evropského obchodování z předchozího dne

    Pozn. Aktuální kurzy měn najdete v sekci Měny&Sazby - Online - Měny

     

    Čtěte více:

    Citadel jde proti trhu. Zvýšení sazeb očekává už tuto středu
    28.07.2026 15:28
    Citadel jde proti trhu. Zvýšení sazeb očekává už tuto středu
    Hedgeový fond investora Kena Griffina očekává překvapení ze strany Fed...
    Erste výrazně zvyšuje ambice, Íránský konflikt se znovu vyhrotil a SK Hynix zklamal
    29.07.2026 8:49
    Erste výrazně zvyšuje ambice, Íránský konflikt se znovu vyhrotil a SK Hynix zklamal
    Erste Bank představila nové strategické cíle do roku 2030, které výraz...
    Rozbřesk: Rozhodnutí Fedu v mlze, aneb dokáže Warsh zpacifikovat ostatní, aby sazby nezvedli?
    29.07.2026 9:33
    Rozbřesk: Rozhodnutí Fedu v mlze, aneb dokáže Warsh zpacifikovat ostatní, aby sazby nezvedli?
    Dnes večer nás čeká jedno z nejméně predikovatelných zasedání Fedu za ...


    Váš názor
    Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
    Aktuální komentáře
    29.07.2026
    17:03Umělá inteligence, nebo budovatelský boom v Číně: Kolik by to vlastně mělo vynášet?
    15:14Balistické rakety mění podobu válek. Nové zbrojní závody otevírají příležitosti i pro obranný průmysl
    14:48De Beers za zlomek původní hodnoty. Anglo American jedná o prodeji diamantového impéria
    13:32SK Hynix roste rekordním tempem, ale trhu to nestačí. AI lídr doplatil na přehnaná očekávání  
    12:37Klid na Blízkém východě skončil a SK Hynix nepřesvědčil. Čeká se na Fed a velký tech  
    11:23Morgan Stanley radí vsadit na kombinaci kvality a dividendy
    9:33Rozbřesk: Rozhodnutí Fedu v mlze, aneb dokáže Warsh zpacifikovat ostatní, aby sazby nezvedli?
    8:49Erste výrazně zvyšuje ambice, Íránský konflikt se znovu vyhrotil a SK Hynix zklamal  
    6:04Je Musk zodpovědný vůči AI, ale hovoří nezodpovědné nesmysly o Evropě?
    28.07.2026
    22:00AI akcie zažily další výplach, ale zbytek Wall Street mírně rostl  
    17:08V Číně už roky probíhá to, čeho se trhy obávají v USA
    15:28Citadel jde proti trhu. Zvýšení sazeb očekává už tuto středu
    14:29Coca-Cola překonala očekávání a zlepšila výhled. Tahounem jsou nápoje bez cukru i fotbalový šampionát
    14:26Boeing sice dál zůstává ve ztrátě, ale návrat k pozitivnímu cash flow potěšil investory
    14:01Čínský průlom vyděsil investory. Akcie ASML se propadly, její konkurenční postavení zůstává
    12:40Goldman Sachs: Hedge fondy stále věří umělé inteligenci
    12:13Výrobci pamětí propadají a tíží celý sektor, zatímco levnější ropa svědčí Evropě  
    11:40Dvacítka ekonomů varovala před rozvolňováním rozpočtových pravidel
    11:13Johnson & Johnson zaplatí miliardy za urovnání sporů o mastek. Končí tak jedna z největších právních bitev v historii firmy
    11:02FX Strategie: Eurodolar čeká rušné léto. Koruna zůstává v dovolenkovém režimu  

    Související komentáře
    Nejčtenější zprávy dne
    Nejčtenější zprávy týdne
    Nejdiskutovanější zprávy týdne
    Kalendář událostí
    ČasUdálost
    20:00USA - Jednání Fedu, základní sazba
    UDÁLOSTI ONLINE
    Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
    Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět