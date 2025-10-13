Nervozita z obchodní války zvolna klesá a akcie se snaží zvedat

Páteční obchodování zasáhlo náhlé vyhrocení obchodní přestřelky mezi USA a Čínou. Předchozí zprávy trhy vstřebaly, pak je ale dostal pod tlak Donald Trump svým oznámením navýšení cel na Čínu o dodatečných 100 procent. Přes víkend se hrany otupily a Trump vybídl k jednání. Snahou je pravděpodobně tak jako dříve zrušení čínských kontrol na vývoz vzácných zemin výměnou za odložení cel. A vzhledem k tomu, že mají cla platit až od 1. listopadu, by na trzích měla převládnout víra, že se to zvládne.
Pondělní obchodování v Evropě je zelené, a to hlavně pro nizozemský trh, kde index AEX stoupá o procento. Půl procenta si připisuje německý DAX nebo francouzský CAC40, zatímco londýnský FTSE100 registruje pouze drobné zisky. Téměř dvě procenta v plusu jsou potom futures na Nasdaq , který dostal v pátek výraznou ránu.
Dluhopisy si v pátek polepšily, načež své zisky drží, případně dál mírně rozšiřují. Eurodolar se nachází u 1,1600, když jen mírně slevil z pátečního nárůstu. Zlato pokračuje vzhůru nad 4070 dolarů. V makro kalendáři toho dnes příliš není a firemní výsledky v rámci nové sezóny se rozjedou také až v následujících dnech. Koruna zůstává vůči euru v klidu.
Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 12:13 SEČ:
|CZK/EUR
|24.3316
|0.0892
|24.3531
|24.2988
|CZK/USD
|20.9945
|0.3101
|21.0130
|20.9085
|HUF/EUR
|392.4901
|0.0753
|392.5832
|391.2721
|PLN/EUR
|4.2623
|-0.0408
|4.2661
|4.2575
|CNY/EUR
|8.2656
|-0.2705
|8.2930
|8.2471
|JPY/EUR
|176.3745
|-0.3686
|176.9303
|176.1521
|JPY/USD
|152.1920
|0.2035
|152.4340
|151.7200
|GBP/EUR
|0.8691
|0.1273
|0.8708
|0.8688
|CHF/EUR
|0.9314
|0.3258
|0.9318
|0.9297
|NOK/EUR
|11.6688
|-0.7802
|11.7383
|11.6683
|SEK/EUR
|11.0219
|-0.2182
|11.0578
|11.0169
| USD/EUR
|1.1589
|-0.2784
|1.1630
|1.1582
|AUD/USD
|1.5333
|-0.3088
|1.5406
|1.5307
|CAD/USD
|1.4002
|-0.0410
|1.4011
|1.3983