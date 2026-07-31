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    Microsoft píše historii, Amazon překvapil cloudem a Apple zklamal službami

    Microsoft píše historii, Amazon překvapil cloudem a Apple zklamal službami

    31.07.2026 8:40
    Autor: Gabriela Rainová, Patria Finance

    Amazon překvapil nejrychlejším růstem cloudové divize AWS za téměř pět let, zatímco Microsoft díky akceleraci platformy Azure zaznamenal největší jednodenní nárůst tržní hodnoty akcie v historii. Naopak Apple navzdory silnému růstu tržeb a zisku čelil mírnému zklamání kvůli slabším než očekávaným výsledkům segmentu služeb. Pozitivní sentiment dnes podporují rostoucí evropské i americké futures.

    Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 +0,9 %, FTSE 100 +0,3 % a DAX +0,6 %. Futures na americké akciové indexy: Dow Jones mini +0,4 %, S&P 500 mini +0,5 % a Nasdaq 100 mini +1,3 %.

    UBS drží na Erste Bank doporučení „buy“ a zvyšuje cílovou cenu na 125 EUR ze 112 EUR.

    Apple ve třetím finančním čtvrtletí zvýšil čistý zisk meziročně o 27 procent na 29,8 miliardy dolarů. Akcie podniku nicméně po zveřejnění výsledků oslabily, protože tržby ze služeb zaostaly za očekáváním analytiků, napsal server CNBC. Celkové tržby společnosti Apple meziročně o 16 procent na 109,4 miliardy dolarů. Tržby z prodeje telefonů iPhone se zvýšily dokonce o 22 procent na 54,3 miliardy dolarů. Zisk na akcii vzrostl na 2,02 dolaru z 1,57 dolaru před rokem. Překonal tak očekávání analytiků, kteří jej podle průzkumu společnosti FactSet odhadovali v průměru na 1,79 dolaru, napsala agentura AP. Tržby ze služeb se meziročně zvýšily o 12 procent na 30,74 miliardy dolarů. Analytici však předpokládali, že se vyšplhají až na 31,22 miliardy dolarů.

    Amazon ve druhém čtvrtletí výrazně překonal očekávání trhu díky silnému růstu cloudové divize AWS, jejíž tržby vzrostly o 37 % na 42,2 mld. USD, nejrychlejším tempem od konce roku 2021. Celkové tržby společnosti vzrostly o 20 % na 200,6 mld. USD a dařilo se i e-commerce segmentu, kde online prodeje stouply o 15 %. Firma zároveň výrazně navyšuje investice do umělé inteligence a datových center, když zvýšila letošní plán kapitálových výdajů na 220 mld. USD. Tyto investice sice vedly k zápornému volnému cash flow, investoři je však vnímají pozitivně vzhledem k rychlému růstu AWS a AI byznysu, což po zveřejnění výsledků poslalo akcie Amazonu v poobchodní fázi o více než 9 % výše.

    Microsoft se ve čtvrtek zapsal do historie kapitálových trhů, když jeho tržní hodnota během jediného dne vzrostla téměř o půl bilionu dolarů, což představuje největší jednodenní nárůst hodnoty jakékoli akcie v historii. Akcie prudce posílily poté, co společnost oznámila, že tržby cloudové platformy Azure ve fiskálním čtvrtém čtvrtletí vzrostly o 43 %, nejrychlejším tempem od začátku roku 2022. Rozsah tohoto růstu byl natolik mimořádný, že převýšil celkovou hodnotu akciových trhů řady zemí. Hodnota, kterou Microsoft během jediného dne přidal, je vyšší než celková tržní kapitalizace akciových trhů například v Jihoafrické republice, Turecku, Finsku nebo Vietnamu.

    Japonský jen ve čtvrtek vůči americkému dolaru zaznamenal nejvýraznější posílení za více než dva roky. Deník Nikkei informoval, že japonské úřady znovu intervenovaly na devizovém trhu ve snaze podpořit dlouhodobě oslabující měnu. V průběhu obchodování v New Yorku jen zpevnil vůči dolaru až o 3,3 %, což byl největší intradenní pohyb od prosince 2023. Tehdy guvernér Bank of Japan Kazuo Ueda naznačil, že centrální banka je připravena ukončit režim záporných úrokových sazeb, který byl v té době posledním svého druhu mezi vyspělými ekonomikami. Obchodování nakonec uzavřel na úrovni 159,53 JPY za dolar.

     

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