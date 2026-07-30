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    Americký spotřebitel se ve 2Q rozjel, celá ekonomika však zpomalila

    Americký spotřebitel se ve 2Q rozjel, celá ekonomika však zpomalila

    30.07.2026 15:36
    Autor: Tomáš Vlk, Patria Finance

    Druhé čtvrtletí americké ekonomice přineslo překvapivé zpomalení. První odhad hovoří o růstu HDP o 1,5 procenta (mezikvartální anualizovaná změna), zatímco konsensus byl nastaven na 2,0 pct a v předchozím kvartálu ekonomika rostla po revizích o 2,1 pct.

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