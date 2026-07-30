Erste překonala odhady a zvýšila výhled. Do roku 2030 chce více než zdvojnásobit zisk na akcii

Group ve druhém čtvrtletí překonala očekávání trhu na úrovni čistého zisku i provozní výkonnosti a současně zvýšila celoroční výhled. Zároveň představila strategii do roku 2030, podle níž chce banka více než zdvojnásobit zisk na akcii na více než 15 eur a dlouhodobě udržet návratnost kapitálu nad 20 %. Ambiciózní plán potvrzuje sebevědomí managementu ohledně dalšího růstu středoevropského regionu, rozvoje správy aktiv, možných akvizic i pokračující štědré návratnosti kapitálu akcionářům.
Čisté úrokové výnosy vzrostly ve druhém kvartálu na 2,71 mld. EUR (lehce nad odhadem Patrie 2,70 mld. EUR) z 1,91 mld. EUR před rokem díky růstu úvěrů na Slovensku, v ČR a Maďarsku a nižším úrokovým nákladům na klientské vklady, zejména v Rakousku. Významně přispělo také Polsko.
Čisté výnosy z poplatků a provizí se zvýšily na 964 mil. EUR (odhad Patrie 976 mil. EUR) z loňských 762 mil. EUR, a to napříč téměř všemi hlavními trhy i kategoriemi výnosů, ovšem mezikvartálně stagnovaly. Čistý zisk z obchodování vzrostl na 234 mil. EUR (ze 104 mil. EUR loni). Čistý zisk vzrostl na 1,10 mld. EUR (vs odhad Patrie 1,05 mld. EUR) z loňských 921 mil. EUR.
Provozní výnosy dosáhly 4,0 mld. EUR (vs 2,9 mld. EUR loni a 3,9 mld. EUR v 1Q a vs odhad Patrie 3,98 mld. EUR), zatímco provozní náklady sice meziročně vzrostly na 1,77 mld. EUR (z loňských 1,36 mld. EUR a v souladu s odhadem Patrie), ale mezikvartálně kosmeticky klesly. Za celé první pololetí byly zaúčtovány integrační náklady ve výši 73 mil. EUR, ostatní správní náklady se zvýšily na 1,075 mld. EUR (+33,1 % z 808 mil. EUR), z toho 269 mil. EUR připadalo na Polsko.
Provozní zisk vzrostl na 2,25 mld. EUR z loňských 1,51 mld. EUR a i z 2,17 mld. EUR v 1Q. Poměr nákladů k výnosům klesl na 43,92 % z loňských 47,50 %.
Podíl úvěrů v selhání (NPL ratio) na hrubých klientských úvěrech se mírně zlepšil na 2,3 % z 2,4 % v 1Q a 2,5 % loni. Míra krytí problémových úvěrů opravnými položkami (bez zohlednění zajištění) činila 68,4 % oproti 73,6 % loni.
Erste po silném prvním pololetí zvýšila výhled na rok 2026 a nově očekává návratnost hmotného kapitálu (ROTE) nad 20 % a růst zisku na akcii (EPS) o více než 20 %. Banka předpokládá růst úvěrů o 6 až 8 %, zvýšení čistého úrokového výnosu zhruba o 5 % a poplatkových výnosů o 7 až 9 %, přičemž poměr nákladů k výnosům by měl klesnout pod 47 %.
Po plné konsolidaci Polska očekává čisté úvěry kolem 290 mld. EUR, čistý úrokový výnos přes 11 mld. EUR a čistý zisk skupiny nad 4 mld. EUR navzdory integračním a účetním nákladům spojeným s polskou akvizicí.
Ještě důležitější je nová strategie do roku 2030, v rámci níž chce více než zdvojnásobit EPS na více než 15 EUR, což odpovídá průměrnému ročnímu růstu kolem 15 %, a současně udržet ROTE nad 20 %. Ambice stojí na pokračujícím růstu středoevropských ekonomik, organické expanzi úvěrů a správy aktiv, možných akvizicích v regionu, vyšší provozní efektivitě a pokračujících dividendách a zpětných odkupech akcií.