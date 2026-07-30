BMW doplácí na krizi v Číně. Zisk automobilky se propadl o více než třetinu

ve druhém čtvrtletí čelilo výraznému zhoršení hospodaření, když zisk před zdaněním meziročně klesl o 35 %. Hlavním problémem zůstává čínský trh, kde se prodeje automobilky propadly téměř o třetinu pod tlakem domácích výrobců a měnících se spotřebitelských preferencí. Vedení upozorňuje na náročné podmínky v automobilovém průmyslu a připravuje další opatření ke zvýšení efektivity, včetně plánovaného snižování počtu zaměstnanců v Německu.
Zisk před zdaněním německého výrobce luxusních aut ve druhém čtvrtletí klesl o 35 procent na 1,7 miliardy eur (41,1 miliardy Kč). Výsledky negativně ovlivnil prudký propad prodeje v Číně a pokles spotřebitelské důvěry na Blízkém východě. Výnosy klesly o 7,9 procenta na 31,3 miliard eur. Oznámila to společnost v dnešní tiskové zprávě.
V segmentu osobních automobilů se provozní zisk propadl o více než 60 procent na 629 milionů eur. Provozní zisk v segmentu finančních služeb stoupl o 9,5 procenta na 647 milionů eur. tak ve druhém čtvrtletí vydělala více na financování a leasingu vozů než na jejich výrobě, což je pro automobilku nezvyklá situace.
Největší problémy má v Číně. Největší automobilový trh světa, který byl dříve pro mnichovskou automobilku spolehlivým zdrojem vysokých zisků, se nyní stal slabým místem. Prodeje na čínském trhu výrazně klesají a zároveň tam sílí konkurence domácích automobilek. Ve druhém čtvrtletí se prodej v Číně propadl téměř o třetinu. Již v červnu automobilka snížila výhled zisku na letošní rok, zejména kvůli horším výsledkům v Číně.
"Automobilový průmysl čelí rychle se stupňujícím výzvám - intenzivní globální konkurence, rostoucí regionální regulační požadavky a dopady geopolitických konfliktů budou v nadcházejících letech utvářet náš obchodní model," uvedl generální ředitel Milan Nedeljković s tím, že je důležité udržet firmu efektivní a schopnou rychle reagovat na změny. Finanční ředitel Walter Mertl dodal, že konkurence na globálním automobilovém trhu se zostřila a je potřeba snížit náklady.
Společnost však potvrdila celoroční výhled na celý letošní rok. Ten předpokládá provozní marži v segmentu osobních automobilů v rozmezí jeden až tři procenta. Ve druhém čtvrtletí se marže snížila na 2,3 procenta z 5,4 procenta loni.
BMW se dlouhou dobu vypořádávala s krizí o něco lépe než zbývající velké německé automobilové koncerny - a Mercedes-Benz. Nyní se situace mění a rychlý obrat zatím není na dohled. Hospodářské výsledky ve druhé polovině roku negativně ovlivní náklady na plánovanou restrukturalizaci a ani podmínky na globálním automobilovém trhu nejsou natolik příznivé, aby bylo možné očekávat rychlé zotavení, varovala agentura DPA.
Přední světové agentury s odvoláním na své zdroje ve středu informovaly, že plánuje do konce roku 2027 zrušit v Německu 8000 pracovních míst. Snižování počtu zaměstnanců se má uskutečnit formou programu dobrovolného odchodu. Po celém světě má zhruba 154.000 zaměstnanců, z toho v Německu 84.000.