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    Dlouhodobý investiční produkt láká čím dál více Čechů. Za dva a půl roku do něj vložili přes 12 miliard korun

    Dlouhodobý investiční produkt láká čím dál více Čechů. Za dva a půl roku do něj vložili přes 12 miliard korun

    30.07.2026 10:48
    Autor: Redakce, Patria.cz

    Dlouhodobý investiční produkt (DIP), který stát zavedl na začátku roku 2024 jako nový nástroj pro zajištění na stáří, si rychle získává oblibu mezi českými investory. Ke konci letošního června ho využívalo již 266 tisíc lidí a objem investovaného majetku přesáhl 12 miliard korun.

    Do dlouhodobého investičního produktu (DIP), který má sloužit k zajištění na stáří, vložilo za dva a půl roku peníze 266.000 Čechů, vyplývá to ze statistik Asociace pro kapitálový trh (AKAT). V rámci DIPu může klient investovat do akcií, dluhopisů, podílových fondů, spořicích či termínovaných účtů. Koncem června bylo v DIP 12,1 miliardy , z toho tři procenta tvořily depozita, 91 procent investiční fondy a šest procent ostatní investice.

    Stát rozšířil možnosti, kterými si Češi mohou spořit na stáří, o takzvaný DIP od začátku předloňského roku. Nabízí jej finanční instituce, tedy banky, investiční společnosti či obchodníci s cennými papíry. Lidé mohou odkládat peníze na důchod také prostřednictvím účastnických a transformovaných fondů penzijního připojištění, které má v ČR téměř polovina občanů.

    Nejlepší DIP má podle analýzy Patria Finance, spadající do skupiny ČSOB. K prvenství ji dovedly nízké poplatky a široká nabídka investic, která zahrnuje akcie či fondy od ČSOB či její belgické mateřské skupiny KBC a desítky ETF, což jsou burzovně obchodované fondy, jež kopírují různé indexy, typicky akciové. Právě pro ně nabízí Patria i program pravidelných investic s frakčním nákupem, kdy má investor možnost koupit pouze část akcie.

    DIP se během krátké doby stal jedním z nejrychleji rostoucích nástrojů dlouhodobého zajištění na stáří, uvedla výkonná ředitelka AKAT Jana Brodani. "Zásadní je, že 97 procent peněz směřuje do investičních nástrojů. DIP tak není jen daňově zvýhodněné spoření, ale skutečný investiční pilíř, který může významně posílit finanční zabezpečení lidí ve stáří," dodala.

    Stabilní trend růstu počtu nově uzavřených smluv DIP vnímá předseda asociace Jaromír Sladkovský jako příslib do budoucna. Z pohledu nepříznivého demografického vývoje v Česku a významné zátěže penzí pro současný státní rozpočet je podle něj zřejmé, že schopnost generace dnešních čtyřicátníků a mladších generací postarat se o sebe skrze dlouhodobé investování, jako je DIP, doplňkové penzijní spoření a individuální investování, bude zásadní. Bude určující v jejich možnostech rozhodnout se samostatně, kdy půjdou do důchodu a jak vysokou životní úroveň si v postproduktivním věku zachovají, dodal..

    Počet lidí, kteří si spoří na penzi se státním příspěvkem v takzvaném třetím pilíři penzijního systému, klesl podle statistik ministerstva financí v prvním čtvrtletí letošního roku o 4000 na 3,91 milionu. V transformovaných fondech, kam už lidé nemohou vstupovat, bylo koncem března 1,687 milionu lidí. Bylo to o 63.000 méně než na konci roku 2025. Doplňkové penzijní spoření, které penzijní připojištění od roku 2013 nahradilo, mělo 2,23 milionu lidí. V jeho účastnických fondech počet lidí letos stoupl o 59.000.

     

     

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