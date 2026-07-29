Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
    více...
     

    Detail - články
    Fed ponechává sazby beze změny ale šířící se disent avizuje růst v září

    Fed ponechává sazby beze změny ale šířící se disent avizuje růst v září

    29.07.2026 22:15
    Autor: Jan Čermák, ČSOB

    Fed sice ponechal úrokové sazby beze změny a komentář k rozhodnutí zkrátil na několik holých vět, to však nečiní analýzu měnové politiky americké centrální banky jednodušší. Přesně naopak.

    Měnová politika Fedu pod novým vedením Kevina Warshe čelí zcela fundamentálním změnám a jednou z nich je i zásadní změna komunikace. Nový šéf si přitom na tiskové konferenci několikrát pochválil fakt, že absence výhledů ze strany členů vedení Fedu způsobuje, že trhy nyní mnohem více reagují na příchozí informace z ekonomiky, a nikoliv na rétoriku centrálních bankéřů. Trhy tak poskytují dobrou zpětnou vazbu i centrální bance, která může lépe vyhodnocovat, co se děje v ekonomice. V této souvislosti pak logicky musela na tiskovce padnout otázka, jak bude Kevin Warsh reagovat v situaci, kdy těsně před zářijovým zasedáním bude dolarová výnosová křivka zaceňovat zvýšení o 25 bazických bodů na 100 % (jak tomu bylo ještě nedávno). Warsh se v tomto případě nenechal zahnat do kouta a odpověděl, že sice bere v úvahu, co trh říká, ale nenechá si jím svázat ruce.

    Pomohlo tedy druhé zasedání Fedu pod vedením Kevina Warshe odpovědět na otázku, co může udělat centrální banka na zasedání v září? Jistým vodítkem může být disent, který se při posledním hlasování objevil – tři hlasy regionálních guvernérů uvnitř FOMC byly pro zvýšení sazeb na tomto zasedání. Jde sice jen o tři hlasy z dvanácti, ale představují jistý signál. Když si k tomu přidáme Warshovu větičku o tom, že nepřeceňuje poslední nízké inflační číslo a že pokud bude inflace i nadále zvýšená, tak vyšší oficiální úrokové sazby jsou součástí řešení, které doručí cenovou stabilitu, tak nám z toho vychází, že zářijové zvýšení Fed Funds je opravdu reálně ve hře. Na druhou stranu je třeba si uvědomit, že během nadcházejícího měsíce a půl bude k dispozici ještě plejáda důležitých makroekonomických dat (mimo jiné i spotřebitelská inflace za červen a srpen), která zásadním způsobem ovlivní novou kvartální prognózu a to, jak se Fed těsně před listopadovými volbami do Kongresu zachová.


    Čtěte více:

    Umělá inteligence, nebo budovatelský boom v Číně: Kolik by to vlastně mělo vynášet?
    29.07.2026 17:03
    Umělá inteligence, nebo budovatelský boom v Číně: Kolik by to vlastně mělo vynášet?
    Horem dolem se nyní mluví o tom, zda investice do umělé inteligence př...
    Balistické rakety mění podobu válek. Nové zbrojní závody otevírají příležitosti i pro obranný průmysl
    29.07.2026 15:14
    Balistické rakety mění podobu válek. Nové zbrojní závody otevírají příležitosti i pro obranný průmysl
    Navzdory rychlému rozvoji dronů zůstávají balistické rakety jednou z n...
    De Beers za zlomek původní hodnoty. Anglo American jedná o prodeji diamantového impéria
    29.07.2026 14:48
    De Beers za zlomek původní hodnoty. Anglo American jedná o prodeji diamantového impéria
    Těžařská skupina Anglo American se podle médií přiblížila dohodě o pro...
    Akcie po rozhodnutí Fedu kolísaly, růst cen ropy zvýšil nervozitu trhu
    29.07.2026 22:01
    Akcie po rozhodnutí Fedu kolísaly, růst cen ropy zvýšil nervozitu trhu
    Americké akcie dnes po zveřejnění rozhodnutí Fedu výrazně kolísaly. Ce...


    Váš názor
    Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
    Aktuální komentáře
    29.07.2026
    23:07Meta po výsledcích padá o 8 %, Microsoft těží ze silného růstu Azure
    22:15Fed ponechává sazby beze změny ale šířící se disent avizuje růst v září
    22:01Akcie po rozhodnutí Fedu kolísaly, růst cen ropy zvýšil nervozitu trhu  
    17:03Umělá inteligence, nebo budovatelský boom v Číně: Kolik by to vlastně mělo vynášet?
    15:14Balistické rakety mění podobu válek. Nové zbrojní závody otevírají příležitosti i pro obranný průmysl
    14:48De Beers za zlomek původní hodnoty. Anglo American jedná o prodeji diamantového impéria
    13:32SK Hynix roste rekordním tempem, ale trhu to nestačí. AI lídr doplatil na přehnaná očekávání  
    12:37Klid na Blízkém východě skončil a SK Hynix nepřesvědčil. Čeká se na Fed a velký tech  
    11:23Morgan Stanley radí vsadit na kombinaci kvality a dividendy
    9:33Rozbřesk: Rozhodnutí Fedu v mlze, aneb dokáže Warsh zpacifikovat ostatní, aby sazby nezvedli?
    8:49Erste výrazně zvyšuje ambice, Íránský konflikt se znovu vyhrotil a SK Hynix zklamal  
    6:04Je Musk zodpovědný vůči AI, ale hovoří nezodpovědné nesmysly o Evropě?
    28.07.2026
    22:00AI akcie zažily další výplach, ale zbytek Wall Street mírně rostl  
    17:08V Číně už roky probíhá to, čeho se trhy obávají v USA
    15:28Citadel jde proti trhu. Zvýšení sazeb očekává už tuto středu
    14:29Coca-Cola překonala očekávání a zlepšila výhled. Tahounem jsou nápoje bez cukru i fotbalový šampionát
    14:26Boeing sice dál zůstává ve ztrátě, ale návrat k pozitivnímu cash flow potěšil investory
    14:01Čínský průlom vyděsil investory. Akcie ASML se propadly, její konkurenční postavení zůstává
    12:40Goldman Sachs: Hedge fondy stále věří umělé inteligenci
    12:13Výrobci pamětí propadají a tíží celý sektor, zatímco levnější ropa svědčí Evropě  

    Související komentáře
    Nejčtenější zprávy dne
    Nejčtenější zprávy týdne
    Nejdiskutovanější zprávy týdne
    Kalendář událostí
    ČasUdálost
    20:00USA - Jednání Fedu, základní sazba
    UDÁLOSTI ONLINE
    Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
    Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět