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    Dluhy domácností v ČR u bank v červnu stouply o 26,5 miliard na 2,72 bilionu Kč

    Dluhy domácností v ČR u bank v červnu stouply o 26,5 miliard na 2,72 bilionu Kč

    31.07.2026 12:09
    Autor: ČTK

    Dluhy domácností v Česku u bank se v červnu meziměsíčně zvýšily o 26,5 miliardy na 2,72 bilionu korun. Objem úvěrů pro nefinanční podniky stoupl o zhruba 38 miliard na 1,62 bilionu korun. Vyplývá to z předběžných údajů, které dnes zveřejnila Česká národní banka (ČNB). V meziročním srovnání u domácností dluhy vzrostly asi o 251 miliard a u firem zhruba o 140 miliard korun.

    Dluhy domácností u bank se trvale zvyšují od února 2016. Výjimkou byl duben 2022, kdy se meziměsíčně snížily, což ale bylo podle centrální banky kvůli odebrání bankovní licence české pobočce ruské Sberbank.

    Většinu dluhů domácností tvoří úvěry na bydlení, v červnu to bylo 77 procent. Meziměsíčně objem hypoték a dalších úvěrů na bydlení stoupl o 0,9 procenta na 2,08 bilionu , uvedla ČNB v komentáři.

    Objem dluhů firem na rozdíl od domácností kolísá. Za posledních 12 měsíců se dluhy nefinančních podniků snížily v červenci a říjnu, v ostatních měsících rostly.

    Z pohledu původní doby splatnosti zůstávají u českých firem dominantní dlouhodobé úvěry, které podle ČNB ve sledovaném měsíci tvořily 54 procent celkového objemu a meziměsíčně se jejich hodnota zvýšila o devět miliard na 857 miliard korun. Stouply také střednědobé a krátkodobé úvěry. Naopak mírně se snížil proti květnu objem nevýkonných úvěrů, doplnila centrální banka.

    ČNB zveřejňuje bankovní statistiku každý měsíc. V dubnu byla sestavena ze zdrojových dat 42 aktivně působících bank a poboček zahraničních bank, bez ČNB.


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