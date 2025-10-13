Hledat v komentářích

Dva scénáře restrukturalizace ČEZ, další vlna celní roztržky USA-Čína a zlato na novém rekordu

13.10.2025 8:52
Autor: Gabriela Rainová, Patria Finance

V Česku pokračují jednání o nové vládě mezi ANO, SPD a Motoristy navzdory kontroverzím kolem Filipa Turka. Zároveň se rýsují dva scénáře restrukturalizace energetického giganta ČEZ, který oznámil snížení cen fixovaných dodávek energií. Mezitím Spojené státy pod vedením prezidenta Trumpa opět zvyšují cla na čínské zboží, což vyvolává obavy z recese a destabilizace globálních trhů, a zároveň oznámily velké propouštění federálních zaměstnanců. Francie představila další novou vládu a ceny zlata a stříbra pod geopolitickým napětím dále rostou na nové rekordy.

Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 +0,5 % FTSE 100 +0,1 % a DAX +0,5 %, CAC 40 +0,4 %.

Jednání o nové vládě je i přes kauzu kolem výroků čestného prezidenta Motoristů a možného kandidáta na ministra zahraničí Filipa Turka stále mezi vítězným hnutím ANO, SPD a Motoristy. ANO (vítěz parlamentních voleb) by dle aktuálních informací získalo 9 postů ve vládě včetně premiérského křesla, zatímco Motoristé a SPD by obdrželi 4, respektive 3 posty.

Havlíček z ANO uvedl, že se zvažují dva scénáře restrukturalizace ČEZ. Dodal, že konečné rozhodnutí bude oznámeno na začátku roku 2026. Zopakoval, že celý proces může trvat rok a půl. Analytici Patrie nevylučují scénář, kdy by ČEZ odkoupil své akcie, ale upozorňují, že by to vedlo k výraznému zvýšení zadlužení a mohlo by to dokonce vyžadovat snížení investičního plánu (CAPEX). Z tohoto pohledu se částečné převzetí (segment Výroby) jeví jako pravděpodobnější varianta.

ČEZ se začátkem letošní topné sezony zlevnil fixované dodávky energií. Ceny plynu a elektřiny s dvou a tříletým závazkem snížil o stovky korun za megawatthodinu (MWh). Kromě toho ČEZ plánuje další zlevnění tradičně od ledna příštího roku, kdy sníží ceny pro zákazníky se smlouvou na dobu neurčitou.

Americký prezident Donald Trump v pátek oznámil, že Spojené státy uvalí na čínské zboží další dodatečná cla ve výši 100 procent. V platnost mají vstoupit nejpozději 1. listopadu. Trump dodal, že USA také zavedou vývozní kontroly na veškerý kriticky důležitý software vyrobený v USA. Celní sazby uvalené na výměnu zboží mezi oběma největšími světovými ekonomikami by se tak dostaly zhruba na úroveň, která v dubnu vyvolala obavy z prudké recese a chaos na finančních trzích. Čína označila nejnovější cla za pokrytecká a upozornila, že zavedla omezení vývozu vzácných zemin a zařízení pro jejich zpracování, ale nezavedla nová cla na americké výrobky.

Obnovení obchodního napětí rozbouřilo Wall Street a způsobilo propad akcií velkých technologických společností. Vyvolalo také obavy mezi zahraničními společnostmi závislými na čínské produkci zpracovaných vzácných zemin a magnetů z nich a mohlo by také ohrozit summit mezi Trumpem a čínským prezidentem Si Ťin-pchingem, který se má konat tento měsíc.

Bílý dům rovněž v pátek oznámil, že zahájil hromadné propouštění federálních zaměstnanců. Úřad pro řízení a rozpočet (OMB) sdělil, že propouštění bude značné, nicméně neuvedl konkrétní počty propuštěných ani úřady, které by měly být nejvíce zasaženy. Ředitel OMB Russell Vought začátek propouštění oznámil krátkou větou na síti X. Ztráta zaměstnání podle AFP hrozí části ze 750.000 federálních zaměstnanců, kteří nastoupili na nucenou dovolenou.

Francouzský premiér Sébastien Lecornu včera představil členy nové vlády, v které ale zasednou někteří dosavadní ministři. Oznámil to Elysejský palác. Ve funkcích zůstávají například ministr zahraničí Jean-Noël Barrot či ministr spravedlnosti Gérald Darmanin. Ministrem vnitra se nově stal Laurent Nuňez, ministryní obrany Catherine Vautrinová. Ministrem financí zůstává Roland Lescure, který je blízkým spojencem prezidenta Emmanuela Macrona.

Cena zlata k okamžitému dodání dnes vystoupala na rekordních 4059,30 dolaru za troyskou unci (oz; 31,1 gramu). Následně na další rekord vystoupala i cena stříbra, které se obchodovalo za 51,38 USD za oz. Více zde.


 

