Rozbřesk: Nový šéf Fedu Kevin Warsh pozorně sleduje reakce trhů na příchozí data.

Fed sice ponechal úrokové sazby beze změny a komentář k rozhodnutí centrální banky, kterým (dříve) vysvětloval svoje rozhodnutí, se zkrátil na několik holých vět. To však nečiní analýzu rozhodnutí americké centrální banky jednodušší. Přesně naopak.
Měnová politika Fedu pod novým vedením Kevina Warshe čelí zcela fundamentálním změnám a jednou z nich je zásadní změna komunikace. Nový šéf si na tiskové konferenci několikrát pochválil fakt, že absence vpřed hledících názorů ze strany členů vedení Fedu způsobuje, že trhy nyní více reagují na příchozí informace z ekonomiky, a nikoliv na rétoriku centrálních bankéřů. Tím pak logicky poskytují dobrou zpětnou vazbu i centrální bance, která může lépe vyhodnocovat, co se děje v ekonomice. V této souvislosti pak logicky musela na tiskovce padnout otázka, jak bude Kevin Warsh reagovat v situaci, kdy těsně před zářijovým zasedáním bude dolarová výnosová křivka zaceňovat zvýšení o 25 bazických bodů 100 % (jak tomu bylo ještě nedávno). Warsh se v tomto případě nenechal zahnat do kouta a odpověděl, že sice bere v úvahu, co trh říká, ale nenechá si jím svázat ruce.
Pomohlo tedy druhé zasedání Fedu vedené Kevinem Warshem odpovědět na otázku, co může udělat centrální banka na zasedání v září? Jistým vodítkem může být disent, který se při posledním hlasování objevil – tři hlasy regionálních guvernérů uvnitř FOMC byly pro zvýšení sazeb na tomto zasedání. Jde sice jen o tři hlasy z dvanácti, ale představují jistý signál. Když si k tomu přibalíme Warshovu větičku o tom, že nepřeceňuje poslední nízké inflační číslo a že pokud bude inflace i nadále zvýšená, tak vyšší oficiální úrokové sazby jsou součástí řešení (které doručí cenovou stabilitu), tak nám z toho vychází, že zářijové zvýšení Fed Funds je opravdu reálně ve hře. Na druhou stranu je třeba si uvědomit, že během nadcházejícího měsíce a půl bude k dispozici ještě plejáda důležitých makroekonomických dat (mimo jiné i spotřebitelská inflace za červenec a srpen), které zásadním způsobem ovlivní novou kvartální prognózu i to, jak se Fed těsně před listopadovými volbami do Kongresu zachová.
TRHY
Koruna
Koruna zůstává přilepená k blízkosti 24,20 EUR/CZK a jen těžko hledá nové impulsy k pohybu. Dnes ráno bude zveřejněn bleskový odhad HDP za druhý kvartál – po zaškobrtnutí na začátku roku (+0,2 % q/q) by měl dle našeho názoru růst znovu zrychlit na 0,6 % mezikvartálně. Česká ekonomika tak zůstává navzdory rozhašené geopolitice odolná, což ostatně dokumentují i měsíční čísla za maloobchod nebo průmysl. Z pohledu korunového trhu zřejmě nepůjde o zásadní číslo, na které by měla tuzemská měna reagovat.
Eurodolar
Fed nenaplnil očekávání části trhu sázející na zvýšení sazeb, což se nevyhnutelně projevilo v oslabení dolaru proti všem hlavním měnám včetně eura. Vzhledem k tomu, že nový šéf Fedu Kevin Warsh nebyl při své řeči ani příliš čitelný, ani dostatečně jestřábí (viz úvod), posunul se eurodolar o téměř figuru výše.
Kromě cen ropy budou v centru pozornosti data za HDP z druhého kvartálu, a to jak pro eurozónu, tak v USA. V případě amerického HDP vidíme možnost pro mírné pozitivní překvapení, což by mohlo pomoci dolaru umazat včerejší ztráty.