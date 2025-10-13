Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články  
Nervozita z obchodní války zvolna klesá a akcie se snaží zvedat

Nervozita z obchodní války zvolna klesá a akcie se snaží zvedat

13.10.2025 12:13
Autor: Tomáš Vlk, Patria Finance

Páteční obchodování zasáhlo náhlé vyhrocení obchodní přestřelky mezi USA a Čínou. Předchozí zprávy trhy vstřebaly, pak je ale dostal pod tlak Donald Trump svým oznámením navýšení cel na Čínu o dodatečných 100 procent. Přes víkend se hrany otupily a Trump vybídl k jednání. Snahou je pravděpodobně tak jako dříve zrušení čínských kontrol na vývoz vzácných zemin výměnou za odložení cel. A vzhledem k tomu, že mají cla platit až od 1. listopadu, by na trzích měla převládnout víra, že se to zvládne. 

Pondělní obchodování v Evropě je zelené, a to hlavně pro nizozemský trh, kde index AEX stoupá o procento. Půl procenta si připisuje německý DAX nebo francouzský CAC40, zatímco londýnský FTSE100 registruje pouze drobné zisky. Téměř dvě procenta v plusu jsou potom futures na Nasdaq , který dostal v pátek výraznou ránu. 

Dluhopisy si v pátek polepšily, načež své zisky drží, případně dál mírně rozšiřují. Eurodolar se nachází u 1,1600, když jen mírně slevil z pátečního nárůstu. Zlato pokračuje vzhůru nad 4070 dolarů. V makro kalendáři toho dnes příliš není a firemní výsledky v rámci nové sezóny se rozjedou také až v následujících dnech. Koruna zůstává vůči euru v klidu.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 12:13 SEČ:
Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CZK/EUR 24.3316 0.0892 24.3531 24.2988
CZK/USD 20.9945 0.3101 21.0130 20.9085
HUF/EUR 392.4901 0.0753 392.5832 391.2721
PLN/EUR 4.2623 -0.0408 4.2661 4.2575
Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CNY/EUR 8.2656 -0.2705 8.2930 8.2471
JPY/EUR 176.3745 -0.3686 176.9303 176.1521
JPY/USD 152.1920 0.2035 152.4340 151.7200
USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
GBP/EUR 0.8691 0.1273 0.8708 0.8688
CHF/EUR 0.9314 0.3258 0.9318 0.9297
NOK/EUR 11.6688 -0.7802 11.7383 11.6683
SEK/EUR 11.0219 -0.2182 11.0578 11.0169
USD/EUR 1.1589 -0.2784 1.1630 1.1582
Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
AUD/USD 1.5333 -0.3088 1.5406 1.5307
CAD/USD 1.4002 -0.0410 1.4011 1.3983
* vůči závěru evropského obchodování z předchozího dne

Pozn. Aktuální kurzy měn najdete v sekci Měny&Sazby - Online - Měny



 

Čtěte více:

Výjimečný krok? Nizozemí přebírá kontrolu nad klíčovým dodavatelem polovodičů pro autoprůmysl i elektroniku, vlastněným Čínou
13.10.2025 10:28
Výjimečný krok? Nizozemí přebírá kontrolu nad klíčovým dodavatelem polovodičů pro autoprůmysl i elektroniku, vlastněným Čínou
Nizozemská vláda se rozhodla převzít kontrolu nad polovodičovým produc...
Komárkův Allwyn se spojí s řeckým OPAP a zamíří na burzu v Londýně či New Yorku
13.10.2025 10:46
Komárkův Allwyn se spojí s řeckým OPAP a zamíří na burzu v Londýně či New Yorku
Nadnárodní provozovatel sázkových her Allwyn se spojí s řeckou sázkovo...
Wall Street startuje výsledkovou sezónu. Co čekat od bank a firem z S&P 500?
13.10.2025 11:24
Wall Street startuje výsledkovou sezónu. Co čekat od bank a firem z S&P 500?
Výsledková sezóna za třetí kvartál se rozbíhá tento týden, tradičně v ...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
13.10.2025
13:58MONETA Money Bank, a.s.: Pozvánka na valnou hromadu
13:31Nobelovka za ekonomii míří letos trojici Mokyr, Aghion a Howitt za výzkum vlivu inovací na hospodářský růst
13:21Týdenní výhled: Po další přestřelce v celní válce přichází zklidnění  
12:13Nervozita z obchodní války zvolna klesá a akcie se snaží zvedat  
11:24Wall Street startuje výsledkovou sezónu. Co čekat od bank a firem z S&P 500?
10:46Komárkův Allwyn se spojí s řeckým OPAP a zamíří na burzu v Londýně či New Yorku
10:28Výjimečný krok? Nizozemí přebírá kontrolu nad klíčovým dodavatelem polovodičů pro autoprůmysl i elektroniku, vlastněným Čínou
9:06Rozbřesk: Čína vrací úder, aneb rozjíždí se další kolo obchodních válek?
8:52Dva scénáře restrukturalizace ČEZ, další vlna celní roztržky USA-Čína a zlato na novém rekordu  
8:45Zlato i stříbro na nových rekordech
6:49Klesají obavy z bubliny na amerických akciích?
12.10.2025
9:03Víkendář: Příliš AI ovlivňuje lidský mozek
11.10.2025
8:57Víkendář: AI může pomáhat, ale i zradit a vyhrožovat nám
10.10.2025
22:08Prudká korekce na amerických akciích  
17:10Bublina na trhu být nemůže…
16:02Bankrot First Brands odhaluje slabiny systému. Pojišťovny se připravují na vlnu nároků
15:57Ray Dalio: USA směřují k dluhové krizi a společenskému konfliktu
13:54Dolar otáčí a posiluje. Sázky na jeho pokles se začínají hroutit  
13:10Dodávky Stellantis oživují. Nový CEO přepisuje plány
12:31Richard Podpiera sjednotí řízení investičních produktů a služeb skupiny ČSOB

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
Nebyla nalezena žádná data
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět