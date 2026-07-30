I přes pokles čistého zisku Komerční banka překonala odhady a dividenda má dosáhnout 80 % zisku

ve druhém čtvrtletí doručila nižší čistý zisk, ale navýšila provozní výnosy i čistý úrokový výnos. Vedení zůstává optimistické a očekává další růst úvěrů i vkladů v návaznosti na oživení české ekonomiky.
Komerční bance ve druhém kvartálu vzrostl čistý úrokový výnos na 6,5 mld. Kč v souladu s odhadem Patrie (vs 6,40 mld. Kč loni). Čisté výnosy z poplatků vzrostly na 1,8 mld. Kč (odhad Patrie 1,69 mld. Kč) z loňských 1,65 mld. Kč. Čistý zisk náležející akcionářům meziročně klesl na 4,51 mld. Kč (odhad Patrie 4,39 mld. Kč) z loňských 4,64 mld. Kč.
Čisté provozní výnosy narostly na 9,36 mld. Kč (odhad Patrie 9,33 mld. Kč) z loňských 9,04 mld. Kč. Provozní náklady v podstatě meziročně stagnovaly na 4,10 mld. Kč (odhad Patrie 4,02 mld. Kč). Provozní zisk tak skončil meziročně výše na 5,26 mld. Kč (odhad Patrie) proti loňským 4,91 mld. Kč.
"Výborné obchodní výsledky se pozitivně promítly do výnosů banky, ale silná konkurence na úvěrovém i depozitním trhu omezovala zejména růst úrokových výnosů," uvedl generální ředitel Jan Juchelka.
očekává, že v roce 2026 poroste česká ekonomika zhruba o 2,1 %, což by mělo podpořit další růst úvěrů i vkladů. Cílí tak na vyšší jednociferný růst úvěrového portfolia i klientských depozit, střední jednociferný růst výnosů a stabilní náklady, zatímco náklady na riziko by měly zůstat velmi nízké kolem 10 bazických bodů. Díky pokračující digitalizaci (KB+), příznivému vývoji v retailovém i korporátním bankovnictví a ukončení mimořádné daně z neočekávaných zisků chce v roce 2026 dosáhnout návratnosti vlastního kapitálu (ROE) 13 až 14 % a poměru nákladů k výnosům 44 až 45 %, přičemž plánuje navrhnout dividendu ve výši 80 % konsolidovaného čistého zisku.