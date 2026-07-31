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    Menší trpělivost s Teslou i s umělou inteligencí

    Menší trpělivost s Teslou i s umělou inteligencí

    31.07.2026 6:09
    Autor: Redakce, Patria.cz

    Dan Ives z Yorkville Ives & Co. na CNBC řekl, že investorům s Teslou dochází trpělivost. Tesla přitom podle něj není automobilkou, klíčové jsou její projekty a plány mimo tuto oblast. Do nich ale musí hodně investovat, v tom smyslu se tedy podobá firmám jako Alphabet, které také intenzivně investují do nových technologií. K tématu vysokých výdajů na nové technologie a reakcí akciového trhu pak své řekl i Steve Eisman, který se už nějakou dobu přiklání ke skeptičtějšímu investičnímu pohledu.

    V případě hyperscalerů je důležité, aby se dostavila odpovídající návratnost investic do umělé inteligence, v případě Tesly zase návratnost do „fyzické AI“. Tedy například do robotů, které společnost vyvíjí a chce vyrábět. Ives k tomu dodal, že Musk na tom pracuje a zopakoval, že „AI revoluce je stále ve své počáteční fázi“. A zmínil i to, že podle něj je pravděpodobné, že se SpaceX spojí s Teslou.



    Na CNBC se také diskutovalo o tom, že investoři se nyní zaměřují spíše na firmy, jejichž byznys model je nenáročný na investiční výdaje. Posun v sentimentu se mimo jiné projevuje na růstu sazeb u některých půjček financujících novou AI infrastrukturu. CNBC k tomu přidala následující graf vývoje ceny pětiletého CDS společnosti Oracle. CDS je pojištěním proti neschopnosti společnosti splácet své závazky a podle CNBC jej nyní investoři využívají i jako nástroj pojištění proti větším tenzím na aktivech spojených s umělou inteligencí. Graf také ukazuje, jak cena tohoto derivátu roste s tím, jak se v očích investorů zvyšuje riziko neschopnosti splácet dluhy.

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    Tématu vysokých investic do nových technologií se na svém Youtube kanálu věnoval i Steve Eisman. Poslední týden podle něj ukázal, že „debata se tu posunula“. Před rokem „se všichni radovali, když společnosti zvyšovaly své investiční výdaje do umělé inteligence.“ Nyní se klade důraz na to, jestli se tyto investice vyplatí. Podnikatelské modely se posunuly k velké kapitálové intenzitě a je otázkou, kdo a zda někdo bude mít vůbec nějakou udržitelnou konkurenční výhodu. K tomu se objevují modely z Číny, které stojí mnohem méně a roste pravděpodobnost cenových válek.



    Podle Eismana se na akciovém trhu zvyšuje nervozita, a to se jasně projevilo, když své výsledky za poslední čtvrtletí zveřejnil Google. Jeho plány na další investice do AI a vývoj volného toku hotovosti, do kterého se tyto výdaje přímo promítají, totiž přinesly silnou negativní reakci trhu. Podobné to podle Eismana bylo s akciemi Tesly. Eisman sám považuje zveřejněná čísla Googlu „za maximálně smíšená“. Pozitivní je hlavně vývoj tržeb a cloudových služeb. Negativně vyznívá zmíněný volný tok hotovosti, který je v červených číslech. Navíc firma plánuje další růst investic do AI. Tesla také vykázala „velmi smíšené výsledky… Tržby byly dobré, problémem jsou marže,“ do kterých se promítá i značné omezení vládní podpory pro elektromobily. Volný tok hotovosti se pak i u této společnosti po dvou letech přesunul do záporu, ačkoliv tržby rostly.




     

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