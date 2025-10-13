Výjimečný krok? Nizozemí přebírá kontrolu nad klíčovým dodavatelem polovodičů pro autoprůmysl i elektroniku, vlastněným Čínou

Nizozemská vláda se rozhodla převzít kontrolu nad polovodičovým producentem Nexperia, který sídlí v Nizozemí a je odnoží čínské Wingtech Technology. Specializuje se na rozsáhlý objem produkce pro automobilový průmysl nebo spotřební zboží. Vláda se odkázala na evropskou normu "Goods Availability Act" a argumentuje obranou před nedostatkem zboží/vstupů kritického významu. Akcie Wingtech v Šanghaji odpověděly poklesem o na trhu maximálních 10 % (pak následuje přerušení obchodování), uvedla CNBC.
Vláda krok podložila obavami, že podnik předá klíčové technologie mateřské firmě Wingtech z Číny. Nizozemské ministerstvo hospodářství označilo svou intervenci za výjimečný krok, je podle něj reakcí na signály závažných nedostatků v podniku. Mluvčí vlády dnes uvedl, že Spojené státy do rozhodnutí nezasahovaly, informuje agentura Reuters.
"Tyto signály jsou hrozbou pro kontinuitu a ochranu klíčových technologických znalostí a schopností na nizozemské a evropské půdě," uvedlo ministerstvo hospodářství. "Ztráta těchto schopností by mohla představovat riziko pro ekonomickou bezpečnost Nizozemska i Evropy," dodalo.
Opatření by mohlo zvýšit napětí mezi Čínou a Evropou. Nizozemské vládě umožňuje rušit či blokovat rozhodnutí vedení podniku, která považuje za škodlivá. Podnik ale může pokračovat ve výrobě. Nexperia masově vyrábí počítačové čipy pro automobilový sektor nebo spotřební elektroniku.
Obavy ze ztráty konkurenceschopnosti dávají najevo i Spojené státy. Administrativa prezidenta Donalda Trumpa letos například americké firmě nařídila, aby do Číny omezila vývoz čipů H20 určených pro umělou inteligenci (AI).
Společnost Wingtech uvedla, že její kontrola nad divizí Nexperia bude v důsledku nizozemského nařízení a soudních rozhodnutí dočasně omezena. Dodala, že situaci konzultuje s právníky. Akcie firmy Wingtech dnes na burze v Šanghaji oslabily o deset procent.
Společnost Nexperia byla v minulosti součástí nizozemské skupiny . Firma Wingtech ji koupila v roce 2018 zhruba za 3,63 miliardy dolarů (podle současného kurzu přibližně 76 miliard Kč).