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    I přes pokles čistého zisku Komerční banka překonala odhady a dividenda má dosáhnout 80 % zisku

    I přes pokles čistého zisku Komerční banka překonala odhady a dividenda má dosáhnout 80 % zisku

    30.07.2026 8:51
    Autor: Gabriela Rainová, Patria Finance

    Komerční banka ve druhém čtvrtletí doručila nižší čistý zisk, ale navýšila provozní výnosy i čistý úrokový výnos. Vedení zůstává optimistické a očekává další růst úvěrů i vkladů v návaznosti na oživení české ekonomiky.

    Komerční bance ve druhém kvartálu vzrostl čistý úrokový výnos na 6,5 mld. v souladu s odhadem Patrie (vs 6,40 mld. loni). Čisté výnosy z poplatků vzrostly na 1,8 mld. (odhad Patrie 1,69 mld. Kč) z loňských 1,65 mld. . Čistý zisk náležející akcionářům meziročně klesl na 4,51 mld. (odhad Patrie 4,39 mld. Kč) z loňských 4,64 mld. .

    Čisté provozní výnosy narostly na 9,36 mld. (odhad Patrie 9,33 mld. Kč) z loňských 9,04 mld. . Provozní náklady v podstatě meziročně stagnovaly na 4,10 mld. (odhad Patrie 4,02  mld. Kč). Provozní zisk tak skončil meziročně výše na 5,26 mld. (odhad Patrie) proti loňským 4,91 mld. .

    "Výborné obchodní výsledky se pozitivně promítly do výnosů banky, ale silná konkurence na úvěrovém i depozitním trhu omezovala zejména růst úrokových výnosů," uvedl generální ředitel Komerční banky Jan Juchelka. 

    Komerční banka očekává, že v roce 2026 poroste česká ekonomika zhruba o 2,1 %, což by mělo podpořit další růst úvěrů i vkladů. Cílí tak na vyšší jednociferný růst úvěrového portfolia i klientských depozit, střední jednociferný růst výnosů a stabilní náklady, zatímco náklady na riziko by měly zůstat velmi nízké kolem 10 bazických bodů. Díky pokračující digitalizaci (KB+), příznivému vývoji v retailovém i korporátním bankovnictví a ukončení mimořádné daně z neočekávaných zisků chce KB v roce 2026 dosáhnout návratnosti vlastního kapitálu (ROE) 13 až 14 % a poměru nákladů k výnosům 44 až 45 %, přičemž plánuje navrhnout dividendu ve výši 80 % konsolidovaného čistého zisku.

     
     

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